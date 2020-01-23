Топилин возглавил Пенсионный фонд

Новое правительство России: приоритеты и первые шаги Об окончательном формировании российского кабмина и его обновленной структуре, которые были утверждены Владимиром Путиным, стало известно накануне вечером. А уже сегодня обновленное правительство получило первые распоряжения от нового премьера.