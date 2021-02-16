https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597745580.html

Посольство России осудило антисемитские лозунги на акции в Испании

Посольство России осудило антисемитские лозунги на акции в Испании

Посольство России в Испании считает неприемлемыми проявления неонацизма, говорится в заявлении диппредставительства по поводу прошедшей в Мадриде акции памяти... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:02

2021-02-16T19:02

2021-02-16T19:02

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МАДРИД, 16 фев – РИА Новости. Посольство России в Испании считает неприемлемыми проявления неонацизма, говорится в заявлении диппредставительства по поводу прошедшей в Мадриде акции памяти "Голубой дивизии", сражавшейся в ходе Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии.В субботу в Мадриде прошла акция, приуроченная к 78-летию Красноборской операции во время блокады Ленинграда, в которой со стороны нацистов участвовала добровольческая испанская "Голубая дивизия". По данным Федерации еврейских общин Испании, на ней звучали заявления антисемитского содержания. "Платформа против антисемитизма" и "Движение против нетерпимости" обратились к властям автономного сообщества Мадрид с жалобой. Те в свою очередь направили запрос в прокуратуру, которая займется расследованием.Антисемитские высказывания на акции осудила также посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон, которая сказала, что подобные заявления "отвратительны и не могут иметь места в демократическом обществе".Организатором стало движение "Молодые патриоты Мадрида". Подобные акции в память "Голубой дивизии" проводятся ежегодно."Голубая дивизия" - дивизия испанских добровольцев, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны на Восточном фронте, участвовала в блокаде Ленинграда. Во время операции "Полярная звезда" в феврале – апреле 1943 года по освобождению Ленинградской области, которая проводилась на участке фронта под Красным Бором длиной почти в 60 километров, четыре советских дивизии и два танковых полка не смогли прорвать оборону испанцев (около 4,5 тысячи человек). Советские войска понесли на этом участке большие потери.

https://ria.ru/20210123/nyurnberg-1594030924.html

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585475449.html

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мадрид (город)

испания

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россия, ленинград, мадрид (город), испания, в мире