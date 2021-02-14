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Пушков оценил совет украинского министра уезжать на заработки в Польшу
Пушков оценил совет украинского министра уезжать на заработки в Польшу
Единственное, что умеют делать отлично украинские власти – уничтожать промышленность и экономику страны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил российский РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T02:37
2021-02-14T02:37
2021-02-14T02:37
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ситуация на украине
юрий витренко
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Единственное, что умеют делать отлично украинские власти – уничтожать промышленность и экономику страны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывания и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко.Ранее Витренко на совещании по проблемам Восточного горнообогатительного комбината в Днепропетровской области предложил ликвидировать в стране добычу урана, а рабочим посоветовал уезжать в Польшу. И.о. министра также заявил, что полученные в Польше доходы улучшат экономическую ситуацию на Украине."Украинские руководители подтверждают: именно они, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД (Украины Дмитрий – ред.) Кулеба, являются самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и ее народа", - написал в ответ Пушков.
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реакция на события на украине, ситуация на украине, юрий витренко, алексей пушков, польша, днепропетровская область, украина, в мире