На месте взрыва в супермаркете во Владикавказе нашли охранника
В подвале магазина, где произошел взрыв, хранились кислородные баллоны.
В подвале магазина, где произошел взрыв, хранились кислородные баллоны.
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.
"Полностью здание сложилось", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона и добавил, что пожара не было.
"Полностью здание сложилось", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона и добавил, что пожара не было.
На месте взрыва был найден один человек, он отделался ссадиной на руке и выбрался из-под завалов сам.
На месте взрыва был найден один человек, он отделался ссадиной на руке и выбрался из-под завалов сам.
Выжившим оказался ювелир, который остался в здании на ночь и проснулся от взрыва. "Парень родился в рубашке", — сказала журналистам медик бригады скорой помощи.
Выжившим оказался ювелир, который остался в здании на ночь и проснулся от взрыва. "Парень родился в рубашке", — сказала журналистам медик бригады скорой помощи.
На месте происшествия работают МЧС и правоохранительные службы.
На месте происшествия работают МЧС и правоохранительные службы.
Специалисты разбирают завалы и оценивают масштабы произошедшего.
Специалисты разбирают завалы и оценивают масштабы произошедшего.
Угрозы жизни и здоровью жителям близлежащих районов нет.
Угрозы жизни и здоровью жителям близлежащих районов нет.
В подвале магазина, где произошел взрыв, хранились кислородные баллоны.
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.
"Полностью здание сложилось", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона и добавил, что пожара не было.
На месте взрыва был найден один человек, он отделался ссадиной на руке и выбрался из-под завалов сам.
Выжившим оказался ювелир, который остался в здании на ночь и проснулся от взрыва. "Парень родился в рубашке", — сказала журналистам медик бригады скорой помощи.
На месте происшествия работают МЧС и правоохранительные службы.
Специалисты разбирают завалы и оценивают масштабы произошедшего.
Угрозы жизни и здоровью жителям близлежащих районов нет.