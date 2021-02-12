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Названа предварительная причина ЧП в супермаркете во Владикавказе
Названа предварительная причина ЧП в супермаркете во Владикавказе
Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:45
2021-02-12T12:22
владикавказ
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. По словам собеседника агентства, одноэтажное здание магазина полностью разрушено."Предположительно, взорвался газ, есть пострадавшие", - сказал представитель экстренных служб.
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владикавказ, происшествия

Названа предварительная причина ЧП в супермаркете во Владикавказе

08:45 12.02.2021 (обновлено: 12:22 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. По словам собеседника агентства, одноэтажное здание магазина полностью разрушено.
"Полностью здание сложилось". Взрыв в супермаркете во Владикавказе
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанк

В подвале магазина, где произошел взрыв, хранились кислородные баллоны.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
1 из 10

В подвале магазина, где произошел взрыв, хранились кислородные баллоны.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
2 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанк

"Полностью здание сложилось", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона и добавил, что пожара не было.

Ситуация на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
3 из 10

"Полностью здание сложилось", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона и добавил, что пожара не было.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ

На месте взрыва был найден один человек, он отделался ссадиной на руке и выбрался из-под завалов сам.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
4 из 10

На месте взрыва был найден один человек, он отделался ссадиной на руке и выбрался из-под завалов сам.

© Фото : МЧС РФ
© Фото : МЧС РФ

Выжившим оказался ювелир, который остался в здании на ночь и проснулся от взрыва. "Парень родился в рубашке", — сказала журналистам медик бригады скорой помощи.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
5 из 10

Выжившим оказался ювелир, который остался в здании на ночь и проснулся от взрыва. "Парень родился в рубашке", — сказала журналистам медик бригады скорой помощи.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкСитуация на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе.
Ситуация на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
6 из 10
Ситуация на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе.
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работают МЧС и правоохранительные службы.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
7 из 10

На месте происшествия работают МЧС и правоохранительные службы.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ

Специалисты разбирают завалы и оценивают масштабы произошедшего.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
8 из 10

Специалисты разбирают завалы и оценивают масштабы произошедшего.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанк

Угрозы жизни и здоровью жителям близлежащих районов нет.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
9 из 10

Угрозы жизни и здоровью жителям близлежащих районов нет.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанк

СК начал доследственную проверку.

Сотрудники МЧС России разбирают завалы на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе
10 из 10

СК начал доследственную проверку.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
1 из 10

В подвале магазина, где произошел взрыв, хранились кислородные баллоны.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
2 из 10

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.

© Фото : МЧС РФ
3 из 10

"Полностью здание сложилось", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона и добавил, что пожара не было.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
4 из 10

На месте взрыва был найден один человек, он отделался ссадиной на руке и выбрался из-под завалов сам.

© Фото : МЧС РФ
5 из 10

Выжившим оказался ювелир, который остался в здании на ночь и проснулся от взрыва. "Парень родился в рубашке", — сказала журналистам медик бригады скорой помощи.

© Фото : МЧС РФ
6 из 10
Ситуация на месте взрыва в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе.
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
7 из 10

На месте происшествия работают МЧС и правоохранительные службы.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
8 из 10

Специалисты разбирают завалы и оценивают масштабы произошедшего.

© Фото : МЧС РФ
9 из 10

Угрозы жизни и здоровью жителям близлежащих районов нет.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
10 из 10

СК начал доследственную проверку.

© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
"Предположительно, взорвался газ, есть пострадавшие", - сказал представитель экстренных служб.
Владикавказ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
08:39
Взрыв в супермаркете во Владикавказе: первые подробности
 
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