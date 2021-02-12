https://ria.ru/20210212/topilin-1597104757.html

Биография Максима Топилина

Биография Максима Топилина

Максим Анатольевич Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:05

2021-02-12T13:05

2021-02-12T13:05

россия

пенсионный фонд рф

максим топилин

справки

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Максим Анатольевич Топилин родился 19 апреля 1967 года в Москве.В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова) по специальности "экономист". Кандидат экономических наук.С 1988 года по 1991 год – младший научный сотрудник, аспирант отдела НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам. С 1991 года по 1994 год был старшим научным сотрудником, заведующим сектором НИИ труда.С 1994 года по 1996 год – специалист-эксперт, консультант отдела труда, занятости и миграции департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения аппарата правительства РФ.С 1996 года по 1997 год занимал должность консультанта отдела социальной политики и труда департамента труда и здравоохранения аппарата правительства РФ.С 1997 года по 2001 год Топилин работал начальником отдела в департаменте социального развития аппарата правительства РФ.С 2001 года по 2004 год – заместитель министра труда и социального развития РФ.С 2004 года по 2008 год – руководитель Федеральной службы по труду и занятости.C 2008 года по 2012 год был заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ. 21 мая 2012 года указом президента РФ Максим Топилин был назначен министром труда и социальной защиты РФ.18 мая 2018 года указом президента РФ переназначен на должность министра труда и социальной защиты Российской Федерации.С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Российской Федерации. 23 января 2020 года Максим Топилин был назначен на пост председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 12 февраля 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главы ПФР Максима Топилина.Награжден Орденом Мужества (2008), Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью Столыпина I степени.Декларированный доход за 2019 год – 7,9 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, максим топилин, справки