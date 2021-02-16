Стало известно, кого ждать в новом сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!"
10:36 16.02.2021 (обновлено: 11:31 16.02.2021)
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На телеканале "Россия" 28 февраля в 17:45 стартует третий сезон грандиозного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Возглавляет ее Сергей Лазарев, а ведущим шоу вновь станет Николай Басков.
Кроме того, в новом сезоне к сотне присоединятся Валерия, Филипп Киркоров, Ани Лорак и некоторые другие звезды первой величины.
Певица Валерия говорит, что на ее взгляд для участника шоу самое важное – это харизма и энергия, которую артист отправляет в зрительный зал.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Валерия на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Валерия на шоу "Ну-ка, все вместе!"
"Вот об этом надо думать, о том, как эту энергию высвободить, а не о том, как правильно спеть или сыграть. Я именно на это и буду реагировать. Возможно, я даже не успею проанализировать, как меня подбросит кверху, и я вдруг встану с судейского места", – отметила Валерия.
По ее словам, так и бывает, когда тебе что-то нравится, и ты не успеваешь оценивать, почему тебя это захватывает. "Я очень хотела бы испытать такое ощущение!" – призналась певица.
"Я безумно счастлив, что стартует третий сезон шоу "Ну-ка, все вместе!". В социальных сетях меня буквально завалили вопросами о нем, проект очень полюбился зрителям, да и мне тоже, если честно. Он очень настоящий, честный", – говорит Сергей Лазарев.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Сергей Лазарев на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Певец признается, что члены жюри очень искренни в своих переживаниях за участников, хотя у каждого есть свое мнение.
"Объединить сто человек, сделать так, чтобы они проголосовали за одного конкурсанта, – безумно сложно, потому что в нашей сотне представлены разные возрастные группы, у всех разные интересы и музыкальные вкусы. Так что в финал выходят по-настоящему необычные артисты", – добавляет председатель сотни.
"Когда мы только запустили шоу "Ну-ка, все вместе!", никто не ожидал такого успеха. Этот сезон обещает более сильных вокалистов и новые необычные решения. Судьи тоже стали опытнее. Они уже знают, чего ожидать от конкурсантов и по-другому смотрят и оценивают участников. В первых сезонах сотне казалось, что нужно всех поддержать, теперь они стали заметно строже, а их споры на стене – еще жарче", – говорит Николай Басков.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Николай Басков на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Николай Басков на шоу "Ну-ка, все вместе!"
В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые суперхиты, ограничений по музыкальным стилям и аранжировкам нет. Перед вокалистами стоит сложная задача: их оценивает целая сотня и нужно заставить подпевать всех членов жюри.
Легенды 1990-х – Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина и Светлана Разина, прославленный композитор и автор детских песен Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, обладательница престижной музыкальной премии Grammy Polina, джазовые дивы Этери Бериашвили и Виктория Пьер-Мари, участники музыкальных конкурсов Антон Зацепин, Арсений Бородин, Никита Малинин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков и Доминик Джокер, а также лучший оперный певец России-2018 Николай Ерохин, топовые TikTok-блогеры и артисты из прошлых сезонов "Ну-ка, все вместе!" – будут решать судьбу исполнителей.
В комментарии РИА Новости певец Шура, который будет оценивать исполнителей уже во второй раз, признается, что любит этот проект, "потому что сотню не подговоришь, и каждый тут голосует за себя".
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Шура и Настя Крайнова на "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Шура и Настя Крайнова на "Ну-ка, все вместе!"
Артист рассказывает, что среди сотни бывают и жаркие споры из-за того, почему кто-то на какое-то выступление не встал.
"Я голосую душой, потому что по себе знаю, как это страшно – стоять на сцене", – отвечает Шура на вопрос, влияют ли на его голосование настроение или музыкальные предпочтения.
Есть среди сотни и те, кто раньше сами стояли на сцене. Например, певец Максим Завидия, который был участником самого первого сезона шоу в 2019 году, а теперь будет судить исполнителей как член жюри.
Артист рассказал, что это шоу дало ему в свое время хорошую базу для дальнейшей музыкальной карьеры.
