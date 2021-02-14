Почему они счастливы вместе: звездные пары с большой разницей в возрасте

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 36 лет разницы

Одна из самых крепких пар среди звезд отечественного кинематографа.

В 1996-м на фестивале в Сочи режиссера, снявшего "Сибириаду", "Курочку Рябу", "Танго и Кэш" и многие другие картины, знали все. А 22-летняя Юлия Высоцкая тогда только начинала актерскую карьеру. Кончаловский был очарован обаянием и непосредственностью девушки.

После Сочи он пригласил будущую супругу слетать с ним в Стамбул. Юлия согласилась. С этого началась история любви, которая длится уже больше 20 лет.

Высоцкая давно вышла из тени знаменитого мужа-режиссера. Сейчас Юлия — популярная актриса, телеведущая и кулинар. На ее страницы в социальных сетях подписано более миллиона поклонников.