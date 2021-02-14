Почему они счастливы вместе: звездные пары с большой разницей в возрасте
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 36 лет разницы
Одна из самых крепких пар среди звезд отечественного кинематографа.
В 1996-м на фестивале в Сочи режиссера, снявшего "Сибириаду", "Курочку Рябу", "Танго и Кэш" и многие другие картины, знали все. А 22-летняя Юлия Высоцкая тогда только начинала актерскую карьеру. Кончаловский был очарован обаянием и непосредственностью девушки.
После Сочи он пригласил будущую супругу слетать с ним в Стамбул. Юлия согласилась. С этого началась история любви, которая длится уже больше 20 лет.
Высоцкая давно вышла из тени знаменитого мужа-режиссера. Сейчас Юлия — популярная актриса, телеведущая и кулинар. На ее страницы в социальных сетях подписано более миллиона поклонников.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 36 лет разницы
Одна из самых крепких пар среди звезд отечественного кинематографа.
В 1996-м на фестивале в Сочи режиссера, снявшего "Сибириаду", "Курочку Рябу", "Танго и Кэш" и многие другие картины, знали все. А 22-летняя Юлия Высоцкая тогда только начинала актерскую карьеру. Кончаловский был очарован обаянием и непосредственностью девушки.
После Сочи он пригласил будущую супругу слетать с ним в Стамбул. Юлия согласилась. С этого началась история любви, которая длится уже больше 20 лет.
Высоцкая давно вышла из тени знаменитого мужа-режиссера. Сейчас Юлия — популярная актриса, телеведущая и кулинар. На ее страницы в социальных сетях подписано более миллиона поклонников.
Владимир и Сати Спиваковы — 18 лет разницы
Сати в интервью и в книге "Не все" описывает разные версии знакомства с будущим мужем. Есть и семейная легенда: Владимир Теодорович увидел фотографию девушки, и внутренний голос ему сказал — "Это твоя жена".
Их первая встреча произошла чуть позже, за кулисами после концерта, который Спиваков давал в Москве. Спустя несколько дней они снова увиделись в гостях у общего друга — и больше не расставались.
Владимир и Сати поженились в 1983-м, а вскоре стали родителями трех девочек. Супруги также воспитывают приемную дочь Александру, которую приняли в семью после смерти сестры маэстро.
По мнению Владимира Теодоровича, брак держится благодаря "душевной тонкости" жены. Спивакова сумела найти баланс между творчеством и тихим семейным счастьем. "Сати — мой друг и советчик. Она сопереживает моим успехам. Радуется. Критикует", — рассказывал Спиваков.
Владимир и Сати Спиваковы — 18 лет разницы
Сати в интервью и в книге "Не все" описывает разные версии знакомства с будущим мужем. Есть и семейная легенда: Владимир Теодорович увидел фотографию девушки, и внутренний голос ему сказал — "Это твоя жена".
Их первая встреча произошла чуть позже, за кулисами после концерта, который Спиваков давал в Москве. Спустя несколько дней они снова увиделись в гостях у общего друга — и больше не расставались.
Владимир и Сати поженились в 1983-м, а вскоре стали родителями трех девочек. Супруги также воспитывают приемную дочь Александру, которую приняли в семью после смерти сестры маэстро.
По мнению Владимира Теодоровича, брак держится благодаря "душевной тонкости" жены. Спивакова сумела найти баланс между творчеством и тихим семейным счастьем. "Сати — мой друг и советчик. Она сопереживает моим успехам. Радуется. Критикует", — рассказывал Спиваков.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — 25 лет разницы
Они родились в один день — 25 сентября. Но только с разницей в 25 лет.
Впервые о романе голливудских звезд, Дугласа и Зеты-Джонс, заговорили в конце 1990-х. Майкл увидел Кэтрин в фильме "Маска Зорро" в образе обворожительной Элены — и сразу влюбился. К тому моменту он почти 20 лет был женат на дочери австрийского дипломата, которая не собиралась так легко его отпускать. Цена романа с Кэтрин — 60 миллионов долларов отступных, которые актер заплатил бывшей супруге.
После развода Дуглас сразу сделал предложение Зете-Джонс, которая уже была беременна их старшим сыном Диланом. Через несколько месяцев, дождавшись рождения мальчика, влюбленные устроили свадьбу. А еще через три года у них появилась дочь Кэрис.
