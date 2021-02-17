В Совфеде назвали Евромайдан крахом государственной системы Украины
22:42 17.02.2021 (обновлено: 23:14 17.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины во время митинга на площади Независимости в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков после заявления парламента в Киеве отметил, что "Евромайдан" стал крахом государственной системы Украины, а отнюдь не ключевым моментом формирования украинского государства.
Парламент Украины в среду в связи с седьмой годовщиной начала "евромайдана" заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных во время событий так называемой "Революции Достоинства" в 2014 году, и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей. При этом "Евромайдан" называется одним из ключевых моментов формирования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.
"Если называть вещи своими именами, то их "Революция достоинства" - это государственный переворот и крах всей государственной системы", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Украина начала разрушаться как государство с момента обретения независимости.
18 декабря 2020, 08:00Украина в Гаагском трибунале намерена засудить саму себя
"Будучи в составе СССР Украина была одной из самых процветающих республик, а после обретения независимости все это разбазарили. Главная причина разрухи на Украине - борьба со своим историческим прошлым, русским языком, русской историей и российским периодом Украины", - полагает сенатор.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.