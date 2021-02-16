https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597682510.html

Обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Обвинение потребовало оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Гособвинитель попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко и "по совокупности" предложила... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:05

2021-02-16T14:05

2021-02-16T14:05

алексей навальный

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Гособвинитель попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко и "по совокупности" предложила оставить в силе приговор к трем с половиной годам колонии по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Сегодня в суде состоялись прения сторон по делу о клевете. Прокурор Екатерина Фролова попросила признать подсудимого виновным. Она подчеркнула, что заявления Навального были не просто субъективным мнением, а утверждениями. Аргументы защиты о том, что комментарий Навального является оценкой, а не клеветой, она назвала несостоятельными.Защита Навального настаивает на его невиновности. "Мы просим оправдать нашего подзащитного и прекратить уголовное преследование", — заявила адвокат Ольга Михайлова.Она утверждает, что в деле нет признаков состава преступления. При этом она сослалась на выводы лингвистической экспертизы Анатолия Баранова, свидетельствующие, по его словам, об отсутствии в комментарии Навального фактов, которые можно проверить на достоверность.Кроме того, прокурор просила выделить в отдельное производство и направить в Следственный комитет материалы об оскорблении Навальным судьи и других участников процесса. На предыдущих заседаниях блогер не раз получал замечания за выпады в адрес судьи, прокурора и свидетелей обвинения. В частности, Игната Артеменко он называл куклой, его внука — "торговцем дедом", к прокурору обращался "дорогая моя", а судью обещал удалить из зала. Судья Вера Акимова постановила отказать прокурору — она пояснила, что ходатайство преждевременно, решение по нему объявят во время оглашения приговора.В итоге заседание отложили на 20 февраля. Оно начнется в 14:00 с того, что суд заслушает последнее слово блогера. Кроме того, на тот же день, на 10 утра, назначено и другое заседание — Мосгорсуд будет рассматривать жалобу Навального на замену ему условного срока реальным по делу "Ив Роше". Дело о клеветеУголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституции. Виновным Навальный себя не признает, утверждая, что высказывал свое субъективное мнение.По статье о клевете ему грозит штраф или принудительные работы. В конце прошлого года уголовную ответственность по этой статье ужесточили вплоть до лишения свободы, однако это не применяется к делам, возбужденным ранее.В суд Навального привозят из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше". По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев.Что касается штрафа в 950 тысяч рублей, то, как заявил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев, эту сумму смогут собрать сторонники Навального."А уж сама сумма, я думаю, не имеет значения, она для него значительная, но, если что, соберем, наверное, соберут его сторонники", — сказал защитник.Семья ветерана ждет извиненийДочь ветерана Елена Артеменко рассказала РИА Новости, что семья не планирует подавать к Навальному иск о компенсации морального ущерба.По словам собеседницы агентства, сейчас Игнат Артеменко находится дома."Самочувствие с переменным успехом. Было два приступа, но сейчас более-менее нормально", — рассказала Артеменко.Дело в отношении Навального прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у него, сложно ли ему подбирать синонимы, чтобы называть Навального.* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597639972.html

https://ria.ru/20210216/ekspertiza-1597653448.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597204787.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597171785.html

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Алексея Навального увозят из здания суда С территории суда выехал автозак в сопровождении полицейских машин, ранее именно так Навального возвращали в "Матросскую тишину" 2021-02-16T14:05 true PT0M23S

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алексей навальный, дмитрий песков, происшествия