Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/geografiya-1597300251.html
Зеленский перепутал Китай с Непалом
Зеленский перепутал Китай с Непалом
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с китайским Новым годом (в 2021 году праздник пришелся на 12 февраля), проиллюстрировав... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T06:33
2021-02-13T10:04
ситуация на украине
си цзиньпин
владимир зеленский
непал
латвия
оттава
китай
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723394_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c51cb870f091e99e8fa7b30f7d549977.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с китайским Новым годом (в 2021 году праздник пришелся на 12 февраля), проиллюстрировав свой пост изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду. На ошибку, как сообщает strana.ua, обратили внимание пользователи Сети."От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны", — написал в Twitter глава государства.Зеленский выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и КНР будет развиваться.После того как ошибку заметили в соцсетях, публикация была удалена, а затем в Twitter Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.Зеленский и его администрация не впервые оказываются в подобной неловкой ситуации. Так, в октябре сотрудники Офиса президента Украины опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.
https://ria.ru/20200318/1568767283.html
непал
латвия
оттава
китай
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596723394_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ef97c8376dbea8fa12a70964d69bdef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, си цзиньпин, владимир зеленский, непал, латвия, оттава, китай, литва, в мире

Зеленский перепутал Китай с Непалом

06:33 13.02.2021 (обновлено: 10:04 13.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с китайским Новым годом (в 2021 году праздник пришелся на 12 февраля), проиллюстрировав свой пост изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду. На ошибку, как сообщает strana.ua, обратили внимание пользователи Сети.
"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны", — написал в Twitter глава государства.
Зеленский и перепутанные титры - РИА Новости, 1920, 18.03.2020
18 марта 2020, 10:30
Украинский телеканал наложил на обращение Зеленского титры об убийстве
Зеленский выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и КНР будет развиваться.
После того как ошибку заметили в соцсетях, публикация была удалена, а затем в Twitter Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.
Зеленский и его администрация не впервые оказываются в подобной неловкой ситуации. Так, в октябре сотрудники Офиса президента Украины опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.
 
Ситуация на УкраинеСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийНепалЛатвияОттаваКитайЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Французский политолог рассказал о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
02:38Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
Лента новостейМолния