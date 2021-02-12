https://ria.ru/20210212/vzryv-1597156507.html

"Полностью здание сложилось". Взрыв в супермаркете во Владикавказе

"Полностью здание сложилось". Взрыв в супермаркете во Владикавказе

В супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе утром прогремел мощный взрыв, здание магазина разрушено. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:21

2021-02-12T12:21

2021-02-12T12:21

владикавказ

взрыв

фото

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В супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе утром прогремел мощный взрыв, здание магазина разрушено. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

владикавказ

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владикавказ, взрыв, фото, фото