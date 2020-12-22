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Три города Финляндии претендуют на звание культурной столицы Европы
Три города Финляндии претендуют на звание культурной столицы Европы
Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:04
2020-12-22T17:04
2020-12-22T17:05
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". Каждый из претендентов составит культурную программу на год, победителя определит независимое жюри летом 2021 года. В 2026 году финский город в третий раз станет культурной столицей Европы. Первым, в 2000 году, был Хельсинки, а в 2011 году – Турку.Пару ему составит город Словакии, его планируют назвать в конце 2021 года.Ежегодно два города стран ЕС носят титул культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья – из государства, не входящего в Евросоюз.ЕС частично финансирует запланированные такими столицами мероприятия для привлечения туристов и частных инвестиций.
https://ria.ru/20201208/evropa-1588259205.html
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туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, финляндия, европа
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает
"ЕвроПульс".
Каждый из претендентов составит культурную программу на год, победителя определит независимое жюри летом 2021 года.
В 2026 году финский город в третий раз станет культурной столицей Европы. Первым, в 2000 году, был Хельсинки, а в 2011 году – Турку.
Пару ему составит город Словакии, его планируют назвать в конце 2021 года.
Ежегодно два города стран ЕС носят титул культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья – из государства, не входящего в Евросоюз.
ЕС частично финансирует запланированные такими столицами мероприятия для привлечения туристов и частных инвестиций.