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В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского
В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Илья Кива... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:58
2021-02-16T16:59
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
илья кива
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Илья Кива в Facebook."Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он.Решение о сборе подписей принял съезд партии в начале февраля. Вопрос об импичменте в ОПЗЖ подняли после того, как на Украине закрыли эфирное вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они остались доступны только в YouTube.В партии назвали это нарушением конституции и законов Украины, а в действиях Зеленского усмотрели проявление диктатуры и ущемление свободы слова.При этом представитель президента в Конституционном суде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что для начала процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы его объявить, потребуется 375 голосов. По мнению главы правящей партии "Слуга народа", ОПЗЖ не получит поддержку необходимого числа депутатов, а следовательно, не сможет отстранить президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/zelenskiy-1591449602.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, илья кива, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского

15:58 16.02.2021 (обновлено: 16:59 16.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому, сообщил депутат Илья Кива в Facebook.
"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он.

Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского.

Опубликовано Ильей Кивой Вторник, 16 февраля 2021 г.
Решение о сборе подписей принял съезд партии в начале февраля. Вопрос об импичменте в ОПЗЖ подняли после того, как на Украине закрыли эфирное вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они остались доступны только в YouTube.
В партии назвали это нарушением конституции и законов Украины, а в действиях Зеленского усмотрели проявление диктатуры и ущемление свободы слова.
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При этом представитель президента в Конституционном суде, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что для начала процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы его объявить, потребуется 375 голосов.
По мнению главы правящей партии "Слуга народа", ОПЗЖ не получит поддержку необходимого числа депутатов, а следовательно, не сможет отстранить президента.
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