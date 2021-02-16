https://ria.ru/20210216/zelenskiy-1597707786.html

В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского

В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Илья Кива... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:58

2021-02-16T15:58

2021-02-16T16:59

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

илья кива

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Илья Кива в Facebook."Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он.Решение о сборе подписей принял съезд партии в начале февраля. Вопрос об импичменте в ОПЗЖ подняли после того, как на Украине закрыли эфирное вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они остались доступны только в YouTube.В партии назвали это нарушением конституции и законов Украины, а в действиях Зеленского усмотрели проявление диктатуры и ущемление свободы слова.При этом представитель президента в Конституционном суде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что для начала процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы его объявить, потребуется 375 голосов. По мнению главы правящей партии "Слуга народа", ОПЗЖ не получит поддержку необходимого числа депутатов, а следовательно, не сможет отстранить президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/zelenskiy-1591449602.html

https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, илья кива, владимир зеленский, украина, в мире