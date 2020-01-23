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Топилин возглавил Пенсионный фонд
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РИА Новости

Топилин возглавил Пенсионный фонд

01:17 23.01.2020 (обновлено: 20:04 23.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМаксим Топилин
Максим Топилин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
До этого Топилин был министром труда и соцзащиты.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
15 января, 14:59Послание президента России Федеральному собранию
Топилин рассказал, что потребуется для реализации мер по маткапиталу
Антон Дроздов, возглавлявший Пенсионный фонд с 2008 года, стал заместителем министра финансов.
Кроме того, Мишустин произвел и другие назначения. Так, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства. На этом посту она сменила Владимира Уйбу, которого назначили заместителем министра здравоохранения.
Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.
Алексей Сазанов получил должность заместителя министра финансов, Ирек Файзуллин стал первым заместителем министра строительства и ЖКХ, а Игорь Боровков — временно исполняющим обязанности главы аппарата коллегии ВПК — заместителем главы аппарата правительства.
Пятнадцатого января правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию некоторые фундаментальные изменения: в частности, наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера.
Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин.
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Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ну логично же - был ответственный за ТРУД, теперь - за ПЕНСИИ. Дальше будет отвечать (по логике) за кладбища...
23 января, 02:21
ddamaskblade
1773511022
Сейчас там всё потопит
23 января, 01:46
ИБИван Бездомный
141172723
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