https://ria.ru/20210212/vzryv-1597143578.html

Названа предварительная причина ЧП в супермаркете во Владикавказе

Названа предварительная причина ЧП в супермаркете во Владикавказе

Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:45

2021-02-12T08:45

2021-02-12T12:22

владикавказ

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предварительной причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. По словам собеседника агентства, одноэтажное здание магазина полностью разрушено."Предположительно, взорвался газ, есть пострадавшие", - сказал представитель экстренных служб.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/vladikavkaz-1597143259.html

владикавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, происшествия