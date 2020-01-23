Топилин возглавил Пенсионный фонд

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
До этого Топилин был министром труда и соцзащиты.
Антон Дроздов, возглавлявший Пенсионный фонд с 2008 года, стал заместителем министра финансов.
Кроме того, Мишустин произвел и другие назначения. Так, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства. На этом посту она сменила Владимира Уйбу, которого назначили заместителем министра здравоохранения.
Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.
Алексей Сазанов получил должность заместителя министра финансов, Ирек Файзуллин стал первым заместителем министра строительства и ЖКХ, а Игорь Боровков — временно исполняющим обязанности главы аппарата коллегии ВПК — заместителем главы аппарата правительства.
Пятнадцатого января правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию некоторые фундаментальные изменения: в частности, наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера.
Новым председателем правительства стал Михаил Мишустин.
Вчера, 13:21АкцентыНовое правительство России: приоритеты и первые шагиОб окончательном формировании российского кабмина и его обновленной структуре, которые были утверждены Владимиром Путиным, стало известно накануне вечером. А уже сегодня обновленное правительство получило первые распоряжения от нового премьера.