В 2013-м пара ненадолго рассталась. Как писали СМИ, из-за постоянных эмоциональных срывов Кэтрин. Но до развода все же не дошло. Вскоре супруги снова сошлись, а их отношения, кажется, стали только крепче.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — 25 лет разницы
Они родились в один день — 25 сентября. Но только с разницей в 25 лет.
Впервые о романе голливудских звезд, Дугласа и Зеты-Джонс, заговорили в конце 1990-х. Майкл увидел Кэтрин в фильме "Маска Зорро" в образе обворожительной Элены — и сразу влюбился. К тому моменту он почти 20 лет был женат на дочери австрийского дипломата, которая не собиралась так легко его отпускать. Цена романа с Кэтрин — 60 миллионов долларов отступных, которые актер заплатил бывшей супруге.
После развода Дуглас сразу сделал предложение Зете-Джонс, которая уже была беременна их старшим сыном Диланом. Через несколько месяцев, дождавшись рождения мальчика, влюбленные устроили свадьбу. А еще через три года у них появилась дочь Кэрис.
В 2013-м пара ненадолго рассталась. Как писали СМИ, из-за постоянных эмоциональных срывов Кэтрин. Но до развода все же не дошло. Вскоре супруги снова сошлись, а их отношения, кажется, стали только крепче.
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт — 22 года разницы
Артисты познакомились в 2002 году на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Форду тогда было 60, а Флокхарт — 38.
Завязались романтические отношения, которые продолжались семь с половиной лет, пока Харрисон наконец-то не сделал актрисе предложение. Произошло это в 2009-м в День святого Валентина. Свадьба состоялась в 2010-м.
Своих детей у супругов нет. Вместе они воспитывают сына Лиама, которого Калиста Флокхарт усыновила до встречи с Фордом.
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт — 22 года разницы
Артисты познакомились в 2002 году на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Форду тогда было 60, а Флокхарт — 38.
Завязались романтические отношения, которые продолжались семь с половиной лет, пока Харрисон наконец-то не сделал актрисе предложение. Произошло это в 2009-м в День святого Валентина. Свадьба состоялась в 2010-м.
Своих детей у супругов нет. Вместе они воспитывают сына Лиама, которого Калиста Флокхарт усыновила до встречи с Фордом.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг — 23 года разницы
После тяжелого развода с Деми Мур в 2000-м Брюс почти десять лет наслаждался холостяцкой жизнью.
Но все изменилось в 2009-м, когда Уиллис обратил внимание на свою давнюю знакомую — очаровательную британку Эмму Хеминг, которая работала фотомоделью и актрисой.
Ей тогда был 31 год, ему 54. Дальше — роман, свадьба и рождение двух дочерей.
Позже актер не раз благодарил супругу за то, что она вытащила его из "берлоги холостяка".
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг — 23 года разницы
После тяжелого развода с Деми Мур в 2000-м Брюс почти десять лет наслаждался холостяцкой жизнью.
Но все изменилось в 2009-м, когда Уиллис обратил внимание на свою давнюю знакомую — очаровательную британку Эмму Хеминг, которая работала фотомоделью и актрисой.
Ей тогда был 31 год, ему 54. Дальше — роман, свадьба и рождение двух дочерей.
Позже актер не раз благодарил супругу за то, что она вытащила его из "берлоги холостяка".
Алла Пугачева и Максим Галкин — 27 лет разницы
Пожалуй, самая обсуждаемая пара российского шоубиза. Многих поклонников до сих пор поражает, как с такой разницей в возрасте Галкину и Пугачевой удалось построить столь крепкие отношения: вместе они уже 20 лет.
Юморист и Примадонна познакомились в 2001-м в Витебске, на фестивале "Славянский базар", где выступал Максим Галкин. Алла Пугачева сразу обратила внимание на амбициозного и талантливого юношу.
Они перестали скрывать роман только в 2008-м, а в 2011-м поженились.
Через два года у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри. Их для пары выносила суррогатная мать. Сейчас страница Максима в Instagram (где он часто делится видео и фотографиями детей и сценами семейной жизни) — одна из самых популярных в России.
Алла Пугачева и Максим Галкин — 27 лет разницы
Пожалуй, самая обсуждаемая пара российского шоубиза. Многих поклонников до сих пор поражает, как с такой разницей в возрасте Галкину и Пугачевой удалось построить столь крепкие отношения: вместе они уже 20 лет.
Юморист и Примадонна познакомились в 2001-м в Витебске, на фестивале "Славянский базар", где выступал Максим Галкин. Алла Пугачева сразу обратила внимание на амбициозного и талантливого юношу.
