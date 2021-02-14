Саргсян раскритиковал смену власти в Армении в 2018 году
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал события весны 2018 года, приведшие к смене власти в стране, "антикарабахским движением".
В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Премьером был избран лидер протестов Никол Пашинян.
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"То, что произошло весной 2018 года, по своей сути было антикарабахским движением", - сказала Саргсян в интервью телекомпании Armnews, полная версия которого будет показана в понедельник.
По словам экс-президента, для него было ясно, что дело идет к войне и поражению, когда новые власти Армении отказались от прежних достижений в карабахском вопросе и "начали узнавать об истории переговорного процесса от Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева –ред.)".
Саргсян также опроверг звучащие в стране утверждения, что Пашинян является его проектом. "Я такого проекта не пожелал бы даже врагу. И вы думаете, что я размалевал бы для себя такую нелепость?", - сказал бывший глава государства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.