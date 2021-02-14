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В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной
В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной
Немногочисленная женская акция в поддержку уехавшей в Германию жены Алексея Навального Юлии прошла на Арбате в центре Москвы, на месте было также много... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:53
2021-02-14T21:13
юлия навальная
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Немногочисленная женская акция в поддержку уехавшей в Германию жены Алексея Навального Юлии прошла на Арбате в центре Москвы, на месте было также много представителей прессы, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция началась около 14.00 мск, девушки выстроились в цепь по примеру белорусских протестов в 2020 году. Участницы выкрикивали лозунги в поддержку Навальной, организаторы им раздавали конфеты, а также кофе и чай. К 16.00 акция завершилась, организаторы забрали у участниц белую ленту, которую они держали в руках. Полиция прогуливалась по Арбату, участниц акции не задерживала и в происходящее не вмешивалась.В Северной столице прошла аналогичная акция: несколько десятков девушек, держа в руках цветы, выстроились в цепочку на Воскресенской набережной. К 16.00 несогласованная акция была завершена, все прошло мирно, задержаний не было, передает корреспондент РИА Новости.В начале недели Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носит частный характер. Другие подробности не сообщались.
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франкфурт-на-майне
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
В Москве прошла акция в поддержку уехавшей из РФ Юлии Навальной
Немногочисленная женская акция в поддержку уехавшей из РФ Юлии Навальной прошла на Арбате в Москве. Она началась в районе 14.00: девушки выстроились в "цепь солидарности" с белой лентой и простояли так 2 часа. Полиция прогуливалась мимо, но участниц акции не задерживала и в происходящее не вмешивалась.
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юлия навальная, алексей навальный, москва, франкфурт-на-майне, санкт-петербург

В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Юлии Навальной

16:53 14.02.2021 (обновлено: 21:13 14.02.2021)
 
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Немногочисленная женская акция в поддержку уехавшей в Германию жены Алексея Навального Юлии прошла на Арбате в центре Москвы, на месте было также много представителей прессы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция началась около 14.00 мск, девушки выстроились в цепь по примеру белорусских протестов в 2020 году. Участницы выкрикивали лозунги в поддержку Навальной, организаторы им раздавали конфеты, а также кофе и чай. К 16.00 акция завершилась, организаторы забрали у участниц белую ленту, которую они держали в руках. Полиция прогуливалась по Арбату, участниц акции не задерживала и в происходящее не вмешивалась.
В Северной столице прошла аналогичная акция: несколько десятков девушек, держа в руках цветы, выстроились в цепочку на Воскресенской набережной. К 16.00 несогласованная акция была завершена, все прошло мирно, задержаний не было, передает корреспондент РИА Новости.
В начале недели Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщил, что Юлия Навальная прибыла в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носит частный характер. Другие подробности не сообщались.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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Зюганов заявил, что Тихановская и Навальная обслуживают чужие разведки
 
Юлия НавальнаяАлексей НавальныйМоскваФранкфурт-на-МайнеСанкт-Петербург
 
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