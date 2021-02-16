https://ria.ru/20210216/slovakiya-1597535141.html
Три города Словакии претендуют на звание Культурной столицы Европы
Три города Словакии претендуют на звание Культурной столицы Европы
Три города — Нитра, Тренчин и Жилина стали претендентами на титул Культурной столицы Европы 2026 года от Словакии, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:18
2021-02-16T02:18
2021-02-16T02:18
города
норвегия
туризм
туризм
оулу (город)
новости - туризм
евросоюз
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597536586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bdc654ee3706cbec70dece4c35bb8c2.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три города — Нитра, Тренчин и Жилина стали претендентами на титул Культурной столицы Европы 2026 года от Словакии, сообщает "ЕвроПульс".В предыдущем раунде отбора участвовали восемь городов страны: кроме трех вышеперечисленных, это Банска-Бистрица, Глоговец, Мартин, Прешов и Трнава.Тот, у кого окажется самая интересная программа, разделит титул с одним из финских — Оулу, Савонлинной или Тампере. Победителя назовут в конце 2021 года.Начиная с 1985 году два города стран ЕС носят титул Культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья — из европейской страны, не входящей в Евросоюз, например, из Норвегии, Великобритании, Сербии. Сейчас это звание носят хорватская Риека и ирландский Голуэй.
https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html
норвегия
оулу (город)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597536586_159:0:1866:1280_1920x0_80_0_0_f689eabf6dc69fec0705cd764e8f413a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
города, норвегия, туризм, оулу (город), новости - туризм, евросоюз, европа