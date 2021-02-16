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Стало известно, кого ждать в новом сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!"

Стало известно, кого ждать в новом сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!"

На телеканале "Россия" 28 февраля в 17:45 стартует третий сезон грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором талантливых исполнителей оценивает... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:36

2021-02-16T10:36

2021-02-16T11:31

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На телеканале "Россия" 28 февраля в 17:45 стартует третий сезон грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Возглавляет ее Сергей Лазарев, а ведущим шоу вновь станет Николай Басков.Кроме того, в новом сезоне к сотне присоединятся Валерия, Филипп Киркоров, Ани Лорак и некоторые другие звезды первой величины.Певица Валерия говорит, что на ее взгляд для участника шоу самое важное – это харизма и энергия, которую артист отправляет в зрительный зал."Вот об этом надо думать, о том, как эту энергию высвободить, а не о том, как правильно спеть или сыграть. Я именно на это и буду реагировать. Возможно, я даже не успею проанализировать, как меня подбросит кверху, и я вдруг встану с судейского места", – отметила Валерия.По ее словам, так и бывает, когда тебе что-то нравится, и ты не успеваешь оценивать, почему тебя это захватывает. "Я очень хотела бы испытать такое ощущение!" – призналась певица.Певец признается, что члены жюри очень искренни в своих переживаниях за участников, хотя у каждого есть свое мнение."Объединить сто человек, сделать так, чтобы они проголосовали за одного конкурсанта, – безумно сложно, потому что в нашей сотне представлены разные возрастные группы, у всех разные интересы и музыкальные вкусы. Так что в финал выходят по-настоящему необычные артисты", – добавляет председатель сотни.В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые суперхиты, ограничений по музыкальным стилям и аранжировкам нет. Перед вокалистами стоит сложная задача: их оценивает целая сотня и нужно заставить подпевать всех членов жюри.Легенды 1990-х – Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина и Светлана Разина, прославленный композитор и автор детских песен Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, обладательница престижной музыкальной премии Grammy Polina, джазовые дивы Этери Бериашвили и Виктория Пьер-Мари, участники музыкальных конкурсов Антон Зацепин, Арсений Бородин, Никита Малинин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков и Доминик Джокер, а также лучший оперный певец России-2018 Николай Ерохин, топовые TikTok-блогеры и артисты из прошлых сезонов "Ну-ка, все вместе!" – будут решать судьбу исполнителей.В комментарии РИА Новости певец Шура, который будет оценивать исполнителей уже во второй раз, признается, что любит этот проект, "потому что сотню не подговоришь, и каждый тут голосует за себя".Артист рассказывает, что среди сотни бывают и жаркие споры из-за того, почему кто-то на какое-то выступление не встал.Есть среди сотни и те, кто раньше сами стояли на сцене. Например, певец Максим Завидия, который был участником самого первого сезона шоу в 2019 году, а теперь будет судить исполнителей как член жюри.Артист рассказал, что это шоу дало ему в свое время хорошую базу для дальнейшей музыкальной карьеры.Он признается, что всегда скептически относится к своему творчеству, но своим выступлением на шоу в 2019 году был доволен, после конкурса везде его выставлял и получал позитивные отклики.На вопрос, какими критериями будет он руководствоваться, оценивая участников конкурса, Максим говорит, что любое выступление – это "рулетка"."Участник может зацепить вокалом, даже если песня не очень нравится, а может спеть то, что тебе нравится, но исполнение не тронет душу", – поясняет член сотни.При этом он отмечает, что на шоу царит "очень крутая энергетическая атмосфера".Структура конкурса "Ну-ка, все вместе!" устроена так, что чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. На кону – не только кубок шоу и один миллион рублей, но и собственный оригинальный сингл и ротация в эфире "Нового радио".Бороться за симпатии членов сотни и главный приз будут не только профессиональные певцы. Среди них есть и представители профессий, казалось бы, далеких от сцены.Например, юрист Виктор Балан. Музыкальное образование у него, конечно, тоже есть, но он с успехом совмещает любовь к пению и работу по основной специальности.Он также признается, что уже выступал на музыкальных телевизионных конкурсах. По его словам, "здесь особая атмосфера, которая помогает открывать в себе что-то новое, заводить новые контакты"."Если ты один раз попробуешь выступить на сцене, то уже подсаживаешься на этот адреналин, драйв, состояние музыкального аффекта, внимание зрителей. Потом сложно жить без этого. Жизнь коротка и надо все время осваивать что-то новое. Сегодня я пою, а завтра, может, еще и рисовать начну", – признается юрист и добавляет, что все это дает ему жизненную энергию.Еще один необычный участник шоу, который выступит перед сотней и зрителями, – американец Эндрю Джеймс Мак Фадден.На вопрос, как он оказался на этом конкурсе, танцор и актер пояснил, что его жена – русская, и сейчас они живут в Москве."Мы обычно много путешествуем, даем гастроли, но в этом году из-за пандемии коронавируса остались здесь. Моя жена – артистка цирка. Мы и познакомились на гастролях", – пояснил американский участник шоу.Эндрю также признался, что является фанатом Сергея Лазарева.Кроме того, по его словам, эта программа – хорошая возможность показать себя, то, что он умеет, найти новые контакты и единомышленников.За все время существования шоу сотня поднялась только дважды. В первый раз это удалось сделать Марии Кирпичевой, исполнившей песню "Журчат ручьи", во второй – грузинской исполнительнице Нуце Бузаладзе, которая заставила жюри подпевать композиции "What's Up?"У кого получится добиться стопроцентной победы в третьем сезоне, зрители шоу "Ну-ка, все вместе!" узнают уже совсем скоро.

https://ria.ru/20200309/1568330994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, шура (александр медведев), россия-1 (телеканал), сергей лазарев, валерия (алла перфилова), филипп киркоров, николай басков