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Зеленский перепутал Китай с Непалом
Зеленский перепутал Китай с Непалом
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с китайским Новым годом (в 2021 году праздник пришелся на 12 февраля), проиллюстрировав... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T06:33
2021-02-13T06:33
2021-02-13T10:04
ситуация на украине
си цзиньпин
владимир зеленский
непал
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оттава
китай
литва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с китайским Новым годом (в 2021 году праздник пришелся на 12 февраля), проиллюстрировав свой пост изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду. На ошибку, как сообщает strana.ua, обратили внимание пользователи Сети."От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны", — написал в Twitter глава государства.Зеленский выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и КНР будет развиваться.После того как ошибку заметили в соцсетях, публикация была удалена, а затем в Twitter Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.Зеленский и его администрация не впервые оказываются в подобной неловкой ситуации. Так, в октябре сотрудники Офиса президента Украины опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.
https://ria.ru/20200318/1568767283.html
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ситуация на украине, си цзиньпин, владимир зеленский, непал, латвия, оттава, китай, литва, в мире