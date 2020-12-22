https://ria.ru/20201222/finlyandiya-1590417859.html

Три города Финляндии претендуют на звание культурной столицы Европы

Три города Финляндии претендуют на звание культурной столицы Европы

Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:04

2020-12-22T17:04

2020-12-22T17:05

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". Каждый из претендентов составит культурную программу на год, победителя определит независимое жюри летом 2021 года. В 2026 году финский город в третий раз станет культурной столицей Европы. Первым, в 2000 году, был Хельсинки, а в 2011 году – Турку.Пару ему составит город Словакии, его планируют назвать в конце 2021 года.Ежегодно два города стран ЕС носят титул культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья – из государства, не входящего в Евросоюз.ЕС частично финансирует запланированные такими столицами мероприятия для привлечения туристов и частных инвестиций.

https://ria.ru/20201208/evropa-1588259205.html

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