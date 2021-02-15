https://ria.ru/20210215/raketa-1597613008.html

Рогозин ответил на вопрос о новом облике сверхтяжелой ракеты

Рогозин ответил на вопрос о новом облике сверхтяжелой ракеты

Новый облик ракеты-носителя сверхтяжёлого класса "Енисей" для полетов к Луне определят за три-четыре месяца, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-15T23:59

2021-02-15T23:59

2021-02-16T04:54

наука

россия

луна

космос - риа наука

ангара (ракета)

российская академия наук

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новый облик ракеты-носителя сверхтяжёлого класса "Енисей" для полетов к Луне определят за три-четыре месяца, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В декабре 2020 года из публикации Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий с применением кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использованы новые технические решения, из-за чего первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года. Ранее указом президента Владимира Путина первая сверхтяжелая ракета должна была быть запущена в 2028 году.Также Рогозин сообщал, что новая сверхтяжелая ракета будет основана на технологиях многократного использования - такие сейчас закладываются в перспективную кислородно-метановую российскую ракету "Амур-СПГ".В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов заявил, что техническое проектирование ракеты "Енисей" приостановлено из-за того, что возможна коррекция ее облика, с которым определятся до середины года.

https://ria.ru/20210212/prizemlenie-1597223221.html

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россия, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), российская академия наук, роскосмос, дмитрий рогозин