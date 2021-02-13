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Религия и мировоззрение
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МВД показало видео с допроса подозреваемого в краже мощей в Ленобласти
МВД показало видео с допроса подозреваемого в краже мощей в Ленобласти
МВД опубликовало видео с допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны из монастыря в Ленинградской области, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T13:54
2021-02-13T15:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
ленинградская область
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. МВД опубликовало видео с допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны из монастыря в Ленинградской области, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в МВД сообщили, что подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области задержали, он успел продать украденное за 500 рублей."МВД России публикует видео допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области", — говорится в сообщении.
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Кадры допроса мужчины, укравшего мощи Матроны из монастыря в Ленинградской области
МВД опубликовало видео с допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны из монастыря в Ленинградской области, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в МВД сообщили, что подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области задержали, он успел продать украденное за 500 рублей.
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новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, происшествия

МВД показало видео с допроса подозреваемого в краже мощей в Ленобласти

13:54 13.02.2021 (обновлено: 15:26 13.02.2021)
 
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. МВД опубликовало видео с допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны из монастыря в Ленинградской области, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в МВД сообщили, что подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области задержали, он успел продать украденное за 500 рублей.
"МВД России публикует видео допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области", — говорится в сообщении.
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