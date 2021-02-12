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РБК назвал новую должность Топилина после ухода из ПФР
РБК назвал новую должность Топилина после ухода из ПФР
Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин получит должность в РЖД, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:34
2021-02-12T12:07
россия
олег белозеров
андрей кигим
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
ржд
максим топилин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин получит должность в РЖД, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.Отмечается, что Топилин займет пост советника генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова.Ранее премьер Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой ПФР, освободив от этой должности Топилина.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
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россия, олег белозеров, андрей кигим, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, ржд, максим топилин

РБК назвал новую должность Топилина после ухода из ПФР

11:34 12.02.2021 (обновлено: 12:07 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин получит должность в РЖД, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.
Отмечается, что Топилин займет пост советника генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова.
Ранее премьер Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой ПФР, освободив от этой должности Топилина.
Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.
Табличка на здании Пенсионного фонда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
11:08
В Совфеде прокомментировали назначение нового главы ПФР
 
РоссияОлег БелозеровАндрей КигимМихаил МишустинПенсионный фонд РФРЖДМаксим Топилин
 
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