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Путину не предлагали возглавить список ЕР на выборах, заявил Песков
Путину не предлагали возглавить список ЕР на выборах, заявил Песков
Предложений возглавить список "Единой России" на встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций не звучало, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T15:48
2021-02-17T15:48
2021-02-17T15:57
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Предложений возглавить список "Единой России" на встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций не звучало, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в среду встретился с лидерами парламентских партий и спикером Госдумы. Днем ранее появились сообщения, что руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов якобы хочет поднять этот вопрос. Сам Неверов в ответ на эту публикацию напомнил о законе о "фейковых новостях".В открытой части выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, руководитель фракции ЕР Сергей Неверов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Часть встречи прошла в закрытом формате.На вопрос о том, звучало ли на встрече Путина с лидерами думский фракций предложение президенту возглавить партийный список ЕР на выборах в сентябре, Песков ответил отрицательно. "Нет", - сказал он.
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россия, лдпр, справедливая россия, госдума рф, вячеслав володин, сергей неверов, геннадий зюганов, единая россия, владимир путин, политика