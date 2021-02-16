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Защита главреда "Медиазоны" Смирнова заявил о подаче жалобы в ЕСПЧ
Защита главреда "Медиазоны" Смирнова заявил о подаче жалобы в ЕСПЧ
Защита главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова подала в ЕСПЧ жалобу на арест по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:14
2021-02-16T18:56
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Защита главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова подала в ЕСПЧ жалобу на арест по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.Европейский суд по правам человека пока не получал жалобу защиты главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Позже Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток.Смирнов отбывает административный арест в спецприемнике, условия содержания в нем, как отмечал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы".
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алексей навальный, москва, twitter, происшествия, россия, европейский суд по правам человека

Защита главреда "Медиазоны" Смирнова заявил о подаче жалобы в ЕСПЧ

16:14 16.02.2021 (обновлено: 18:56 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Защита главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова подала в ЕСПЧ жалобу на арест по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук.

"Мы подали жалобу в ЕСПЧ в связи с многочисленными нарушениями как во время задержания, так и в суде. Основными аргументами для подачи жалобы стали задержание на несколько часов до решения суда, отсутствие в процессе стороны обвинения, ее роль на себя взял суд, отбывание наказания до того момента, как рассмотрели апелляцию, а также условия содержания Смирнова в спецприемнике", - сказал собеседник агентства.

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Европейский суд по правам человека пока не получал жалобу защиты главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в суде.

"На сегодняшний день суд не получил такого заявления", - сообщили в ЕСПЧ.

Тверской суд Москвы на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. Адвокаты арестованного сообщали, что арест связан с репостом шуточной записи в Twitter, в котором высмеивается внешнее сходство Сергея Смирнова и солиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, снявшегося в ролике в поддержку штаба Алексея Навального. Позже Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток.
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