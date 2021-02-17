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Медведев рассказал о подходе Кудрина к работе
Медведев рассказал о подходе Кудрина к работе
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал председателя Счетной палаты, экс-главу Минфина Алексея Кудрина глубоким аналитиком и "солидным... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T23:14
2021-02-17T23:14
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал председателя Счетной палаты, экс-главу Минфина Алексея Кудрина глубоким аналитиком и "солидным человеком" с точки зрения аргументации собственной позиции: "в этом смысле с ним всегда хорошо", хотя иногда это требует дополнительной концентрации.В интервью для документального фильма "Крепость: история российского кризиса", показ которого состоялся в среду в Центре документального кино, Медведев отметил, что они с Кудриным знакомы достаточно давно - со времен, когда в Петербурге начала формироваться новая команда Анатолия Собчака, в которой был и Кудрин.Зампред СБ добавил, что "в этом смысле с ним (Кудриным - ред.) всегда хорошо". "Иногда даже он аргументирует это так подолгу, и это требует дополнительной концентрации. Потому что он там с презентациями большими, я помню, приходил, 30-40 страниц: "нет-нет, я это вам еще покажу, я вам еще расскажу". Это нормально абсолютно, потому что он отвечал за исключительно важную и сложную сферу", - отметил Медведев.Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью для фильма вспоминает, что они с Кудриным "познакомились и подружились" летом 1990 года, когда формировался бюджет Ленинграда на 1991 год.
https://ria.ru/20210115/pravitelstvo-1593238394.html
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россия, ленинград, дмитрий медведев, алексей кудрин, дмитрий козак, санкт-петербург

Медведев рассказал о подходе Кудрина к работе

23:14 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . 30 сентября 2019
 Дмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . 30 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал председателя Счетной палаты, экс-главу Минфина Алексея Кудрина глубоким аналитиком и "солидным человеком" с точки зрения аргументации собственной позиции: "в этом смысле с ним всегда хорошо", хотя иногда это требует дополнительной концентрации.
В интервью для документального фильма "Крепость: история российского кризиса", показ которого состоялся в среду в Центре документального кино, Медведев отметил, что они с Кудриным знакомы достаточно давно - со времен, когда в Петербурге начала формироваться новая команда Анатолия Собчака, в которой был и Кудрин.
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"Он всегда очень обстоятельно, очень подробно рассказывал о том, что он считает правильным делать, каковы предпосылки этого. То есть он такой глубокий аналитик и такой солидный человек с точки зрения аргументации собственной позиции", - сказал Медведев.

Зампред СБ добавил, что "в этом смысле с ним (Кудриным - ред.) всегда хорошо". "Иногда даже он аргументирует это так подолгу, и это требует дополнительной концентрации. Потому что он там с презентациями большими, я помню, приходил, 30-40 страниц: "нет-нет, я это вам еще покажу, я вам еще расскажу". Это нормально абсолютно, потому что он отвечал за исключительно важную и сложную сферу", - отметил Медведев.
Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью для фильма вспоминает, что они с Кудриным "познакомились и подружились" летом 1990 года, когда формировался бюджет Ленинграда на 1991 год.
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"Это не означает, что у нас не было никаких дискуссий. В том числе с самого первого знакомства, на почве формирования бюджета были дискуссии по поводу подхода к формированию бюджета. Действительно, ситуация была довольно сложная", - отметил Козак.

 
РоссияЛенинградДмитрий МедведевАлексей КудринДмитрий КозакСанкт-Петербург
 
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