https://ria.ru/20210215/sanktsii-1597610454.html

Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России

Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России

Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав Евросоюз разработать политику санкций против Москвы. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T22:49

2021-02-15T22:49

2021-02-15T23:59

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

евросоюз

москва

эстония

сша

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Эстонии принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав Евросоюз разработать политику санкций против Москвы.Как сообщила пресс-служба высшего законодательного органа, за выступили 62 депутата, против — трое, один воздержался; 28 не голосовали, семеро отсутствовали. Всего в парламенте работает 101 депутат."Европейский союз должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами — США, Великобританией и другими западными странами, — чтобы совместно разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международные обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", — говорится в документе.Эстонские депутаты призвали освободить всех задержанных на незаконных акциях и "политических заключенных", среди которых парламентарии назвали Алексея Навального.После возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Евросоюзе сообщили, что могут ввести новые санкции против России, которая "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января. После этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС, если с его стороны будут действовать ограничения, создающие риски для чувствительных сфер экономики.Второго февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше", заменив его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН: по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока, а до задержания был объявлен в розыск.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека. Страсбург отказался признавать дело "Ив Роше" политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ лишь пришел к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/sanktsii-1597160230.html

https://ria.ru/20210215/unizhenie-1597536645.html

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597122232.html

россия

москва

эстония

сша

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