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https://ria.ru/20210216/slovakiya-1597535141.html
Три города Словакии претендуют на звание Культурной столицы Европы
Три города Словакии претендуют на звание Культурной столицы Европы
Три города — Нитра, Тренчин и Жилина стали претендентами на титул Культурной столицы Европы 2026 года от Словакии, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:18
2021-02-16T02:18
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три города — Нитра, Тренчин и Жилина стали претендентами на титул Культурной столицы Европы 2026 года от Словакии, сообщает "ЕвроПульс".В предыдущем раунде отбора участвовали восемь городов страны: кроме трех вышеперечисленных, это Банска-Бистрица, Глоговец, Мартин, Прешов и Трнава.Тот, у кого окажется самая интересная программа, разделит титул с одним из финских — Оулу, Савонлинной или Тампере. Победителя назовут в конце 2021 года.Начиная с 1985 году два города стран ЕС носят титул Культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья — из европейской страны, не входящей в Евросоюз, например, из Норвегии, Великобритании, Сербии. Сейчас это звание носят хорватская Риека и ирландский Голуэй.
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города, норвегия, туризм, оулу (город), новости - туризм, евросоюз, европа

Три города Словакии претендуют на звание Культурной столицы Европы

02:18 16.02.2021
 
© Pixabay / jandzurГород Тренчин, Словакия
Город Тренчин, Словакия - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Pixabay / jandzur
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Три города — Нитра, Тренчин и Жилина стали претендентами на титул Культурной столицы Европы 2026 года от Словакии, сообщает "ЕвроПульс".
В предыдущем раунде отбора участвовали восемь городов страны: кроме трех вышеперечисленных, это Банска-Бистрица, Глоговец, Мартин, Прешов и Трнава.
Тот, у кого окажется самая интересная программа, разделит титул с одним из финских — Оулу, Савонлинной или Тампере. Победителя назовут в конце 2021 года.
Начиная с 1985 году два города стран ЕС носят титул Культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья — из европейской страны, не входящей в Евросоюз, например, из Норвегии, Великобритании, Сербии.
Сейчас это звание носят хорватская Риека и ирландский Голуэй.
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