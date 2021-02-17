https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

Карабах планирует сделать русский язык официальным

Карабах планирует сделать русский язык официальным

Проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещен на сайте Национального... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T00:42

2021-02-17T00:42

2021-02-17T00:42

араик арутюнян

россия

нагорно-карабахская республика

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещен на сайте Национального собрания (парламента) НКР.Обнародованный проект изменений в закон "О языке" подписан лидером Карабаха Араиком Арутюняном.Согласно документу, госорганы, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках. НКР будет поощрять выпуск печатных изданий на двух языках, создание учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы.В обосновании к законопроекту говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом "культурных, военных, экономических отношений между Арцахом (самоназвание Карабаха – ред.) и Россией", исторической памяти и того обстоятельства, что для многих карабахцев русский является вторым языком общения.В этом контексте первоочередным называется повышение статуса русского языка, "что создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках"."Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка", - говорится в документе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210130/karabakh-1595321571.html

https://ria.ru/20210206/armeniya-1596303435.html

россия

нагорно-карабахская республика

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, россия, нагорно-карабахская республика, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире