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Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе
Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе
Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Алексея Навального о своем отводе в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:37
2021-02-12T11:48
россия
алексей навальный
москва
таджикистан
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Алексея Навального о своем отводе в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Навальный и его адвокат Ольга Михайлова усомнились в беспристрастности и профессиональной пригодности Акимовой для рассмотрения дела. Защита утверждает, что суд допустил незаконную процедуру допроса потерпевшего и свидетеля — по видеосвязи, не обеспечил конфиденциального общения Навального с адвокатами. Юрист также заявила, что судья не мотивировала отказы на ходатайства защиты на прошлом заседании.Михайлова также отметила, что Акимова не сообщила фамилии судьи Бабушкинского суда, которая устанавливала личность потерпевшего и свидетелей у них в квартире и не установила количество людей, находящихся с ними рядом. И адвокат утверждает, что одна из свидетельниц, сиделка ветерана — гражданка Таджикистана и не имеет российского паспорта.проПрокурор Екатерина Фролова обратила внимание на то, что объективных доказательств нарушений хода судебного следствия 5 февраля защита не привела, а аргументы Михайловой носят оценочный характер.Согласно уголовно-процессуальному кодексу, отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, разрешается этим же судьей в совещательной комнате. Акимова, проведя в ней около часа, покидать процесс отказалась.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.На прошлом заседании 5 февраля по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".В пятницу показания дает внук пенсионера Игорь Колесников. Ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597164525.html
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россия, алексей навальный, москва, таджикистан, происшествия

Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе

11:37 12.02.2021 (обновлено: 11:48 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Алексея Навального о своем отводе в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Навальный и его адвокат Ольга Михайлова усомнились в беспристрастности и профессиональной пригодности Акимовой для рассмотрения дела. Защита утверждает, что суд допустил незаконную процедуру допроса потерпевшего и свидетеля — по видеосвязи, не обеспечил конфиденциального общения Навального с адвокатами. Юрист также заявила, что судья не мотивировала отказы на ходатайства защиты на прошлом заседании.
Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
11:12
В посольстве Британии раскрыли планы на посещение суда по Навальному
Михайлова также отметила, что Акимова не сообщила фамилии судьи Бабушкинского суда, которая устанавливала личность потерпевшего и свидетелей у них в квартире и не установила количество людей, находящихся с ними рядом. И адвокат утверждает, что одна из свидетельниц, сиделка ветерана — гражданка Таджикистана и не имеет российского паспорта.про
Прокурор Екатерина Фролова обратила внимание на то, что объективных доказательств нарушений хода судебного следствия 5 февраля защита не привела, а аргументы Михайловой носят оценочный характер.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу, отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, разрешается этим же судьей в совещательной комнате. Акимова, проведя в ней около часа, покидать процесс отказалась.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.
На прошлом заседании 5 февраля по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".
В пятницу показания дает внук пенсионера Игорь Колесников. Ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.
Сотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
09:52
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