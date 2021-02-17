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В Совфеде назвали Евромайдан крахом государственной системы Украины
В Совфеде назвали Евромайдан крахом государственной системы Украины
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков после заявления парламента в Киеве отметил, что "Евромайдан" стал крахом... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:42
2021-02-17T23:14
сергей цеков
совет федерации рф
киев
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков после заявления парламента в Киеве отметил, что "Евромайдан" стал крахом государственной системы Украины, а отнюдь не ключевым моментом формирования украинского государства.Парламент Украины в среду в связи с седьмой годовщиной начала "евромайдана" заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных во время событий так называемой "Революции Достоинства" в 2014 году, и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. При этом "Евромайдан" называется одним из ключевых моментов формирования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.По его словам, Украина начала разрушаться как государство с момента обретения независимости."Будучи в составе СССР Украина была одной из самых процветающих республик, а после обретения независимости все это разбазарили. Главная причина разрухи на Украине - борьба со своим историческим прошлым, русским языком, русской историей и российским периодом Украины", - полагает сенатор.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20201218/ukraina-1589797553.html
https://ria.ru/20210109/evromaydan-1592397632.html
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сергей цеков, совет федерации рф, киев, украина, в мире

В Совфеде назвали Евромайдан крахом государственной системы Украины

22:42 17.02.2021 (обновлено: 23:14 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины во время митинга на площади Независимости в Киеве
Сторонники евроинтеграции Украины во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков после заявления парламента в Киеве отметил, что "Евромайдан" стал крахом государственной системы Украины, а отнюдь не ключевым моментом формирования украинского государства.
Парламент Украины в среду в связи с седьмой годовщиной начала "евромайдана" заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных во время событий так называемой "Революции Достоинства" в 2014 году, и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. При этом "Евромайдан" называется одним из ключевых моментов формирования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

"Если называть вещи своими именами, то их "Революция достоинства" - это государственный переворот и крах всей государственной системы", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, Украина начала разрушаться как государство с момента обретения независимости.
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"Будучи в составе СССР Украина была одной из самых процветающих республик, а после обретения независимости все это разбазарили. Главная причина разрухи на Украине - борьба со своим историческим прошлым, русским языком, русской историей и российским периодом Украины", - полагает сенатор.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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