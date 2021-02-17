https://ria.ru/20210217/sankt-peterburg-1597839667.html
Эксперты рассказали о ценах весеннего отдыха в Санкт-Петербурге
Эксперты рассказали о ценах весеннего отдыха в Санкт-Петербурге
Туроператоры рассказали, насколько за год подешевели весенние поездки в Санкт-Петербург, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:04
2021-02-17T15:04
2021-02-17T15:04
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, насколько за год подешевели весенние поездки в Санкт-Петербург, сообщает АТОР.В городе постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом: возобновлена круглосуточная работа заведений общепита, в кафе и ресторанах разрешены концертные и развлекательные программы, открыты кинотеатры, зоопарк, океанариум, театры и цирк. Численность экскурсионных групп в музеях и на выставках увеличена до 20 человек.Стоимость проживания в петербургских отелях по сравнению с весной прошлого года снизилась на 40 процентов. Например, номер на двоих в гостинице категории четыре звезды можно забронировать за две тысячи рублей в сутки.Многие участники рынка говорят о снижении спроса на турпоездки в северную столицу. Причины — и ковидные ограничения, которые несколько недель действовали в городе, и опасения новых запретов при росте заболеваемости, и приостановка детского туризма.Также туроператоры отмечают небольшую глубину продаж: на майские праздники и лето отдыхающие бронируют путевки осторожно. Но есть надежда, что стимулом для покупок станет третий этап акции кешбэка, который запланирован на начало весны.Большинство гостей города на Неве — из Москвы. Стало больше туристов с Урала и из Сибири. А еще в этом году популярностью пользуются комбинированные туры с посещением еще и Карелии, Пскова, Великого Новгорода.В основном путешественники едут в Петербург на неделю и бронируют гостиницы категории три-четыре звезды. Чем короче тур, тем более комфортные условия выбирают отдыхающие.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
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РИА Новости
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отели, цены, коронавирус в россии, туризм, нева (река), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, великий новгород, псков, санкт-петербург, республика карелия
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, насколько за год подешевели весенние поездки в Санкт-Петербург, сообщает
АТОР.
В городе постепенно снимают ограничения, связанные с коронавирусом: возобновлена круглосуточная работа заведений общепита, в кафе и ресторанах разрешены концертные и развлекательные программы, открыты кинотеатры, зоопарк, океанариум, театры и цирк. Численность экскурсионных групп в музеях и на выставках увеличена до 20 человек.
Стоимость проживания в петербургских отелях по сравнению с весной прошлого года снизилась на 40 процентов. Например, номер на двоих в гостинице категории четыре звезды можно забронировать за две тысячи рублей в сутки.
Многие участники рынка говорят о снижении спроса на турпоездки в северную столицу. Причины — и ковидные ограничения, которые несколько недель действовали в городе, и опасения новых запретов при росте заболеваемости, и приостановка детского туризма.
Также туроператоры отмечают небольшую глубину продаж: на майские праздники и лето отдыхающие бронируют путевки осторожно. Но есть надежда, что стимулом для покупок станет третий этап акции кешбэка, который запланирован на начало весны.
Большинство гостей города на Неве — из Москвы. Стало больше туристов с Урала и из Сибири. А еще в этом году популярностью пользуются комбинированные туры с посещением еще и Карелии, Пскова, Великого Новгорода.
В основном путешественники едут в Петербург на неделю и бронируют гостиницы категории три-четыре звезды. Чем короче тур, тем более комфортные условия выбирают отдыхающие.