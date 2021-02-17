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Клиенты сообщили о сбое в работе Тинькофф-Банка
Клиенты сообщили о сбое в работе Тинькофф-Банка
На портале Downdetector появились жалобы пользователей на сбои в работе мобильного приложения Тинькофф-Банка. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:53
2021-02-17T16:38
ростов-на-дону
россия
тинькофф. кредитные системы
москва
санкт-петербург
технологии
экономика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На портале Downdetector появились жалобы пользователей на сбои в работе мобильного приложения Тинькофф-Банка."Данные недоступны. Повторите попытку позже", — высвечивается при попытке входа в приложение.В кол-центре РИА Новости подтвердили, что в мобильном банке наблюдается массовый сбой. Специалисты решают эту проблему.В 92 процентах случаев проблемы возникли со входом в систему банка. У пяти процентов пользователей не работают все сервисы, а еще один процент не может совершать денежные переводы.Больше всего жалоб на работу поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону.
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ростов-на-дону, россия, тинькофф. кредитные системы, москва, санкт-петербург, технологии, экономика

Клиенты сообщили о сбое в работе Тинькофф-Банка

15:53 17.02.2021 (обновлено: 16:38 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка Tinkoff
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На портале Downdetector появились жалобы пользователей на сбои в работе мобильного приложения Тинькофф-Банка.
"Данные недоступны. Повторите попытку позже", — высвечивается при попытке входа в приложение.
В кол-центре РИА Новости подтвердили, что в мобильном банке наблюдается массовый сбой. Специалисты решают эту проблему.
В 92 процентах случаев проблемы возникли со входом в систему банка. У пяти процентов пользователей не работают все сервисы, а еще один процент не может совершать денежные переводы.
Больше всего жалоб на работу поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону.
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Ростов-на-ДонуРоссияТинькофф. Кредитные СистемыМоскваСанкт-ПетербургТехнологииЭкономика
 
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