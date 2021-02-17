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Госдума назначила пять членов нового состава ЦИК
Госдума назначила пять членов нового состава ЦИК
Госдума на заседании в среду назначила пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:25
2021-02-17T15:25
2021-02-17T15:25
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константин мазуревский
александр курдюмов
николай левичев
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политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на заседании в среду назначила пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома.Госдума утвердила кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции "Единая Россия" Константина Мазуревского, выдвинутого президиумом фракции, а также выдвинутого группой депутатов от ЕР кандидатуру действующего члена ЦИК Антона Лопатина. Также утверждены кандидатуры Евгения Колюшина – действующего члена ЦИК от фракции КПРФ и Николая Левичева – члена ЦИК с 2016 года, выдвинутого "Справедливой Россией". От фракции ЛДПР в ЦИК утверждена кандидатура первого замруководителя фракции Александра Курдюмова.Срок полномочий членов ЦИК истекает в марте 2021 года. В новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.
https://ria.ru/20210215/formirovanie-1597529767.html
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россия, константин мазуревский, александр курдюмов, николай левичев, совет федерации рф, лдпр, госдума рф, политика