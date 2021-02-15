Рогозин ответил на вопрос о новом облике сверхтяжелой ракеты
23:59 15.02.2021 (обновлено: 04:54 16.02.2021)
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новый облик ракеты-носителя сверхтяжёлого класса "Енисей" для полетов к Луне определят за три-четыре месяца, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В течение трех-четырех месяцев", - сказал он в Twitter, отвечая на вопрос подписчика о том, когда ждать новостей по новой концепции сверхтяжёлых ракет "Енисей" и "Дон".
В декабре 2020 года из публикации Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий с применением кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использованы новые технические решения, из-за чего первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года. Ранее указом президента Владимира Путина первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 году.
Также Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования - такие сейчас закладываются в перспективную кислородно-метановую российскую ракету "Амур-СПГ".
В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов заявил, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика, с которым определятся до середины года.