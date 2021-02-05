https://ria.ru/20210205/impichment-1596222700.html

В "Слуге народа" сочли невозможным импичмент Зеленскому

В "Слуге народа" сочли невозможным импичмент Зеленскому

Организовать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невозможно, поскольку для запуска процедуры у фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:58

2021-02-05T17:58

2021-02-05T17:58

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e5ad7bd1023e6509940c7e756211449.jpg

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Организовать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невозможно, поскольку для запуска процедуры у фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) нет необходимого числа голосов депутатов в парламенте, заявил глава правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко.Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по итогам съезда в четверг приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что объявив сбор подписей за импичмент президенту "Оппозиционная платформа" пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис."Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у ОПЗЖ этого количества нет. Видимо, это их политическая позиция", - цитирует Корниенко пресс-служба политсилы.Представитель президента в Конституционном суде Украины, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что для начала процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы его объявить, надо 375 голосов. По его словам, заявление фракции "Оппозиционной платформы" об импичменте "не имеет ни политического, ни юридического основания". "Президент не боится импичмента. Именно Владимир Зеленский инициировал принятие закона об импичменте. Потому что уверен, что его действия не являются и не будут противозаконными", - сказал он.Также Вениславский отметил, что в действиях президента не было никаких признаков преступления, и он действовал в соответствии с конституцией, когда вводил в действие решение СНБО о санкциях к депутату от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку. "Поэтому ничего, кроме политической спекуляции, в таких заявлениях нет", - говорится на сайте политсилы.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционной платформы" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595859518.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/medvedchuk-1595989627.html

https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, владимир зеленский, украина, в мире