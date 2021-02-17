Бывший глава Армении назвал причину неудачи в Нагорном Карабахе
07:41 17.02.2021 (обновлено: 18:09 17.02.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 17 фев — РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян считает, что к неудачам во время эскалации конфликта в Карабахе в 2020 году привели неподготовленные военные операции.
"Провозгласивший себя верховным главнокомандующим (премьер Армении Никол Пашинян. — Прим. ред.) лично выслушал и одобрил операцию, ставшую причиной капитуляции", — сказал Саргсян в интервью телеканалу Armnews. По его словам, речь идет о военной операции в районе высоты Лелетепе.
"Постоянно требовали внести перелом в боевых действиях. Но это не делается неподготовленными контрнаступлениями. Для этого нужно резервными силами занять удобные рубежи, встретить отступающую армию, чтобы в тылу пополнить санитарные потери, нехватку вооружений и военной техники, свежими силами остановить противника, после чего уже можно думать о контрнаступлении", — отметил Саргсян.
По его словам, вместо этого была сделана попытка окружить уже вклинившиеся азербайджанские подразделения, бросив на это резерв — лучшие бригады.
"После этого командующий армией обороны (Карабаха. — Прим. ред.) был лишен резервных сил", — сказал Саргсян.
Он считает, что непозволительные ошибки допускались с первых дней эскалации конфликта.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.