Посольство России осудило антисемитские лозунги на акции в Испании
В субботу в Мадриде прошла акция, приуроченная к 78-летию Красноборской операции во время блокады Ленинграда, в которой со стороны нацистов участвовала добровольческая испанская "Голубая дивизия". По данным Федерации еврейских общин Испании, на ней звучали заявления антисемитского содержания. "Платформа против антисемитизма" и "Движение против нетерпимости" обратились к властям автономного сообщества Мадрид с жалобой. Те в свою очередь направили запрос в прокуратуру, которая займется расследованием.
"По поводу прошедшей 13 февраля акции в память о "Голубой дивизии", во время которой демонстрировалась нацистская символика и звучали антисемитские лозунги. Считаем неприемлемыми проявления неонацизма и напоминаем, что существуют более достойные формы помянуть павших (которые к тому же погибли, поверив гитлеровской пропаганде), чем хвалиться близостью к нацистам, которые убили десятки миллионов невинных людей, включая 6 миллионов евреев и 27 миллионов советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении посольства России в Испании.
Антисемитские высказывания на акции осудила также посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон, которая сказала, что подобные заявления "отвратительны и не могут иметь места в демократическом обществе".
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Организатором стало движение "Молодые патриоты Мадрида". Подобные акции в память "Голубой дивизии" проводятся ежегодно.
"Голубая дивизия" - дивизия испанских добровольцев, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны на Восточном фронте, участвовала в блокаде Ленинграда. Во время операции "Полярная звезда" в феврале – апреле 1943 года по освобождению Ленинградской области, которая проводилась на участке фронта под Красным Бором длиной почти в 60 километров, четыре советских дивизии и два танковых полка не смогли прорвать оборону испанцев (около 4,5 тысячи человек). Советские войска понесли на этом участке большие потери.