https://ria.ru/20210217/kudrin-1597930554.html

Медведев рассказал о подходе Кудрина к работе

Медведев рассказал о подходе Кудрина к работе

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал председателя Счетной палаты, экс-главу Минфина Алексея Кудрина глубоким аналитиком и "солидным... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T23:14

2021-02-17T23:14

2021-02-17T23:14

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал председателя Счетной палаты, экс-главу Минфина Алексея Кудрина глубоким аналитиком и "солидным человеком" с точки зрения аргументации собственной позиции: "в этом смысле с ним всегда хорошо", хотя иногда это требует дополнительной концентрации.В интервью для документального фильма "Крепость: история российского кризиса", показ которого состоялся в среду в Центре документального кино, Медведев отметил, что они с Кудриным знакомы достаточно давно - со времен, когда в Петербурге начала формироваться новая команда Анатолия Собчака, в которой был и Кудрин.Зампред СБ добавил, что "в этом смысле с ним (Кудриным - ред.) всегда хорошо". "Иногда даже он аргументирует это так подолгу, и это требует дополнительной концентрации. Потому что он там с презентациями большими, я помню, приходил, 30-40 страниц: "нет-нет, я это вам еще покажу, я вам еще расскажу". Это нормально абсолютно, потому что он отвечал за исключительно важную и сложную сферу", - отметил Медведев.Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью для фильма вспоминает, что они с Кудриным "познакомились и подружились" летом 1990 года, когда формировался бюджет Ленинграда на 1991 год.

https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593238394.html

https://ria.ru/20201206/vystrel-1587932695.html

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россия, ленинград, дмитрий медведев, алексей кудрин, дмитрий козак, санкт-петербург