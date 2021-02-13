https://ria.ru/20210213/ledokol-1597359120.html

В Петербурге произошло возгорание на строящемся атомном ледоколе "Урал"

В Петербурге произошло возгорание на строящемся атомном ледоколе "Урал"

Возгорание произошло в Петербурге на атомном ледоколе "Урал", строящемся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), оно уже... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T18:55

2021-02-13T18:55

2021-02-13T18:55

карское море

арктика

объединенная судостроительная корпорация

балтийский завод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкт-петербург

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в Петербурге на атомном ледоколе "Урал", строящемся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), оно уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода."Произошло возгорание на ледоколе "Урал", на площади 5 квадратных метров. Локализовали собственными силами. Ущерба нет", - сказала собеседница агентства.Атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.В октябре 2020 года головной универсальный ледокол "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят серийные ледоколы проекта 22220 – "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

https://ria.ru/20210213/pozhar-1597308852.html

https://ria.ru/20210211/vozgoranie-1596968945.html

карское море

арктика

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карское море, арктика, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург, безопасность