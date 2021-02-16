https://ria.ru/20210216/priamure-1597656118.html

Глава Приамурья рассказал в Совфеде о переселении из бараков в зоне БАМа

Глава Приамурья рассказал в Совфеде о переселении из бараков в зоне БАМа

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Совете Федерации о модернизации коммунальной инфраструктуры региона и переселении из аварийного жилья в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:47

2021-02-16T11:47

2021-02-16T11:47

россия

василий орлов

олег мельниченко

леонид матюхин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

совет федерации рф

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Совете Федерации о модернизации коммунальной инфраструктуры региона и переселении из аварийного жилья в зоне БАМа, сообщает правительство области.Дни Амурской области проходят в Совете Федерации с 15 по 17 февраля, в заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, участвовали представители Минстроя России, Счетной палаты, Фонда содействия реформирования ЖКХ.Как доложил зампред правительства Амурской области Павел Матюхин, по данным на 1 января 2021 года, в непригодном жилье площадью 253,5 тысячи квадратных метров проживают 4924 семьи.Кроме переселения из зоны БАМа, в 2019-2025 годах в Приамурье необходимо расселить более 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья – это 959 многоквартирных домов, где живет 7 тысяч человек. В программу 2019-2025 годов не вошли 116 тысяч "квадратов" - жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года или не подпадающее под критерии расселения.Как отметил директор департамента стратегических проектов министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Гилев, в Приамурье "неплохо поработали в прошлом году по ускоренным темпам переселения из зоны БАМа, сделали двукратное превышение по количеству переселенных семей".Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры Приамурья, то, по словам Матюхина, уровень физического износа сетей теплоснабжения – 54%, водоснабжения – 62%, водоотведения – 68%, 1788 объектов коммунальной инфраструктуры имеют износ более 60%.Как отметил глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, на отдельных парламентских слушаниях необходимо проанализировать механизмы модернизации коммунальных объектов, в частности, конкретизировать программу 60+ для городов с износом сетей более 60%.Министерству строительства и ЖКХ РФ комитет рекомендовал при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов подготовить предложения об увеличении объемов финансирования из федерального бюджета региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья Амурской области для расселения всех многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

https://ria.ru/20210212/ogranicheniya-1597147618.html

https://ria.ru/20210212/pitanie-1597142979.html

https://ria.ru/20210213/priamure-1597301440.html

россия

амурская область

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россия, василий орлов, олег мельниченко, леонид матюхин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), совет федерации рф, амурская область, общество