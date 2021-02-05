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В "Слуге народа" сочли невозможным импичмент Зеленскому
В "Слуге народа" сочли невозможным импичмент Зеленскому
Организовать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невозможно, поскольку для запуска процедуры у фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:58
2021-02-05T17:58
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Организовать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невозможно, поскольку для запуска процедуры у фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) нет необходимого числа голосов депутатов в парламенте, заявил глава правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко.Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по итогам съезда в четверг приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что объявив сбор подписей за импичмент президенту "Оппозиционная платформа" пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис."Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у ОПЗЖ этого количества нет. Видимо, это их политическая позиция", - цитирует Корниенко пресс-служба политсилы.Представитель президента в Конституционном суде Украины, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что для начала процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы его объявить, надо 375 голосов. По его словам, заявление фракции "Оппозиционной платформы" об импичменте "не имеет ни политического, ни юридического основания". "Президент не боится импичмента. Именно Владимир Зеленский инициировал принятие закона об импичменте. Потому что уверен, что его действия не являются и не будут противозаконными", - сказал он.Также Вениславский отметил, что в действиях президента не было никаких признаков преступления, и он действовал в соответствии с конституцией, когда вводил в действие решение СНБО о санкциях к депутату от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку. "Поэтому ничего, кроме политической спекуляции, в таких заявлениях нет", - говорится на сайте политсилы.Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционной платформы" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595859518.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/medvedchuk-1595989627.html
https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, владимир зеленский, украина, в мире

В "Слуге народа" сочли невозможным импичмент Зеленскому

17:58 05.02.2021
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Организовать импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому невозможно, поскольку для запуска процедуры у фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) нет необходимого числа голосов депутатов в парламенте, заявил глава правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" по итогам съезда в четверг приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что объявив сбор подписей за импичмент президенту "Оппозиционная платформа" пытается внести раскол и спровоцировать внутренний кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Эксперт назвал идею с импичментом Зеленскому нереалистичной
"Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у ОПЗЖ этого количества нет. Видимо, это их политическая позиция", - цитирует Корниенко пресс-служба политсилы.
Представитель президента в Конституционном суде Украины, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что для начала процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы его объявить, надо 375 голосов. По его словам, заявление фракции "Оппозиционной платформы" об импичменте "не имеет ни политического, ни юридического основания". "Президент не боится импичмента. Именно Владимир Зеленский инициировал принятие закона об импичменте. Потому что уверен, что его действия не являются и не будут противозаконными", - сказал он.
Также Вениславский отметил, что в действиях президента не было никаких признаков преступления, и он действовал в соответствии с конституцией, когда вводил в действие решение СНБО о санкциях к депутату от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку. "Поэтому ничего, кроме политической спекуляции, в таких заявлениях нет", - говорится на сайте политсилы.
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Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционной платформы" Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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