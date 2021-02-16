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https://ria.ru/20210216/podarok-1597535482.html
Что подарить на 23 февраля: топ-семь гаджетов для защитника Отечества
Что подарить на 23 февраля: топ-семь гаджетов для защитника Отечества
До Дня защитника Отчества остается неделя, пора покупать подарки. Пену для бритья вычеркиваем сразу и делаем выбор в пользу умных устройств. К каким мужским... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:00
2021-02-16T12:27
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. До Дня защитника Отчества остается неделя, пора покупать подарки. Пену для бритья вычеркиваем сразу и делаем выбор в пользу умных устройств. К каким мужским гаджетам стоит присмотреться — в подборке РИА Новости.Беспроводная зарядка Samsung EP-P1100Цена: 1500 рублейМного зарядок не бывает, это знает любой. А тут речь о беспроводной технологии по бюджетной цене. "Блин" от Samsung относительно дешев, подходит для устройств, совместимых со стандартом Qi, поддерживает быструю зарядку на мощности десять Ватт. К тому же прекрасно работает с чехлами, за исключением тех, на которые наклеена металлическая пластина для автомобильного держателя. Кстати, в отличие от всем известного MagSafe от Apple, конструкция EP-P1100 предполагает съемный кабель — на корпусе зарядки есть разъем USB-C. Правда, кабель, как и сетевой блок питания, в комплектацию не входит. Придется позаимствовать у других устройств или докупить.Аккумуляторная отвертка Xiaomi Wowstick 1F+Цена: 2490 рублейПродуманная эргономика, качественное исполнение, твердый металл бит — и все это по разумной цене. При 200 оборотах в минуту и реверсивном режиме Wowstick 1F+ крайне удобно при ремонте бытовой техники, разборке смартфона, ноутбука. В комплекте — 56 бит, подставка, пластиковый медиатор и другие приспособления. По словам производителя, встроенного аккумулятора хватает на восемь часов непрерывной работы, после чего устройство следует зарядить по разъему microUSB. Практичнее были бы съемные батарейки, но в Xiaomi решили иначе. Кроме того, были жалобы на биение отвертки при высоких оборотах — возможно, центровка вала на некоторых экземплярах не идеальна.Пусковое устройство Baseus CRJS01Цена: 5000 рублейРазряженный аккумулятор не редкость даже в новых автомобилях — как продемонстрировала нынешняя зима, Россия все-таки страна северная. И после недели простоя во дворе есть риск, что машина не заведется. Вот тогда и пригодится компактный Baseus CRJS01, напоминающий обычный внешний аккумулятор для смартфонов. Кстати, эту функцию он тоже готов выполнять. С пусковым током в 800 А этот джамп-стартер может оживить бензиновый мотор объемом до четырех литров или 2,5-литровый дизель. Емкости в 8000 мАч хватит на несколько раз, для стандартного двухлитрового мотора — на 15-20. Для запущенных случаев, с мертвым аккумулятором, предусмотрен режим "принудительного турбо", когда подается повышенный разряд. Имеется даже встроенный фонарик. Недостаток один — производитель пожадничал, не положив в комплект сумку для джампера и зажимов.