"Я был очень доволен организацией шоу и членами жюри. Это мне тогда дало очень многое, был за эти годы профессиональный рост, а сейчас я с удовольствием стал членом сотни", – говорит Максим Завидия.
Он признается, что всегда скептически относится к своему творчеству, но своим выступлением на шоу в 2019 году был доволен, после конкурса везде его выставлял и получал позитивные отклики.
На вопрос, какими критериями будет он руководствоваться, оценивая участников конкурса, Максим говорит, что любое выступление – это "рулетка".
"Участник может зацепить вокалом, даже если песня не очень нравится, а может спеть то, что тебе нравится, но исполнение не тронет душу", – поясняет член сотни.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия" Максим Завидия на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Максим Завидия на шоу "Ну-ка, все вместе!"
При этом он отмечает, что на шоу царит "очень крутая энергетическая атмосфера".
"Тем более что у всех артистов был сложный год. Мы все как зайцы сейчас повылезали из норок и радуемся, что мы – вместе", – признался Максим Завидия.
Структура конкурса "Ну-ка, все вместе!" устроена так, что чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. На кону – не только кубок шоу и один миллион рублей, но и собственный оригинальный сингл и ротация в эфире "Нового радио".
Бороться за симпатии членов сотни и главный приз будут не только профессиональные певцы. Среди них есть и представители профессий, казалось бы, далеких от сцены.
Например, юрист Виктор Балан. Музыкальное образование у него, конечно, тоже есть, но он с успехом совмещает любовь к пению и работу по основной специальности.
"Люблю шутить, что днем я – юрист, а вечером – артист. Днем я могу вас проконсультировать по юридическим и финансовым вопросам, а вечером свадьбу провести. Если в какой-то области у меня будет больше успеха, то все усилия я направлю туда, будь то юриспруденция или музыка", – рассказывает Виктор Балан.
Он также признается, что уже выступал на музыкальных телевизионных конкурсах. По его словам, "здесь особая атмосфера, которая помогает открывать в себе что-то новое, заводить новые контакты".
"Если ты один раз попробуешь выступить на сцене, то уже подсаживаешься на этот адреналин, драйв, состояние музыкального аффекта, внимание зрителей. Потом сложно жить без этого. Жизнь коротка и надо все время осваивать что-то новое. Сегодня я пою, а завтра, может, еще и рисовать начну", – признается юрист и добавляет, что все это дает ему жизненную энергию.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Шоу "Ну-ка, все вместе!"
Еще один необычный участник шоу, который выступит перед сотней и зрителями, – американец Эндрю Джеймс Мак Фадден.
На вопрос, как он оказался на этом конкурсе, танцор и актер пояснил, что его жена – русская, и сейчас они живут в Москве.
"Мы обычно много путешествуем, даем гастроли, но в этом году из-за пандемии коронавируса остались здесь. Моя жена – артистка цирка. Мы и познакомились на гастролях", – пояснил американский участник шоу.
Эндрю также признался, что является фанатом Сергея Лазарева.
"Он похож на Джастина Тимберлейка, но со своим стилем. Я восхищен тем, что делает Сергей Лазарев, и мне важно и интересно быть на шоу, где он задействован", – рассказал Эндрю Джеймс Мак Фадден.
Кроме того, по его словам, эта программа – хорошая возможность показать себя, то, что он умеет, найти новые контакты и единомышленников.
"Мне нравится идея программы – что музыка может объединять разных людей. Но в первую очередь все, что я делаю, – это ради моей семьи, ради жены и детей. И песню, которую я буду исполнять, я посвящаю своей семье", – рассказал участник конкурса из США.
За все время существования шоу сотня поднялась только дважды. В первый раз это удалось сделать Марии Кирпичевой, исполнившей песню "Журчат ручьи", во второй – грузинской исполнительнице Нуце Бузаладзе, которая заставила жюри подпевать композиции "What's Up?"
У кого получится добиться стопроцентной победы в третьем сезоне, зрители шоу "Ну-ка, все вместе!" узнают уже совсем скоро.
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