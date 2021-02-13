https://ria.ru/20210213/moschi-1597329625.html

МВД показало видео с допроса подозреваемого в краже мощей в Ленобласти

МВД показало видео с допроса подозреваемого в краже мощей в Ленобласти

МВД опубликовало видео с допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны из монастыря в Ленинградской области, сообщается на сайте МВД... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T13:54

2021-02-13T13:54

2021-02-13T15:26

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ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. МВД опубликовало видео с допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны из монастыря в Ленинградской области, сообщается на сайте МВД Медиа.Ранее в МВД сообщили, что подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области задержали, он успел продать украденное за 500 рублей."МВД России публикует видео допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200622/1573314767.html

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2021

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Кадры допроса мужчины, укравшего мощи Матроны из монастыря в Ленинградской области МВД опубликовало видео с допроса подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны из монастыря в Ленинградской области, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в МВД сообщили, что подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области задержали, он успел продать украденное за 500 рублей. 2021-02-13T13:54 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости - религия и мировоззрение, ленинградская область, происшествия