https://ria.ru/20210215/germaniya-1597543604.html
В Германии рассказали подробности о следах яда в крови Навального
В Германии рассказали подробности о следах яда в крови Навального
Следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:27
2021-02-15T15:27
2021-02-15T15:27
россия
алексей навальный
владимир путин
томск
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_0:43:935:569_1920x0_80_0_0_0eed3d6358bbadfb89443f8b2286ea34.jpg
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах идентичны, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге."Да", - говорится в документе в ответ на соответствующий вопрос депутатов. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в правительстве ФРГ сообщили, что "предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить". "Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена о бутылке с водой относительно ведомств, а также других объектов и их характеристик", - говорится в ответе кабмина.Аналогичные ответы в документе даны на вопросы, от кого ведомства ФРГ получили данную бутылку и другие предметы со следами отравляющего вещества, а также где и как все эти предметы хранятся в настоящее время. При том правительство ФРГ отрицает, что у него есть информация о том, что сотрудники берлинской клиники Charite были в должной мере защищены при контакте с Навальным после подозрения на отравление химическим веществом."У правительства нет сведений об этом", - говорится в ответе.В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20210215/navalnyy-1597539096.html
https://ria.ru/20210215/zhaloba-1597495899.html
россия
томск
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172208_61:0:876:611_1920x0_80_0_0_b5ea253be0ebe255c6d4e5674d8b20ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, владимир путин, томск, омск
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости.
Следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального
, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах идентичны, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
"Да", - говорится в документе в ответ на соответствующий вопрос депутатов. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в правительстве ФРГ сообщили, что "предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить". "Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена о бутылке с водой относительно ведомств, а также других объектов и их характеристик", - говорится в ответе кабмина.
Аналогичные ответы в документе даны на вопросы, от кого ведомства ФРГ получили данную бутылку и другие предметы со следами отравляющего вещества, а также где и как все эти предметы хранятся в настоящее время. При том правительство ФРГ отрицает, что у него есть информация о том, что сотрудники берлинской клиники Charite были в должной мере защищены при контакте с Навальным после подозрения на отравление химическим веществом.
"У правительства нет сведений об этом", - говорится в ответе.
В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию
. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин
заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.