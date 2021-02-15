https://ria.ru/20210215/obrazovanie-1597546120.html

В Совфеде призвали не верить фейкам о дистанционном образовании

В Совфеде призвали не верить фейкам о дистанционном образовании

Вокруг законопроекта о дистанционном образовании сформировался поток фейковых новостей, многие говорят – документ не читали, но мы против, заявила глава... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:41

2021-02-15T15:41

2021-02-15T15:41

лилия гумерова

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Вокруг законопроекта о дистанционном образовании сформировался поток фейковых новостей, многие говорят – документ не читали, но мы против, заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова."В законопроекте о дистанционном обучении не идет речи о том, чтобы заменить им очную форму образования", - сказала сенатор в понедельник в эфире телеканала "Вместе РФ". По ее словам, такая модель может применяться только временно, в случае необходимости, и никогда не заменит классическое образование.Гумерова напомнила, что когда в разгар пандемии школы были вынужденно переведены на дистанционку, от родителей и учителей поступало много жалоб. "Родители жаловались, что дети не редко проводят за компьютером 5-8 часов, а учителя – что им не хватает компетенций и возможностей для организации процесса", - напомнила законодатель. Поднимался и вопрос о качественном интернете.Поэтому в законопроекте "четко прописывается, как должно быть организовано дистанционное обучение", сказала Гумерова.Она выразила сожалению, что вокруг законопроекта сформировался поток фейковых новостей. "Сейчас понимания больше, но многие говорят – мы не читали, но против", - посетовала сенатор. Между тем, законопроект призван обеспечить четкие правила такого вынужденного и временного формата образования и обеспечить государственные гарантии для организации этого процесса, подчеркнула Гумерова.Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590702608.html

https://ria.ru/20201203/distant-1587474495.html

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лилия гумерова, совет федерации рф, госдума рф, общество