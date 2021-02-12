https://ria.ru/20210212/vladikavkaz-1597145457.html

На месте взрыва в супермаркете во Владикавказе нашли охранника

На месте взрыва в супермаркете во Владикавказе нашли охранника

Один человек найден на месте взрыва во Владикавказе, он не пострадал, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:04

2021-02-12T09:04

2021-02-12T12:23

происшествия

владикавказ

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ПЯТИГОРСК, 12 фев — РИА Новости. Один человек найден на месте взрыва во Владикавказе, он не пострадал, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. Внутри находился охранник. Предварительной причиной ЧП, по данным экстренных служб, стал взрыв газа."В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал, в настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, поступающим от специалистов, характер взрыва говорит о том, что произошла утечка газа. Работы продолжаются", — сказал Томаев.

https://ria.ru/20210212/vzryv-1597143578.html

владикавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