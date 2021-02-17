Медведев рассказал о подходе Кудрина к работе
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . 30 сентября 2019
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал председателя Счетной палаты, экс-главу Минфина Алексея Кудрина глубоким аналитиком и "солидным человеком" с точки зрения аргументации собственной позиции: "в этом смысле с ним всегда хорошо", хотя иногда это требует дополнительной концентрации.
В интервью для документального фильма "Крепость: история российского кризиса", показ которого состоялся в среду в Центре документального кино, Медведев отметил, что они с Кудриным знакомы достаточно давно - со времен, когда в Петербурге начала формироваться новая команда Анатолия Собчака, в которой был и Кудрин.
15 января, 17:28Кудрин оценил работу правительства по борьбе с кризисом
"Он всегда очень обстоятельно, очень подробно рассказывал о том, что он считает правильным делать, каковы предпосылки этого. То есть он такой глубокий аналитик и такой солидный человек с точки зрения аргументации собственной позиции", - сказал Медведев.
Зампред СБ добавил, что "в этом смысле с ним (Кудриным - ред.) всегда хорошо". "Иногда даже он аргументирует это так подолгу, и это требует дополнительной концентрации. Потому что он там с презентациями большими, я помню, приходил, 30-40 страниц: "нет-нет, я это вам еще покажу, я вам еще расскажу". Это нормально абсолютно, потому что он отвечал за исключительно важную и сложную сферу", - отметил Медведев.
Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью для фильма вспоминает, что они с Кудриным "познакомились и подружились" летом 1990 года, когда формировался бюджет Ленинграда на 1991 год.
6 декабря 2020, 21:08Кудрин прокомментировал выстрел Чубайса из гаубицы в Петербурге
"Это не означает, что у нас не было никаких дискуссий. В том числе с самого первого знакомства, на почве формирования бюджета были дискуссии по поводу подхода к формированию бюджета. Действительно, ситуация была довольно сложная", - отметил Козак.