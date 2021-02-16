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На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны
На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны
Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T22:33
2021-02-16T22:58
россия
минские соглашения
ситуация на украине
донбасс
олег ляшко
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко."Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", — сказал политик.По его мнению, договоренности изначально были подписаны сторонами, "чтобы обмануть друг друга". Он также заявил, что "истинной целью" России является "уничтожение Украины", а Киев, в свою очередь, стремится к "возвращению" Крыма и Донбасса в состав страны.О невозможности выполнения Минских соглашений на минувшей неделе уже заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, прогресс в переговорах по Донбассу будет достигнут только при условии поднятия уровня "безоговорочной поддержки" Украины со стороны Германии и Франции.Российская сторона не раз обращала внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова указала на отказ Киева воспользоваться шансом на восстановление мира в Донбассе. Также она напомнила о том, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное урегулирование конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
https://ria.ru/20210216/donbass-1597586597.html
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россия
донбасс
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россия, минские соглашения, ситуация на украине, донбасс, олег ляшко, республика крым, украина, в мире

На Украине испугались потери суверенитета и уничтожения страны

22:33 16.02.2021 (обновлено: 22:58 16.02.2021)
 
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины
Бронетехника ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Выполнение Украиной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции, заявил в эфире телеканала "Украина 24" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
"Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины", — сказал политик.
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По его мнению, договоренности изначально были подписаны сторонами, "чтобы обмануть друг друга". Он также заявил, что "истинной целью" России является "уничтожение Украины", а Киев, в свою очередь, стремится к "возвращению" Крыма и Донбасса в состав страны.
О невозможности выполнения Минских соглашений на минувшей неделе уже заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, прогресс в переговорах по Донбассу будет достигнут только при условии поднятия уровня "безоговорочной поддержки" Украины со стороны Германии и Франции.
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Российская сторона не раз обращала внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова указала на отказ Киева воспользоваться шансом на восстановление мира в Донбассе. Также она напомнила о том, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное урегулирование конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.
Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
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РоссияМинские соглашенияСитуация на УкраинеДонбассОлег ЛяшкоРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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