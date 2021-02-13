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В Петербурге произошло возгорание на строящемся атомном ледоколе "Урал"
В Петербурге произошло возгорание на строящемся атомном ледоколе "Урал"
Возгорание произошло в Петербурге на атомном ледоколе "Урал", строящемся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), оно уже... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T18:55
2021-02-13T18:55
карское море
арктика
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкт-петербург
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в Петербурге на атомном ледоколе "Урал", строящемся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), оно уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода."Произошло возгорание на ледоколе "Урал", на площади 5 квадратных метров. Локализовали собственными силами. Ущерба нет", - сказала собеседница агентства.Атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.В октябре 2020 года головной универсальный ледокол "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят серийные ледоколы проекта 22220 – "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
https://ria.ru/20210213/pozhar-1597308852.html
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карское море
арктика
санкт-петербург
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карское море, арктика, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург, безопасность

В Петербурге произошло возгорание на строящемся атомном ледоколе "Урал"

18:55 13.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал" во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге. 25 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в Петербурге на атомном ледоколе "Урал", строящемся на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), оно уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
"Произошло возгорание на ледоколе "Урал", на площади 5 квадратных метров. Локализовали собственными силами. Ущерба нет", - сказала собеседница агентства.
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Атомные ледоколы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В октябре 2020 года головной универсальный ледокол "Арктика" проекта 22220, построенный на "Балтийском заводе", был передан Росатому и официально вошел в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят серийные ледоколы проекта 22220 – "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
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Карское мореАрктикаОбъединенная судостроительная корпорацияБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Санкт-ПетербургБезопасность
 
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