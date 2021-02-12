https://ria.ru/20210212/topilin-1597168583.html

РБК назвал новую должность Топилина после ухода из ПФР

РБК назвал новую должность Топилина после ухода из ПФР

Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин получит должность в РЖД, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:34

2021-02-12T11:34

2021-02-12T12:07

россия

олег белозеров

андрей кигим

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

ржд

максим топилин

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший глава Пенсионного фонда России Максим Топилин получит должность в РЖД, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.Отмечается, что Топилин займет пост советника генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова.Ранее премьер Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой ПФР, освободив от этой должности Топилина.Топилин в 1994-2001 годах работал в аппарате правительства. В июле 2001-го его назначили замминистра труда и социального развития, а с марта 2004-го по июль 2008-го он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости. В правительстве Дмитрия Медведева с мая 2012-го по январь прошлого года Топилин был министром труда и социального развития, после чего возглавил правление Пенсионного фонда.

https://ria.ru/20210212/naznachenie-1597163546.html

россия

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россия, олег белозеров, андрей кигим, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, ржд, максим топилин