Они перестали скрывать роман только в 2008-м, а в 2011-м поженились.
Через два года у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри. Их для пары выносила суррогатная мать. Сейчас страница Максима в Instagram (где он часто делится видео и фотографиями детей и сценами семейной жизни) — одна из самых популярных в России.
Надежда Бабкина и Евгений Гор — 30 лет разницы
Их первая встреча произошла в 2003-м на конкурсе талантов, где Бабкина заседала в жюри.
Как и в случае с Галкиным и Пугачевой, роман Надежды Бабкиной и певца Евгения Гора обсуждала вся страна. Все-таки певица старше избранника на 30 лет.
Официально они так и не поженились, но это, кажется, не сказалось на их отношениях. Ведь Надежда и Евгений вместе уже более 15 лет.
Надежда Бабкина и Евгений Гор — 30 лет разницы
Их первая встреча произошла в 2003-м на конкурсе талантов, где Бабкина заседала в жюри.
Как и в случае с Галкиным и Пугачевой, роман Надежды Бабкиной и певца Евгения Гора обсуждала вся страна. Все-таки певица старше избранника на 30 лет.
Официально они так и не поженились, но это, кажется, не сказалось на их отношениях. Ведь Надежда и Евгений вместе уже более 15 лет.
Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон — 23 года разницы
В 2009 году Сэм объявила о помолвке с Аароном Тейлором-Джонсоном, который на 23 года моложе ее.
Как тогда сообщали СМИ, они познакомились на съемках фильма "Стать Джоном Ленноном", который режиссировала Сэм.
"Вы даже не подозреваете, как она молода в душе," — отвечает завистникам ее супруг.
В браке у них родились две дочери. Аарон Тейлор-Джонсон также воспитывает двоих детей Сэм от предыдущего брака.
Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон — 23 года разницы
В 2009 году Сэм объявила о помолвке с Аароном Тейлором-Джонсоном, который на 23 года моложе ее.
Как тогда сообщали СМИ, они познакомились на съемках фильма "Стать Джоном Ленноном", который режиссировала Сэм.
"Вы даже не подозреваете, как она молода в душе," — отвечает завистникам ее супруг.
В браке у них родились две дочери. Аарон Тейлор-Джонсон также воспитывает двоих детей Сэм от предыдущего брака.
Лиза Боне и Джейсон Момоа — 12 лет разницы
Одна из самых обожаемых пар Голливуда вместе уже 15 лет. Хотя Момоа заметил Лизу намного раньше.
В интервью Джеймсу Кордену актер однажды рассказал, что влюбился в Боне, когда увидел ее в комедийном телесериале "Шоу Косби" (оно выходило в 1980-х).
"Мне было восемь лет, но я подумал: 'Мамочки, вот это девушка! Я буду ее фанатом до конца жизни, она станет моей", — вспоминал Джейсон.
Мечта сбылась: Момоа и Лиза встретились в 2005-м в одном из джаз-клубов Нью-Йорка, их познакомили общие друзья.
Пара поженилась в 2017-м. На тот момент у них уже было двое детей.
Лиза Боне и Джейсон Момоа — 12 лет разницы
Одна из самых обожаемых пар Голливуда вместе уже 15 лет. Хотя Момоа заметил Лизу намного раньше.
В интервью Джеймсу Кордену актер однажды рассказал, что влюбился в Боне, когда увидел ее в комедийном телесериале "Шоу Косби" (оно выходило в 1980-х).
"Мне было восемь лет, но я подумал: 'Мамочки, вот это девушка! Я буду ее фанатом до конца жизни, она станет моей", — вспоминал Джейсон.
Мечта сбылась: Момоа и Лиза встретились в 2005-м в одном из джаз-клубов Нью-Йорка, их познакомили общие друзья.
Пара поженилась в 2017-м. На тот момент у них уже было двое детей.
Хайди Клум и Том Каулитц — 16 лет разницы
Супермодели было 45, когда она и 29-летний гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц начали встречаться. А уже в следующем году пара узаконила отношения.
Сначала они тихо расписались, а затем устроили роскошную свадьбу в Италии. Позже Клум рассказала: "Он потрясающий человек. Я очень счастлива".
Хайди Клум и Том Каулитц — 16 лет разницы
Супермодели было 45, когда она и 29-летний гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц начали встречаться. А уже в следующем году пара узаконила отношения.
Сначала они тихо расписались, а затем устроили роскошную свадьбу в Италии. Позже Клум рассказала: "Он потрясающий человек. Я очень счастлива".