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Взрывы газа в торговых центрах и магазинах в России в 2006-2021 годах

Взрывы газа в торговых центрах и магазинах в России в 2006-2021 годах

во Владикавказе в супермаркете по улице Гагкаева произошел взрыв газа. В результате происшествия одноэтажное здание магазина было полностью разрушено. В ходе... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:59

2021-02-12T12:59

2021-02-12T13:00

справки

происшествия

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12 февраля 2021 года во Владикавказе в супермаркете по улице Гагкаева произошел взрыв газа. В результате происшествия одноэтажное здание магазина было полностью разрушено. В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал. 5 августа 2015 года в Новосибирске в торговом центре "Колорлон" в камере хранения взорвался баллон с газом, который там оставил посетитель торгового центра. В результате взрыва были повреждены несколько металлических ячеек для вещей. Одного из посетителей ТЦ задело отлетевшей дверцей, ему оказали медпомощь.23 февраля 2014 года рано утром в Бийске в торговом центре произошел взрыв бытового газа. Погибли четыре сотрудницы магазина – самой молодой женщине было 20 лет, самой взрослой 40.14 ноября 2013 года в городе Верещагино в Пермском крае в 03.45 мск в компьютерном магазине на улице Советская произошел взрыв бытового газа, а затем пожар. Его площадь составила 40 квадратных метров. Пострадал сотрудник магазина, который был госпитализирован с ожогами руки. Из одного подъезда в соседний кинотеатр были эвакуированы 20 человек. 12 июня 2013 года в дагестанском Дербенте в неработающем магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел хлопок бытового газа без возгорания.5 января 2013 года в Ижевске на втором этаже торгового центра "Столица" взорвался баллон с кислородом, который использовался при приготовлении кислородных коктейлей. Были эвакуированы 4,7 тысячи человек.10 марта 2012 года в поселке Белопесоцкий Ступинского района Подмосковья в магазине "Карина" возник пожар, после чего взорвался 50-литровый газовый баллон. В результате взрыва пострадали пятеро, в том числе один ребенок 2004 года рождения, три женщины (1994, 1990, 1972 годов рождения), мужчина 1992 года рождения. Все они были доставлены в больницу города Ступино.21 декабря 2011 года в торговом павильоне на правобережье Красноярска произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва один мужчина получил тяжелые ранения, павильон был полностью разрушен, взрывной волной были выбиты стекла окон рядом стоящих домов и поликлиники, повреждены два легковых автомобиля.22 января 2001 года в центре Уфы (Башкирия) сгорел торгово-развлекательный комплекс "Европа". Причиной пожара специалисты называли использование неисправного газового оборудования при проведении ремонтных работ в торговом центре. В результате пожара погибли 35-летний рабочий и 17-летняя школьница. Среди пострадавших 15 человек, восемь из которых были госпитализированы.9 мая 2010 года в центре Нальчика в магазине "Одежда" около 09.35 мск произошел взрыв бытового газа. Магазин был закрыт на время праздничных дней, в результате взрыва никто не пострадал.В ночь на 21 ноября 2009 года на юго-востоке Москвы в продуктовом магазине, расположенном в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома на улице Юных ленинцев, произошел взрыв бытового газа, после чего возник пожар. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. При этом произошло обрушение на площади 50 квадратных метров между цокольным этажом, где располагался магазин, и первым этажом. Во время пожара погибли три человека. Пострадали 14 человек, в том числе четыре ребенка.14 февраля 2008 года в городе Буйнакске Дагестана на улице Имама Шамиля в одноэтажном кирпичном здании строящегося магазина произошел взрыв бытового газа. В результате двое рабочих получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу. Здание получило незначительные повреждения.17 марта 2006 года в Тюмени произошел взрыв газового баллона в двухэтажном магазине частной фирмы, где продавались тренажеры. После взрыва в здании начался пожар. В результате происшествия упали боковые стены и обрушилась кровля. Пострадали шесть человек, четверо из них – дети. Площадь обрушения составила около 200 квадратных метров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, происшествия