Клишас назвал требование ЕСПЧ освободить Навального политическим
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить Алексея Навального подрывает основы правового государства в России, поскольку предлагает исполнительной власти напрямую вмешаться в деятельность суда, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Страсбургский суд 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
"Решение ЕСПЧ подрывает основы правового государства в РФ, поскольку по сути предлагает исполнительной власти осуществить прямое вмешательство в деятельность суда. Это противоречит принципам российской Конституции, таким как разделение властей и самостоятельность судебной власти", - сказал Клишас.
Он отметил, что ни ЕСПЧ, ни какие-то другие органы Совета Европы не могут давать указания, обязательные для российской судебной власти.
"Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ здесь ни при чем, так как сейчас, так и до внесения поправок, ни Совет Европы в целом, ни ЕСПЧ не имеют никаких полномочий в отношении судебных властей РФ. Решение ЕСПЧ очевидно политическое, и у Минюста России нет никаких возможностей исполнить это решение", - заявил сенатор.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока. За последние три года, по заявлению ФСИН, Навальный около 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получал административные наказания от крупных штрафов до арестов.
Как установил суд, в рамках махинации с "Ив Роше" Навальный с братом похитили более 30 миллионов рублей, обманом убедив компанию и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам. Ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
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