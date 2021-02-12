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https://ria.ru/20210212/uzerli-1597204930.html
Звезда "Великолепного века" ради дочери стала Супер Марио
Звезда "Великолепного века" ради дочери стала Супер Марио
Актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем Султан в историческом сериале "Великолепный век", ради дня рождения дочери Лары переоделась в костюм... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:22
2021-02-12T17:11
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шоубиз
мерьем узерли
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем Султан в историческом сериале "Великолепный век", ради дня рождения дочери Лары переоделась в костюм Супер Марио — персонажа одноименной серии видеоигр.Мерьем Узерли устроила для дочери необыкновенный праздник, снимками с которого позже поделилась в Instagram. На них звезда "Великолепного века" позирует в таком же темно-синем комбинезоне и в красной футболке, как бегает Марио в видеоиграх.В комментариях пользователи пожелали девочке счастья и здоровья, а также отметили, что она стала очень красивой. В январе этого года Мерьем Узерли сообщила, что стала мамой во второй раз. У нее родилась девочка, которую назвали Лили Кои. Имя отца малышки актриса не раскрывает. Папа Лары — турецкий бизнесмен Джан Атеш, с которым исполнительница роли Хюррем Султан рассталась, когда еще была беременна.
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новости культуры, шоу-бизнес, стиль жизни, знаменитости, звезды, дети, праздник, мерьем узерли

Звезда "Великолепного века" ради дочери стала Супер Марио

15:22 12.02.2021 (обновлено: 17:11 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, продюсер Мерьем Узерли
Актриса, продюсер Мерьем Узерли - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Актриса Мерьем Узерли, известная зрителям по роли Хюррем Султан в историческом сериале "Великолепный век", ради дня рождения дочери Лары переоделась в костюм Супер Марио — персонажа одноименной серии видеоигр.

"С днем рождения, моя Лара. Семь лет! Лили (младшая дочь Мерьем Узерли. — Прим. ред.), а также мама с папой очень тебя любят", — написала актриса.

Мерьем Узерли устроила для дочери необыкновенный праздник, снимками с которого позже поделилась в Instagram. На них звезда "Великолепного века" позирует в таком же темно-синем комбинезоне и в красной футболке, как бегает Марио в видеоиграх.
В комментариях пользователи пожелали девочке счастья и здоровья, а также отметили, что она стала очень красивой.
В январе этого года Мерьем Узерли сообщила, что стала мамой во второй раз. У нее родилась девочка, которую назвали Лили Кои. Имя отца малышки актриса не раскрывает.
Папа Лары — турецкий бизнесмен Джан Атеш, с которым исполнительница роли Хюррем Султан рассталась, когда еще была беременна.
Кадр из сериала Великолепный век - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 00:29Шоубиз
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала дочь
 
ШоубизНовости культурыШоу-бизнесСтиль жизниЗнаменитостизвездыДетиПраздникМерьем Узерли
 
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