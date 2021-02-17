https://ria.ru/20210217/tinkoff-1597863727.html
Клиенты сообщили о сбое в работе Тинькофф-Банка
Клиенты сообщили о сбое в работе Тинькофф-Банка
На портале Downdetector появились жалобы пользователей на сбои в работе мобильного приложения Тинькофф-Банка. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:53
2021-02-17T15:53
2021-02-17T16:38
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На портале Downdetector появились жалобы пользователей на сбои в работе мобильного приложения Тинькофф-Банка."Данные недоступны. Повторите попытку позже", — высвечивается при попытке входа в приложение.В кол-центре РИА Новости подтвердили, что в мобильном банке наблюдается массовый сбой. Специалисты решают эту проблему.В 92 процентах случаев проблемы возникли со входом в систему банка. У пяти процентов пользователей не работают все сервисы, а еще один процент не может совершать денежные переводы.Больше всего жалоб на работу поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону.
https://ria.ru/20201214/sboy-1589204007.html
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ростов-на-дону, россия, тинькофф. кредитные системы, москва, санкт-петербург, технологии, экономика