Умная колонка JBL Link Music с АлисойЦена: 8500 рублейКолонка от JBL с поддержкой голосового ассистента от "Яндекса" — интересный вариант подарка мужчине, создающего умный дом. Питание от сети, поддержка Bluetooth 4.2 и пятигигагерцового Wi-Fi. Звук действительно хорош для таких устройств — обычно умные колонки не блещут аудиовозможностями и рассчитаны на ухо потребителя, близко знакомого с медведем. Наконец, есть панель управления. А вот интеграция с Алисой оставляет желать лучшего — покупатели часто сетуют на виртуального ассистента. Но с новыми прошивками вроде бы проблема ушла и Link Music стал больше подходить на роль хаба для умного дома. Тем не менее будьте готовы, что голосовые запросы Алиса поймет не с первого раза.Умные часы Amazfit GTS 2eЦена: 10 990 рублейНапоминают Apple Watch, но лишь внешне: у GTS 2e совершенно иное устройство. Буква "e" в названии означает облегченную версию — нет памяти для аудиофайлов, динамика и Wi-Fi. Зато добавился куда более интересный для физкультурников датчик температуры: по большей части — окружающего воздуха, для тела слишком высокая погрешность. Множество датчиков — от привычного пульсометра до высотомера. Кстати, есть тут и пресловутая сатурация. Десятки спортивных режимов (в том числе водные виды спорта — водонепроницаемость обязывает) с использованием GPS-модуля. Большой квадратный AMOLED-экран способен работать в режиме Always-On, надо только подобрать совместимый циферблат в фирменном приложении Zepp. Через Amazfit GTS 2e можно управлять плеером и камерой смартфона. Модель довольно компактная и легкая — 25 граммов. За все это приходится платить — максимальное время функционирования на одном заряде — десять дней, в ультраэкономичном режиме — две недели. Но это все равно в несколько раз больше, чем у тех же Apple Watch.Смартфон Motorola Moto G8Цена: 12 900 рублейОтличный вариант для неискушенного пользователя или в качестве рабочей трубки. Размеры — в рамках приличия: это не "лопата", диагональ экрана — всего 6,4 дюйма. Правда, и разрешение лишь 1560 x 720 пикселей. За производительность отвечает Snapdragon 665. Этот чип, четыре гигабайта оперативной памяти, невысокая плотность пикселей и оптимизированная оболочка сделали смартфон довольно шустрым. Накопитель на 64 ГБ можно расширить картой памяти. Набор камер адекватный — основная 16-мегапиксельная с лазерным автофокусом, сверхширокоугольник на восемь мегапикселей и макросенсор два мегапикселя. А вот NFC нет. Зато неплохая автономность — батарейка объемом 4000 мАч позволяет гаджету работать по двое суток без подзарядки.Электронная книга Onyx Boox Poke2 ColorЦена: 16 790 рублейЭлектронные книги как жанр переживают не лучшие времена — то ли публика меньше читает, то ли смартфоны с гигантскими экранами победили. Но для человека, действительно увлеченного чтением, такой гаджет незаменим. В Onyx Boox Poke2 Color цветной E-Ink экран, что отчасти примиряет с особенностями технологии электронных чернил. Конечно, до IPS- и OLED-панелей ему далеко, но почитать комиксы или книжку с цветными схемами на этом сенсорном шестидюймовом экране — в самый раз. Кроме того, операционная система — Android, а значит, устанавливать сюда можно практически любые программы. Конечно, повысится расход энергии, но на пару недель при неспешном чтении заряда хватит. Onyx Boox Poke2 Color поддерживает множество электронных форматов — от любимого в России fb2 до сканов DjVu. Есть Wi-Fi и Bluetooth, а также функция воспроизведения аудиокниг.
https://ria.ru/20210125/elektromobil-1594500849.html
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яндекс, gps, google android, apple, гаджеты, технологии

