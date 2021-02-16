https://ria.ru/20210216/smirnov-1597710819.html

Защита главреда "Медиазоны" Смирнова заявил о подаче жалобы в ЕСПЧ

Защита главреда "Медиазоны" Смирнова заявил о подаче жалобы в ЕСПЧ

Защита главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова подала в ЕСПЧ жалобу на арест по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:14

2021-02-16T16:14

2021-02-16T18:56

алексей навальный

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россия

европейский суд по правам человека

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Защита главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова подала в ЕСПЧ жалобу на арест по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.Европейский суд по правам человека пока не получал жалобу защиты главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Позже Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток.Смирнов отбывает административный арест в спецприемнике, условия содержания в нем, как отмечал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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алексей навальный, москва, twitter, происшествия, россия, европейский суд по правам человека