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В Совфеде заявили о подготовке НАТО к давно прошедшим войнам
В Совфеде заявили о подготовке НАТО к давно прошедшим войнам
НАТО является рудиментом "холодной войны", обновление стратегических концепций альянса не идет на пользу укреплению безопасности в мире, брюссельские генералы... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:05
2021-02-17T22:05
россия
совет федерации рф
нато
константин косачев
европа
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. НАТО является рудиментом "холодной войны", обновление стратегических концепций альянса не идет на пользу укреплению безопасности в мире, брюссельские генералы готовятся к давно прошедшим войнам, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.По его словам, обновление стратегических концепций "придаст, разумеется, бодрости духа брюссельским генералам, но не будет нести в себе никакой добавленной стоимости с точки зрения укрепления безопасности ни в Европе, ни за ее пределами"."Натовские же генералы, как и прежде, готовятся к давно прошедшим войнам", - заключил Косачев.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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россия, совет федерации рф, нато, константин косачев, европа, йенс столтенберг, в мире

В Совфеде заявили о подготовке НАТО к давно прошедшим войнам

22:05 17.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. НАТО является рудиментом "холодной войны", обновление стратегических концепций альянса не идет на пользу укреплению безопасности в мире, брюссельские генералы готовятся к давно прошедшим войнам, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По итогам первого дня видеоконференции глав минобороны НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сказал, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка изменилась, она не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.

"НАТО - это рудимент "холодной войны", военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости безопасности в Европе и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности", - отметил Косачев.

По его словам, обновление стратегических концепций "придаст, разумеется, бодрости духа брюссельским генералам, но не будет нести в себе никакой добавленной стоимости с точки зрения укрепления безопасности ни в Европе, ни за ее пределами".
"Натовские же генералы, как и прежде, готовятся к давно прошедшим войнам", - заключил Косачев.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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