https://ria.ru/20210217/karabakh-1597778558.html

Бывший глава Армении назвал причину неудачи в Нагорном Карабахе

Бывший глава Армении назвал причину неудачи в Нагорном Карабахе

Бывший президент Армении Серж Саргсян считает, что к неудачам во время эскалации конфликта в Карабахе в 2020 году привели неподготовленные военные операции. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T07:41

2021-02-17T07:41

2021-02-17T18:09

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 17 фев — РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян считает, что к неудачам во время эскалации конфликта в Карабахе в 2020 году привели неподготовленные военные операции."Постоянно требовали внести перелом в боевых действиях. Но это не делается неподготовленными контрнаступлениями. Для этого нужно резервными силами занять удобные рубежи, встретить отступающую армию, чтобы в тылу пополнить санитарные потери, нехватку вооружений и военной техники, свежими силами остановить противника, после чего уже можно думать о контрнаступлении", — отметил Саргсян.По его словам, вместо этого была сделана попытка окружить уже вклинившиеся азербайджанские подразделения, бросив на это резерв — лучшие бригады."После этого командующий армией обороны (Карабаха. — Прим. ред.) был лишен резервных сил", — сказал Саргсян.Он считает, что непозволительные ошибки допускались с первых дней эскалации конфликта.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210214/armeniya-1597413858.html

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