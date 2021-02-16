Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597745580.html
Посольство России осудило антисемитские лозунги на акции в Испании
Посольство России осудило антисемитские лозунги на акции в Испании
Посольство России в Испании считает неприемлемыми проявления неонацизма, говорится в заявлении диппредставительства по поводу прошедшей в Мадриде акции памяти... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:02
2021-02-16T19:02
россия
ленинград
мадрид (город)
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597744937_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_87e8b256767b23bf3bb74d23c8fe32ad.jpg
МАДРИД, 16 фев – РИА Новости. Посольство России в Испании считает неприемлемыми проявления неонацизма, говорится в заявлении диппредставительства по поводу прошедшей в Мадриде акции памяти "Голубой дивизии", сражавшейся в ходе Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии.В субботу в Мадриде прошла акция, приуроченная к 78-летию Красноборской операции во время блокады Ленинграда, в которой со стороны нацистов участвовала добровольческая испанская "Голубая дивизия". По данным Федерации еврейских общин Испании, на ней звучали заявления антисемитского содержания. "Платформа против антисемитизма" и "Движение против нетерпимости" обратились к властям автономного сообщества Мадрид с жалобой. Те в свою очередь направили запрос в прокуратуру, которая займется расследованием.Антисемитские высказывания на акции осудила также посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон, которая сказала, что подобные заявления "отвратительны и не могут иметь места в демократическом обществе".Организатором стало движение "Молодые патриоты Мадрида". Подобные акции в память "Голубой дивизии" проводятся ежегодно."Голубая дивизия" - дивизия испанских добровольцев, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны на Восточном фронте, участвовала в блокаде Ленинграда. Во время операции "Полярная звезда" в феврале – апреле 1943 года по освобождению Ленинградской области, которая проводилась на участке фронта под Красным Бором длиной почти в 60 километров, четыре советских дивизии и два танковых полка не смогли прорвать оборону испанцев (около 4,5 тысячи человек). Советские войска понесли на этом участке большие потери.
https://ria.ru/20210123/nyurnberg-1594030924.html
https://ria.ru/20201120/natsizm-1585475449.html
россия
мадрид (город)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597744937_80:0:1627:1160_1920x0_80_0_0_49e033cbc4250255efb12cfee68e81d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ленинград, мадрид (город), испания, в мире

Посольство России осудило антисемитские лозунги на акции в Испании

19:02 16.02.2021
 
© РИА Новости / Елена ШестернинаПосольство Российской Федерации в Мадриде
Посольство Российской Федерации в Мадриде - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Читать ria.ru в
МАДРИД, 16 фев – РИА Новости. Посольство России в Испании считает неприемлемыми проявления неонацизма, говорится в заявлении диппредставительства по поводу прошедшей в Мадриде акции памяти "Голубой дивизии", сражавшейся в ходе Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии.
В субботу в Мадриде прошла акция, приуроченная к 78-летию Красноборской операции во время блокады Ленинграда, в которой со стороны нацистов участвовала добровольческая испанская "Голубая дивизия". По данным Федерации еврейских общин Испании, на ней звучали заявления антисемитского содержания. "Платформа против антисемитизма" и "Движение против нетерпимости" обратились к властям автономного сообщества Мадрид с жалобой. Те в свою очередь направили запрос в прокуратуру, которая займется расследованием.
Режиссер Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 08:00Культура
Карен Шахназаров: нацизм мог воцариться от Атлантики до Урала

"По поводу прошедшей 13 февраля акции в память о "Голубой дивизии", во время которой демонстрировалась нацистская символика и звучали антисемитские лозунги. Считаем неприемлемыми проявления неонацизма и напоминаем, что существуют более достойные формы помянуть павших (которые к тому же погибли, поверив гитлеровской пропаганде), чем хвалиться близостью к нацистам, которые убили десятки миллионов невинных людей, включая 6 миллионов евреев и 27 миллионов советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении посольства России в Испании.

Антисемитские высказывания на акции осудила также посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон, которая сказала, что подобные заявления "отвратительны и не могут иметь места в демократическом обществе".
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 11:08
Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными
Организатором стало движение "Молодые патриоты Мадрида". Подобные акции в память "Голубой дивизии" проводятся ежегодно.
"Голубая дивизия" - дивизия испанских добровольцев, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны на Восточном фронте, участвовала в блокаде Ленинграда. Во время операции "Полярная звезда" в феврале – апреле 1943 года по освобождению Ленинградской области, которая проводилась на участке фронта под Красным Бором длиной почти в 60 километров, четыре советских дивизии и два танковых полка не смогли прорвать оборону испанцев (около 4,5 тысячи человек). Советские войска понесли на этом участке большие потери.
 
РоссияЛенинградМадрид (город)ИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния