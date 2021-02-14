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Шоубиз
https://ria.ru/20210214/romany-1593211674.html
Почему они счастливы вместе: звездные пары с большой разницей в возрасте
Почему они счастливы вместе: звездные пары с большой разницей в возрасте
Необязательно быть ровесниками, чтобы построить крепкие отношения. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — эти пары давно... РИА Новости, 14.02.2021
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день святого валентина
счастье
майкл дуглас
любовь
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любовь
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Необязательно быть ровесниками, чтобы построить крепкие отношения. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — эти пары давно доказали, что "любви все возрасты покорны". О других счастливых союзах знаменитостей, которые принадлежат к разным поколениям, но прекрасно понимают друг друга, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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день святого валентина, счастье, майкл дуглас, любовь, кэтрин зета-джонс, семья, любовь, памела андерсон, юлия высоцкая, андрей кончаловский, хайди клум, надежда бабкина, максим галкин, брюс уиллис, алла пугачева, харрисон форд, фото, знаменитости, звезды

Почему они счастливы вместе: звездные пары с большой разницей в возрасте

08:00 14.02.2021 (обновлено: 08:05 14.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Необязательно быть ровесниками, чтобы построить крепкие отношения. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — эти пары давно доказали, что "любви все возрасты покорны". О других счастливых союзах знаменитостей, которые принадлежат к разным поколениям, но прекрасно понимают друг друга, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Татьяна Волобуева

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 36 лет разницы

Одна из самых крепких пар среди звезд отечественного кинематографа.

В 1996-м на фестивале в Сочи режиссера, снявшего "Сибириаду", "Курочку Рябу", "Танго и Кэш" и многие другие картины, знали все. А 22-летняя Юлия Высоцкая тогда только начинала актерскую карьеру. Кончаловский был очарован обаянием и непосредственностью девушки.

После Сочи он пригласил будущую супругу слетать с ним в Стамбул. Юлия согласилась. С этого началась история любви, которая длится уже больше 20 лет.

Высоцкая давно вышла из тени знаменитого мужа-режиссера. Сейчас Юлия — популярная актриса, телеведущая и кулинар. На ее страницы в социальных сетях подписано более миллиона поклонников.

Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на фотосессии съемочной группы фильма Дорогие товарищи а 77-м Венецианском международном кинофестивале. Рекадрированный.
1 из 10

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — 36 лет разницы

Одна из самых крепких пар среди звезд отечественного кинематографа.

В 1996-м на фестивале в Сочи режиссера, снявшего "Сибириаду", "Курочку Рябу", "Танго и Кэш" и многие другие картины, знали все. А 22-летняя Юлия Высоцкая тогда только начинала актерскую карьеру. Кончаловский был очарован обаянием и непосредственностью девушки.

После Сочи он пригласил будущую супругу слетать с ним в Стамбул. Юлия согласилась. С этого началась история любви, которая длится уже больше 20 лет.

Высоцкая давно вышла из тени знаменитого мужа-режиссера. Сейчас Юлия — популярная актриса, телеведущая и кулинар. На ее страницы в социальных сетях подписано более миллиона поклонников.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир и Сати Спиваковы — 18 лет разницы

Сати в интервью и в книге "Не все" описывает разные версии знакомства с будущим мужем. Есть и семейная легенда: Владимир Теодорович увидел фотографию девушки, и внутренний голос ему сказал — "Это твоя жена".

Их первая встреча произошла чуть позже, за кулисами после концерта, который Спиваков давал в Москве. Спустя несколько дней они снова увиделись в гостях у общего друга — и больше не расставались.

Владимир и Сати поженились в 1983-м, а вскоре стали родителями трех девочек. Супруги также воспитывают приемную дочь Александру, которую приняли в семью после смерти сестры маэстро.

По мнению Владимира Теодоровича, брак держится благодаря "душевной тонкости" жены. Спивакова сумела найти баланс между творчеством и тихим семейным счастьем. "Сати — мой друг и советчик. Она сопереживает моим успехам. Радуется. Критикует", — рассказывал Спиваков.

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков и его супруга телеведущая Сати Спивакова
2 из 10

Владимир и Сати Спиваковы — 18 лет разницы

Сати в интервью и в книге "Не все" описывает разные версии знакомства с будущим мужем. Есть и семейная легенда: Владимир Теодорович увидел фотографию девушки, и внутренний голос ему сказал — "Это твоя жена".

Их первая встреча произошла чуть позже, за кулисами после концерта, который Спиваков давал в Москве. Спустя несколько дней они снова увиделись в гостях у общего друга — и больше не расставались.

Владимир и Сати поженились в 1983-м, а вскоре стали родителями трех девочек. Супруги также воспитывают приемную дочь Александру, которую приняли в семью после смерти сестры маэстро.

По мнению Владимира Теодоровича, брак держится благодаря "душевной тонкости" жены. Спивакова сумела найти баланс между творчеством и тихим семейным счастьем. "Сати — мой друг и советчик. Она сопереживает моим успехам. Радуется. Критикует", — рассказывал Спиваков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Invision/John Shearer

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — 25 лет разницы

Они родились в один день — 25 сентября. Но только с разницей в 25 лет.

Впервые о романе голливудских звезд, Дугласа и Зеты-Джонс, заговорили в конце 1990-х. Майкл увидел Кэтрин в фильме "Маска Зорро" в образе обворожительной Элены — и сразу влюбился. К тому моменту он почти 20 лет был женат на дочери австрийского дипломата, которая не собиралась так легко его отпускать. Цена романа с Кэтрин — 60 миллионов долларов отступных, которые актер заплатил бывшей супруге.

После развода Дуглас сразу сделал предложение Зете-Джонс, которая уже была беременна их старшим сыном Диланом. Через несколько месяцев, дождавшись рождения мальчика, влюбленные устроили свадьбу. А еще через три года у них появилась дочь Кэрис.

В 2013-м пара ненадолго рассталась. Как писали СМИ, из-за постоянных эмоциональных срывов Кэтрин. Но до развода все же не дошло. Вскоре супруги снова сошлись, а их отношения, кажется, стали только крепче.

Американский киноактер и продюсер и британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. 2013 год
3 из 10

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс — 25 лет разницы

Они родились в один день — 25 сентября. Но только с разницей в 25 лет.

Впервые о романе голливудских звезд, Дугласа и Зеты-Джонс, заговорили в конце 1990-х. Майкл увидел Кэтрин в фильме "Маска Зорро" в образе обворожительной Элены — и сразу влюбился. К тому моменту он почти 20 лет был женат на дочери австрийского дипломата, которая не собиралась так легко его отпускать. Цена романа с Кэтрин — 60 миллионов долларов отступных, которые актер заплатил бывшей супруге.

После развода Дуглас сразу сделал предложение Зете-Джонс, которая уже была беременна их старшим сыном Диланом. Через несколько месяцев, дождавшись рождения мальчика, влюбленные устроили свадьбу. А еще через три года у них появилась дочь Кэрис.

В 2013-м пара ненадолго рассталась. Как писали СМИ, из-за постоянных эмоциональных срывов Кэтрин. Но до развода все же не дошло. Вскоре супруги снова сошлись, а их отношения, кажется, стали только крепче.

© AP Photo / Invision/John Shearer
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт — 22 года разницы

Артисты познакомились в 2002 году на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Форду тогда было 60, а Флокхарт — 38.

Завязались романтические отношения, которые продолжались семь с половиной лет, пока Харрисон наконец-то не сделал актрисе предложение. Произошло это в 2009-м в День святого Валентина. Свадьба состоялась в 2010-м.

Своих детей у супругов нет. Вместе они воспитывают сына Лиама, которого Калиста Флокхарт усыновила до встречи с Фордом.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
4 из 10

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт — 22 года разницы

Артисты познакомились в 2002 году на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Форду тогда было 60, а Флокхарт — 38.

Завязались романтические отношения, которые продолжались семь с половиной лет, пока Харрисон наконец-то не сделал актрисе предложение. Произошло это в 2009-м в День святого Валентина. Свадьба состоялась в 2010-м.

Своих детей у супругов нет. Вместе они воспитывают сына Лиама, которого Калиста Флокхарт усыновила до встречи с Фордом.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг — 23 года разницы

После тяжелого развода с Деми Мур в 2000-м Брюс почти десять лет наслаждался холостяцкой жизнью.

Но все изменилось в 2009-м, когда Уиллис обратил внимание на свою давнюю знакомую — очаровательную британку Эмму Хеминг, которая работала фотомоделью и актрисой.

Ей тогда был 31 год, ему 54. Дальше — роман, свадьба и рождение двух дочерей.

Позже актер не раз благодарил супругу за то, что она вытащила его из "берлоги холостяка".

Актер Брюс Уиллис и его жена Эмма Хеминг на церемонии награждения Женщина года 2014 по версии Glamour в Нью-Йорке. 10 ноября 2014
5 из 10

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг — 23 года разницы

После тяжелого развода с Деми Мур в 2000-м Брюс почти десять лет наслаждался холостяцкой жизнью.

Но все изменилось в 2009-м, когда Уиллис обратил внимание на свою давнюю знакомую — очаровательную британку Эмму Хеминг, которая работала фотомоделью и актрисой.

Ей тогда был 31 год, ему 54. Дальше — роман, свадьба и рождение двух дочерей.

Позже актер не раз благодарил супругу за то, что она вытащила его из "берлоги холостяка".

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Алла Пугачева и Максим Галкин — 27 лет разницы

Пожалуй, самая обсуждаемая пара российского шоубиза. Многих поклонников до сих пор поражает, как с такой разницей в возрасте Галкину и Пугачевой удалось построить столь крепкие отношения: вместе они уже 20 лет.

Юморист и Примадонна познакомились в 2001-м в Витебске, на фестивале "Славянский базар", где выступал Максим Галкин. Алла Пугачева сразу обратила внимание на амбициозного и талантливого юношу.

Они перестали скрывать роман только в 2008-м, а в 2011-м поженились.

Через два года у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри. Их для пары выносила суррогатная мать. Сейчас страница Максима в Instagram (где он часто делится видео и фотографиями детей и сценами семейной жизни) — одна из самых популярных в России.

Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве
6 из 10

Алла Пугачева и Максим Галкин — 27 лет разницы

Пожалуй, самая обсуждаемая пара российского шоубиза. Многих поклонников до сих пор поражает, как с такой разницей в возрасте Галкину и Пугачевой удалось построить столь крепкие отношения: вместе они уже 20 лет.

Юморист и Примадонна познакомились в 2001-м в Витебске, на фестивале "Славянский базар", где выступал Максим Галкин. Алла Пугачева сразу обратила внимание на амбициозного и талантливого юношу.

Они перестали скрывать роман только в 2008-м, а в 2011-м поженились.

Через два года у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри. Их для пары выносила суррогатная мать. Сейчас страница Максима в Instagram (где он часто делится видео и фотографиями детей и сценами семейной жизни) — одна из самых популярных в России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 3.0 / Mikhail Popov /

Надежда Бабкина и Евгений Гор — 30 лет разницы

Их первая встреча произошла в 2003-м на конкурсе талантов, где Бабкина заседала в жюри.

Как и в случае с Галкиным и Пугачевой, роман Надежды Бабкиной и певца Евгения Гора обсуждала вся страна. Все-таки певица старше избранника на 30 лет.

Официально они так и не поженились, но это, кажется, не сказалось на их отношениях. Ведь Надежда и Евгений вместе уже более 15 лет.

Надежда Бабкина и Евгений Гор
7 из 10

Надежда Бабкина и Евгений Гор — 30 лет разницы

Их первая встреча произошла в 2003-м на конкурсе талантов, где Бабкина заседала в жюри.

Как и в случае с Галкиным и Пугачевой, роман Надежды Бабкиной и певца Евгения Гора обсуждала вся страна. Все-таки певица старше избранника на 30 лет.

Официально они так и не поженились, но это, кажется, не сказалось на их отношениях. Ведь Надежда и Евгений вместе уже более 15 лет.

CC BY-SA 3.0 / Mikhail Popov /
© AP Photo / Sang Tan

Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон — 23 года разницы

В 2009 году Сэм объявила о помолвке с Аароном Тейлором-Джонсоном, который на 23 года моложе ее.

Как тогда сообщали СМИ, они познакомились на съемках фильма "Стать Джоном Ленноном", который режиссировала Сэм.

"Вы даже не подозреваете, как она молода в душе," — отвечает завистникам ее супруг.

В браке у них родились две дочери. Аарон Тейлор-Джонсон также воспитывает двоих детей Сэм от предыдущего брака.

Британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон и британский режиссер Сэм Тейлор-Вуд. 2012 год
8 из 10

Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон — 23 года разницы

В 2009 году Сэм объявила о помолвке с Аароном Тейлором-Джонсоном, который на 23 года моложе ее.

Как тогда сообщали СМИ, они познакомились на съемках фильма "Стать Джоном Ленноном", который режиссировала Сэм.

"Вы даже не подозреваете, как она молода в душе," — отвечает завистникам ее супруг.

В браке у них родились две дочери. Аарон Тейлор-Джонсон также воспитывает двоих детей Сэм от предыдущего брака.

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Matt Sayles

Лиза Боне и Джейсон Момоа — 12 лет разницы

Одна из самых обожаемых пар Голливуда вместе уже 15 лет. Хотя Момоа заметил Лизу намного раньше.

В интервью Джеймсу Кордену актер однажды рассказал, что влюбился в Боне, когда увидел ее в комедийном телесериале "Шоу Косби" (оно выходило в 1980-х).

"Мне было восемь лет, но я подумал: 'Мамочки, вот это девушка! Я буду ее фанатом до конца жизни, она станет моей", — вспоминал Джейсон.

Мечта сбылась: Момоа и Лиза встретились в 2005-м в одном из джаз-клубов Нью-Йорка, их познакомили общие друзья.

Пара поженилась в 2017-м. На тот момент у них уже было двое детей.

Актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне
9 из 10

Лиза Боне и Джейсон Момоа — 12 лет разницы

Одна из самых обожаемых пар Голливуда вместе уже 15 лет. Хотя Момоа заметил Лизу намного раньше.

В интервью Джеймсу Кордену актер однажды рассказал, что влюбился в Боне, когда увидел ее в комедийном телесериале "Шоу Косби" (оно выходило в 1980-х).

"Мне было восемь лет, но я подумал: 'Мамочки, вот это девушка! Я буду ее фанатом до конца жизни, она станет моей", — вспоминал Джейсон.

Мечта сбылась: Момоа и Лиза встретились в 2005-м в одном из джаз-клубов Нью-Йорка, их познакомили общие друзья.

Пара поженилась в 2017-м. На тот момент у них уже было двое детей.

© AP Photo / Matt Sayles
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan

Хайди Клум и Том Каулитц — 16 лет разницы

Супермодели было 45, когда она и 29-летний гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц начали встречаться. А уже в следующем году пара узаконила отношения.

Сначала они тихо расписались, а затем устроили роскошную свадьбу в Италии. Позже Клум рассказала: "Он потрясающий человек. Я очень счастлива".

Том Каулитц и Хайди Клум
10 из 10

Хайди Клум и Том Каулитц — 16 лет разницы

Супермодели было 45, когда она и 29-летний гитарист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц начали встречаться. А уже в следующем году пара узаконила отношения.

Сначала они тихо расписались, а затем устроили роскошную свадьбу в Италии. Позже Клум рассказала: "Он потрясающий человек. Я очень счастлива".

© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan

 
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