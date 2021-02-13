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В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. С таким заявлением в интервью телеканалу "Украина" выступил... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T05:39
2021-02-13T06:04
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
андрей ермак
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
оон
украина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. С таким заявлением в интервью телеканалу "Украина" выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет."Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции", - приводит слова Ермака РБК - Украина.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений.Захарова отметила, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. По ее словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Шесть лет назад лидеры четырех стран — России, Украины, Германии и Франции — подписали Минские соглашения. Достижение этих договоренностей позволило остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе, хотя окончательный режим прекращения огня не установлен до сих пор. Кроме того, самая главная часть соглашения — политическая — также остается не выполненной. На Украине регулярно звучат недвусмысленные намеки на то, что выполнить Минские соглашения невозможно. В России же считают, что альтернативы этим договоренностям нет.
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, андрей ермак, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире

В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений

05:39 13.02.2021 (обновлено: 06:04 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на линии разграничения
Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. С таким заявлением в интервью телеканалу "Украина" выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.
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"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции", - приводит слова Ермака РБК - Украина.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений.
Захарова отметила, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. По ее словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Шесть лет назад лидеры четырех стран — России, Украины, Германии и Франции — подписали Минские соглашения. Достижение этих договоренностей позволило остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе, хотя окончательный режим прекращения огня не установлен до сих пор. Кроме того, самая главная часть соглашения — политическая — также остается не выполненной. На Украине регулярно звучат недвусмысленные намеки на то, что выполнить Минские соглашения невозможно. В России же считают, что альтернативы этим договоренностям нет.
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
 
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