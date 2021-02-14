https://ria.ru/20210214/aktsii-1597434759.html

В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной

В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной

Немногочисленная женская акция в поддержку уехавшей в Германию жены Алексея Навального Юлии прошла на Арбате в центре Москвы, на месте было также много... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:53

2021-02-14T16:53

2021-02-14T21:13

юлия навальная

алексей навальный

москва

франкфурт-на-майне

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Немногочисленная женская акция в поддержку уехавшей в Германию жены Алексея Навального Юлии прошла на Арбате в центре Москвы, на месте было также много представителей прессы, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция началась около 14.00 мск, девушки выстроились в цепь по примеру белорусских протестов в 2020 году. Участницы выкрикивали лозунги в поддержку Навальной, организаторы им раздавали конфеты, а также кофе и чай. К 16.00 акция завершилась, организаторы забрали у участниц белую ленту, которую они держали в руках. Полиция прогуливалась по Арбату, участниц акции не задерживала и в происходящее не вмешивалась.В Северной столице прошла аналогичная акция: несколько десятков девушек, держа в руках цветы, выстроились в цепочку на Воскресенской набережной. К 16.00 несогласованная акция была завершена, все прошло мирно, задержаний не было, передает корреспондент РИА Новости.В начале недели Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носит частный характер. Другие подробности не сообщались.

https://ria.ru/20210207/zyuganov-1596348599.html

москва

франкфурт-на-майне

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Москве прошла акция в поддержку уехавшей из РФ Юлии Навальной Немногочисленная женская акция в поддержку уехавшей из РФ Юлии Навальной прошла на Арбате в Москве. Она началась в районе 14.00: девушки выстроились в "цепь солидарности" с белой лентой и простояли так 2 часа. Полиция прогуливалась мимо, но участниц акции не задерживала и в происходящее не вмешивалась. 2021-02-14T16:53 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия навальная, алексей навальный, москва, франкфурт-на-майне, санкт-петербург