В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:39 13.02.2021 (обновлено: 06:04 13.02.2021)
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. С таким заявлением в интервью телеканалу "Украина" выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.
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Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.
"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции", - приводит слова Ермака РБК - Украина.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений.
Захарова отметила, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. По ее словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.
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Шесть лет назад лидеры четырех стран — России, Украины, Германии и Франции — подписали Минские соглашения. Достижение этих договоренностей позволило остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе, хотя окончательный режим прекращения огня не установлен до сих пор. Кроме того, самая главная часть соглашения — политическая — также остается не выполненной. На Украине регулярно звучат недвусмысленные намеки на то, что выполнить Минские соглашения невозможно. В России же считают, что альтернативы этим договоренностям нет.