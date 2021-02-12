https://ria.ru/20210212/slovenia-1597271640.html

Словения откроет границы для россиян

Словения откроет границы для россиян

Словения с 13 февраля откроет границы для граждан стран Шенгенской зоны и государств из "красного списка", включая Россию, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:28

2021-02-12T19:28

2021-02-12T20:12

туризм

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

россия

словения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148674/83/1486748367_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_0ab08e317b4ecfdccc8605321d976158.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Словения с 13 февраля откроет границы для граждан стран Шенгенской зоны и государств из "красного списка", включая Россию, сообщается на сайте правительства страны.Помимо воздушных границ, откроются также КПП на автомагистралях и железной дороге. Так в страну смогут въехать только граждане европейских стран. Чтобы посетить Словению, нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Анализ надо сдать не раньше чем за 48 часов до поездки, причем сделать это нужно в лабораториях, утвержденных Минздравом республики. Перенесшим коронавирус гражданам стран — участниц Шенгенского соглашения можно будет посетить Словению, имея справку с положительным результатом теста, сделанного не позднее, чем за три недели до поездки, и не ранее, чем за полгода перед ней. Также обязательно иметь справку о выздоровлении. Кроме того, въезд в страну откроют для тех, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом вторая доза препаратов Moderna или Biontech/Pfizer должна быть введена не позднее, чем за две недели до посещения Словении, а вакцины AstraZeneca — не позже, чем за три недели.С августа Россия начала постепенно открывать границы. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Армению, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы, Сингапур и Мальдивы.

https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html

россия

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, словения