https://ria.ru/20210216/suverenitet-1597765656.html

На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны

На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны

Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T22:33

2021-02-16T22:33

2021-02-16T22:58

россия

минские соглашения

ситуация на украине

донбасс

олег ляшко

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко."Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", — сказал политик.По его мнению, договоренности изначально были подписаны сторонами, "чтобы обмануть друг друга". Он также заявил, что "истинной целью" России является "уничтожение Украины", а Киев, в свою очередь, стремится к "возвращению" Крыма и Донбасса в состав страны.О невозможности выполнения Минских соглашений на минувшей неделе уже заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, прогресс в переговорах по Донбассу будет достигнут только при условии поднятия уровня "безоговорочной поддержки" Украины со стороны Германии и Франции.Российская сторона не раз обращала внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова указала на отказ Киева воспользоваться шансом на восстановление мира в Донбассе. Также она напомнила о том, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное урегулирование конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.

https://ria.ru/20210216/donbass-1597586597.html

https://ria.ru/20210214/donbass-1597453146.html

россия

донбасс

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, ситуация на украине, донбасс, олег ляшко, республика крым, украина, в мире