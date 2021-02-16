https://ria.ru/20210216/slovakiya-1597535141.html

Три города Словакии претендуют на звание Культурной столицы Европы

Три города Словакии претендуют на звание Культурной столицы Европы

Три города — Нитра, Тренчин и Жилина стали претендентами на титул Культурной столицы Европы 2026 года от Словакии, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T02:18

2021-02-16T02:18

2021-02-16T02:18

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три города — Нитра, Тренчин и Жилина стали претендентами на титул Культурной столицы Европы 2026 года от Словакии, сообщает "ЕвроПульс".В предыдущем раунде отбора участвовали восемь городов страны: кроме трех вышеперечисленных, это Банска-Бистрица, Глоговец, Мартин, Прешов и Трнава.Тот, у кого окажется самая интересная программа, разделит титул с одним из финских — Оулу, Савонлинной или Тампере. Победителя назовут в конце 2021 года.Начиная с 1985 году два города стран ЕС носят титул Культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья — из европейской страны, не входящей в Евросоюз, например, из Норвегии, Великобритании, Сербии. Сейчас это звание носят хорватская Риека и ирландский Голуэй.

https://ria.ru/20210215/nesin-1596513419.html

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оулу (город)

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города, норвегия, туризм, оулу (город), новости - туризм, евросоюз, европа