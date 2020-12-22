Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201222/finlyandiya-1590417859.html
Три города Финляндии претендуют на звание культурной столицы Европы
Три города Финляндии претендуют на звание культурной столицы Европы
Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:04
2020-12-22T17:05
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
евросоюз
финляндия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585054907_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_1422b5a2a826c4524e9c3452f59a22f8.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс". Каждый из претендентов составит культурную программу на год, победителя определит независимое жюри летом 2021 года. В 2026 году финский город в третий раз станет культурной столицей Европы. Первым, в 2000 году, был Хельсинки, а в 2011 году – Турку.Пару ему составит город Словакии, его планируют назвать в конце 2021 года.Ежегодно два города стран ЕС носят титул культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья – из государства, не входящего в Евросоюз.ЕС частично финансирует запланированные такими столицами мероприятия для привлечения туристов и частных инвестиций.
https://ria.ru/20201208/evropa-1588259205.html
финляндия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585054907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3b774ce5aacddf39a9582001827954e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, финляндия, европа

Три города Финляндии претендуют на звание культурной столицы Европы

17:04 22.12.2020 (обновлено: 17:05 22.12.2020)
 
© AFP 2020 / Markku UlanderЛюди в масках на воскресном рынке Хаканиеми в Хельсинки
Люди в масках на воскресном рынке Хаканиеми в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AFP 2020 / Markku Ulander
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Три финских города – Оулу, Савонлинна и Тампере – поборются за звание культурной столицы Европы 2026 года, сообщает "ЕвроПульс".
Каждый из претендентов составит культурную программу на год, победителя определит независимое жюри летом 2021 года.
В 2026 году финский город в третий раз станет культурной столицей Европы. Первым, в 2000 году, был Хельсинки, а в 2011 году – Турку.
Пару ему составит город Словакии, его планируют назвать в конце 2021 года.
Ежегодно два города стран ЕС носят титул культурной столицы, иногда к ним присоединяется третья – из государства, не входящего в Евросоюз.
ЕС частично финансирует запланированные такими столицами мероприятия для привлечения туристов и частных инвестиций.
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 17:23Туризм
Названа культурная столица Европы-2025
 
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЕвросоюзФинляндияЕвропа
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
05:09Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Лента новостейМолния