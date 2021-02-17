https://ria.ru/20210217/tinkoff-1597863727.html

Клиенты сообщили о сбое в работе Тинькофф-Банка

Клиенты сообщили о сбое в работе Тинькофф-Банка

На портале Downdetector появились жалобы пользователей на сбои в работе мобильного приложения Тинькофф-Банка. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:53

2021-02-17T15:53

2021-02-17T16:38

ростов-на-дону

россия

тинькофф. кредитные системы

москва

санкт-петербург

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181169_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1709f9a9c543111415922bdc23a2abd7.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На портале Downdetector появились жалобы пользователей на сбои в работе мобильного приложения Тинькофф-Банка."Данные недоступны. Повторите попытку позже", — высвечивается при попытке входа в приложение.В кол-центре РИА Новости подтвердили, что в мобильном банке наблюдается массовый сбой. Специалисты решают эту проблему.В 92 процентах случаев проблемы возникли со входом в систему банка. У пяти процентов пользователей не работают все сервисы, а еще один процент не может совершать денежные переводы.Больше всего жалоб на работу поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20201214/sboy-1589204007.html

ростов-на-дону

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, россия, тинькофф. кредитные системы, москва, санкт-петербург, технологии, экономика