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Глава Приамурья рассказал в Совфеде о переселении из бараков в зоне БАМа
Глава Приамурья рассказал в Совфеде о переселении из бараков в зоне БАМа
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Совете Федерации о модернизации коммунальной инфраструктуры региона и переселении из аварийного жилья в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:47
2021-02-16T11:47
россия
василий орлов
олег мельниченко
леонид матюхин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
совет федерации рф
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Совете Федерации о модернизации коммунальной инфраструктуры региона и переселении из аварийного жилья в зоне БАМа, сообщает правительство области.Дни Амурской области проходят в Совете Федерации с 15 по 17 февраля, в заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, участвовали представители Минстроя России, Счетной палаты, Фонда содействия реформирования ЖКХ.Как доложил зампред правительства Амурской области Павел Матюхин, по данным на 1 января 2021 года, в непригодном жилье площадью 253,5 тысячи квадратных метров проживают 4924 семьи.Кроме переселения из зоны БАМа, в 2019-2025 годах в Приамурье необходимо расселить более 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья – это 959 многоквартирных домов, где живет 7 тысяч человек. В программу 2019-2025 годов не вошли 116 тысяч "квадратов" - жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года или не подпадающее под критерии расселения.Как отметил директор департамента стратегических проектов министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Гилев, в Приамурье "неплохо поработали в прошлом году по ускоренным темпам переселения из зоны БАМа, сделали двукратное превышение по количеству переселенных семей".Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры Приамурья, то, по словам Матюхина, уровень физического износа сетей теплоснабжения – 54%, водоснабжения – 62%, водоотведения – 68%, 1788 объектов коммунальной инфраструктуры имеют износ более 60%.Как отметил глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, на отдельных парламентских слушаниях необходимо проанализировать механизмы модернизации коммунальных объектов, в частности, конкретизировать программу 60+ для городов с износом сетей более 60%.Министерству строительства и ЖКХ РФ комитет рекомендовал при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов подготовить предложения об увеличении объемов финансирования из федерального бюджета региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья Амурской области для расселения всех многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.
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россия, василий орлов, олег мельниченко, леонид матюхин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), совет федерации рф, амурская область, общество

Глава Приамурья рассказал в Совфеде о переселении из бараков в зоне БАМа

11:47 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в Совете Федерации о модернизации коммунальной инфраструктуры региона и переселении из аварийного жилья в зоне БАМа, сообщает правительство области.
Дни Амурской области проходят в Совете Федерации с 15 по 17 февраля, в заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, участвовали представители Минстроя России, Счетной палаты, Фонда содействия реформирования ЖКХ.
"Одна из самых важных тем – это переселение из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, проблема длится десятилетиями. Она актуальна не только для Амурской области (на которую приходится 70% такого жилья), но и для целого ряда субъектов Дальневосточного федерального округа. Без федеральной поддержки невозможно ее решить. Сегодня стоят задачи по расширению пропускной способности БАМа. Поселки будут развиваться, будет нужна рабочая сила. Поэтому мы решаем не только социальную задачу по переселению, но и задачу по расширению магистрали", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Как доложил зампред правительства Амурской области Павел Матюхин, по данным на 1 января 2021 года, в непригодном жилье площадью 253,5 тысячи квадратных метров проживают 4924 семьи.
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"Мы выступили с инициативой перед правительством РФ, в результате Минстрой России внес значимые для нас корректировки в механизм переселения граждан из аварийного жилья в зоне БАМа. Теперь расселять возможно массово и в ускоренные сроки. Основной проблемой является недостаток финансирования на эти цели. Актуализированная общая потребность в бюджетных ассигнованиях – 23,7 миллиарда рублей. <…> В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа государственной программой РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на 2021 год выделено 0,1 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова Матюхина.
Кроме переселения из зоны БАМа, в 2019-2025 годах в Приамурье необходимо расселить более 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья – это 959 многоквартирных домов, где живет 7 тысяч человек. В программу 2019-2025 годов не вошли 116 тысяч "квадратов" - жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года или не подпадающее под критерии расселения.
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Как отметил директор департамента стратегических проектов министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Гилев, в Приамурье "неплохо поработали в прошлом году по ускоренным темпам переселения из зоны БАМа, сделали двукратное превышение по количеству переселенных семей".
Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры Приамурья, то, по словам Матюхина, уровень физического износа сетей теплоснабжения – 54%, водоснабжения – 62%, водоотведения – 68%, 1788 объектов коммунальной инфраструктуры имеют износ более 60%.
"На модернизацию в регионе просто нет денег. При том, что за три года направлено 1,7 миллиарда рублей. В 2021 году запланировано направить более 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета. Но все-таки этих денег недостаточно. Проблемы копились десятилетиями. Нужно порядка 10 миллиардов рублей, чтобы создать базу для дальнейшего развития, активизации жилищного строительства, объектов соцкультбыта, всего, что необходимо для комфортного проживания. Мы готовы, наши строительные компании готовы к реализации проектов, которые сейчас лежат на полочках", - рассказал Матюхин.
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Как отметил глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, на отдельных парламентских слушаниях необходимо проанализировать механизмы модернизации коммунальных объектов, в частности, конкретизировать программу 60+ для городов с износом сетей более 60%.
"По итогам обсуждения комитет принял решение рекомендовать включить в проект постановления СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Амурской области" ряд предложений. В частности, правительству РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, необходимых для полной реализации до 1 января 2025 года мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали", - сообщает правительство Амурской области.
Министерству строительства и ЖКХ РФ комитет рекомендовал при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов подготовить предложения об увеличении объемов финансирования из федерального бюджета региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья Амурской области для расселения всех многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.
 
РоссияВасилий ОрловОлег МельниченкоЛеонид МатюхинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Совет Федерации РФАмурская областьОбщество
 
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