Что подарить на 23 февраля: топ-семь гаджетов для защитника Отечества

08:00 16.02.2021 (обновлено: 12:27 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСветовая инсталляция в честь Дня защитника Отечества на Новом Арбате в Москве
Световая инсталляция в честь Дня защитника Отечества на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. До Дня защитника Отчества остается неделя, пора покупать подарки. Пену для бритья вычеркиваем сразу и делаем выбор в пользу умных устройств. К каким мужским гаджетам стоит присмотреться — в подборке РИА Новости.

Беспроводная зарядка Samsung EP-P1100

© SamsungSamsung EP-P1100
Samsung EP-P1100 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Samsung
Samsung EP-P1100
Цена: 1500 рублей
Много зарядок не бывает, это знает любой. А тут речь о беспроводной технологии по бюджетной цене. "Блин" от Samsung относительно дешев, подходит для устройств, совместимых со стандартом Qi, поддерживает быструю зарядку на мощности десять Ватт. К тому же прекрасно работает с чехлами, за исключением тех, на которые наклеена металлическая пластина для автомобильного держателя. Кстати, в отличие от всем известного MagSafe от Apple, конструкция EP-P1100 предполагает съемный кабель — на корпусе зарядки есть разъем USB-C. Правда, кабель, как и сетевой блок питания, в комплектацию не входит. Придется позаимствовать у других устройств или докупить.

Аккумуляторная отвертка Xiaomi Wowstick 1F+

© XiaomiXiaomi Wowstick 1F+
Xiaomi Wowstick 1F+ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Xiaomi
Xiaomi Wowstick 1F+
Цена: 2490 рублей
Продуманная эргономика, качественное исполнение, твердый металл бит — и все это по разумной цене. При 200 оборотах в минуту и реверсивном режиме Wowstick 1F+ крайне удобно при ремонте бытовой техники, разборке смартфона, ноутбука. В комплекте — 56 бит, подставка, пластиковый медиатор и другие приспособления. По словам производителя, встроенного аккумулятора хватает на восемь часов непрерывной работы, после чего устройство следует зарядить по разъему microUSB. Практичнее были бы съемные батарейки, но в Xiaomi решили иначе. Кроме того, были жалобы на биение отвертки при высоких оборотах — возможно, центровка вала на некоторых экземплярах не идеальна.

Пусковое устройство Baseus CRJS01

© BaseusBaseus CRJS01
Baseus CRJS01 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Baseus
Baseus CRJS01
Цена: 5000 рублей
Разряженный аккумулятор не редкость даже в новых автомобилях — как продемонстрировала нынешняя зима, Россия все-таки страна северная. И после недели простоя во дворе есть риск, что машина не заведется. Вот тогда и пригодится компактный Baseus CRJS01, напоминающий обычный внешний аккумулятор для смартфонов. Кстати, эту функцию он тоже готов выполнять. С пусковым током в 800 А этот джамп-стартер может оживить бензиновый мотор объемом до четырех литров или 2,5-литровый дизель. Емкости в 8000 мАч хватит на несколько раз, для стандартного двухлитрового мотора — на 15-20. Для запущенных случаев, с мертвым аккумулятором, предусмотрен режим "принудительного турбо", когда подается повышенный разряд. Имеется даже встроенный фонарик. Недостаток один — производитель пожадничал, не положив в комплект сумку для джампера и зажимов.
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Умная колонка JBL Link Music с Алисой

© JBLJBL Link Music
JBL Link Music - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© JBL
JBL Link Music
Цена: 8500 рублей
Колонка от JBL с поддержкой голосового ассистента от "Яндекса" — интересный вариант подарка мужчине, создающего умный дом. Питание от сети, поддержка Bluetooth 4.2 и пятигигагерцового Wi-Fi. Звук действительно хорош для таких устройств — обычно умные колонки не блещут аудиовозможностями и рассчитаны на ухо потребителя, близко знакомого с медведем. Наконец, есть панель управления. А вот интеграция с Алисой оставляет желать лучшего — покупатели часто сетуют на виртуального ассистента. Но с новыми прошивками вроде бы проблема ушла и Link Music стал больше подходить на роль хаба для умного дома. Тем не менее будьте готовы, что голосовые запросы Алиса поймет не с первого раза.

Умные часы Amazfit GTS 2e

© РИА Новости / Кирилл Каримов

Amazfit GTS 2e доступны в нескольких цветах

Amazfit GTS 2e
1 из 5

Amazfit GTS 2e доступны в нескольких цветах

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Со смартфоном GTS 2e подключается через программу Zepp

Amazfit GTS 2e
2 из 5

Со смартфоном GTS 2e подключается через программу Zepp

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Amazfit GTS 2e могут измерять не только пульс

Amazfit GTS 2e
3 из 5

Amazfit GTS 2e могут измерять не только пульс

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Датчики часов довольно точны, но это все-таки не медицинский прибор

