https://ria.ru/20210217/kovid-1597854619.html

Ученые объяснили "странные" симптомы ковида

Ученые объяснили "странные" симптомы ковида

Американские ученые-медики впервые обосновали причины болей в суставах и мышцах, возникающих у некоторых пациентов с COVID-19, и проиллюстрировали эти случаи с... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:00

2021-02-17T17:00

2021-02-17T17:10

наука

коронавирус covid-19

здоровье

северо-западный университет

сша

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американские ученые-медики впервые обосновали причины болей в суставах и мышцах, возникающих у некоторых пациентов с COVID-19, и проиллюстрировали эти случаи с помощью радиологических изображений. Результаты исследования опубликованы в журнале Skeletal Radiology.Многие больные COVID-19 жалуются на боли в суставах и мышцах, а у некоторых на фоне новой коронавирусной инфекции развиваются и более серьезные осложнения, такие как ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног, известное как "ковид-пальцы".Ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели ретроспективное исследование среди пациентов, поступивших в Северо-западную мемориальную больницу в Чикаго в период с мая 2020 года по декабрь 2020 года, у которых во время или после заболевания COVID-19 проявились "странные" симптомы, которые побудили их обратиться к ревматологу или дерматологу.Авторы обследовали этих пациентов с помощью комплекса радиологических методов — КТ, МРТ, УЗИ — и установили, что постковидные скелетно-мышечные симптомы часто связаны с аутоиммунной реакцией организма."Мы поняли, что коронавирус заставляет организм атаковать сам себя, что может привести к ревматологическим проблемам, требующим длительного лечения, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Свати Дешмука (Swati Deshmukh), доцента костно-мышечной радиологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета. — Большинство пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы после COVID-19 восстанавливаются, но для некоторых симптомы становятся настолько серьезными, что могут повлиять на их качество жизни".В этих случаях для более точной диагностики необходимо задействовать современные методы визуализации, считают авторы. "Изображение позволяет нам отличить простую боль в теле, наблюдаемую, например, при гриппе, от боли в мышцах и суставах, вызванной COVID-19. В некоторых случаях радиологи могут даже поставить на основе опорно-двигательный томографии диагноз пациентам, которые не подозревают, что они заразились коронавирусом", — объясняет Дешмук. Авторы отмечают, что радиологические методы позволяют увидеть различные образования: отеки и воспалительные изменения тканей — наличие жидкости и опухолей; гематомы — скопления крови; омертвевшие ткани, свидетельствующие о начале гангрены."У некоторых пациентов повреждены нервы, а у других проблема заключается в нарушении кровотока и образовании сгустков, — продолжает ученый. — Важно различать, что из этого вирус вызывает напрямую, а что связано с ответной реакцией организма. Для правильного лечения врачам нужно знать, что происходит. Например, если у пациента после заражения COVID-19 началась постоянная боль в плече, лечащий врач может направить его на МРТ или УЗИ, а радиолог, зная, что коронавирусная инфекция иногда вызывает воспалительный артрит, отправит пациента к ревматологу для дальнейшего обследования".В своей статье исследователи рассматривают различные типы скелетно-мышечных нарушений при COVID-19 и приводят примеры их визуализации.

https://ria.ru/20210216/kovid-1597693333.html

https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597534236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, северо-западный университет, сша