Amazfit GTS 2e
4 из 5

Датчики часов довольно точны, но это все-таки не медицинский прибор

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Качественный OLED-экран Amazfit GTS 2e добавляет автономности — часы работают до двух недель на заряде

Amazfit GTS 2e
5 из 5

Качественный OLED-экран Amazfit GTS 2e добавляет автономности — часы работают до двух недель на заряде

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 5

Amazfit GTS 2e доступны в нескольких цветах

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 5

Со смартфоном GTS 2e подключается через программу Zepp

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 5

Amazfit GTS 2e могут измерять не только пульс

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 5

Датчики часов довольно точны, но это все-таки не медицинский прибор

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 5

Качественный OLED-экран Amazfit GTS 2e добавляет автономности — часы работают до двух недель на заряде

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Цена: 10 990 рублей
Напоминают Apple Watch, но лишь внешне: у GTS 2e совершенно иное устройство. Буква "e" в названии означает облегченную версию — нет памяти для аудиофайлов, динамика и Wi-Fi. Зато добавился куда более интересный для физкультурников датчик температуры: по большей части — окружающего воздуха, для тела слишком высокая погрешность. Множество датчиков — от привычного пульсометра до высотомера. Кстати, есть тут и пресловутая сатурация. Десятки спортивных режимов (в том числе водные виды спорта — водонепроницаемость обязывает) с использованием GPS-модуля. Большой квадратный AMOLED-экран способен работать в режиме Always-On, надо только подобрать совместимый циферблат в фирменном приложении Zepp. Через Amazfit GTS 2e можно управлять плеером и камерой смартфона. Модель довольно компактная и легкая — 25 граммов. За все это приходится платить — максимальное время функционирования на одном заряде — десять дней, в ультраэкономичном режиме — две недели. Но это все равно в несколько раз больше, чем у тех же Apple Watch.

Смартфон Motorola Moto G8

© MotorolaMotorola Moto G8
Motorola G8 - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Motorola
Motorola Moto G8
Цена: 12 900 рублей
Отличный вариант для неискушенного пользователя или в качестве рабочей трубки. Размеры — в рамках приличия: это не "лопата", диагональ экрана — всего 6,4 дюйма. Правда, и разрешение лишь 1560 x 720 пикселей. За производительность отвечает Snapdragon 665. Этот чип, четыре гигабайта оперативной памяти, невысокая плотность пикселей и оптимизированная оболочка сделали смартфон довольно шустрым. Накопитель на 64 ГБ можно расширить картой памяти. Набор камер адекватный — основная 16-мегапиксельная с лазерным автофокусом, сверхширокоугольник на восемь мегапикселей и макросенсор два мегапикселя. А вот NFC нет. Зато неплохая автономность — батарейка объемом 4000 мАч позволяет гаджету работать по двое суток без подзарядки.
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Электронная книга Onyx Boox Poke2 Color

© OnyxOnyx Boox Poke2 Color
Onyx Boox Poke2 Color - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Onyx
Onyx Boox Poke2 Color
Цена: 16 790 рублей
Электронные книги как жанр переживают не лучшие времена — то ли публика меньше читает, то ли смартфоны с гигантскими экранами победили. Но для человека, действительно увлеченного чтением, такой гаджет незаменим. В Onyx Boox Poke2 Color цветной E-Ink экран, что отчасти примиряет с особенностями технологии электронных чернил. Конечно, до IPS- и OLED-панелей ему далеко, но почитать комиксы или книжку с цветными схемами на этом сенсорном шестидюймовом экране — в самый раз. Кроме того, операционная система — Android, а значит, устанавливать сюда можно практически любые программы. Конечно, повысится расход энергии, но на пару недель при неспешном чтении заряда хватит. Onyx Boox Poke2 Color поддерживает множество электронных форматов — от любимого в России fb2 до сканов DjVu. Есть Wi-Fi и Bluetooth, а также функция воспроизведения аудиокниг.
 
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