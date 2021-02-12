https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597169006.html

Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе

Судья отклонила ходатайство защиты Навального о своем отводе

Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Алексея Навального о своем отводе в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:37

2021-02-12T11:37

2021-02-12T11:48

россия

алексей навальный

москва

таджикистан

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596137850_0:69:3134:1831_1920x0_80_0_0_f57915226e0e75b407447deaaa678a58.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Судья Вера Акимова отклонила ходатайство защиты Алексея Навального о своем отводе в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Навальный и его адвокат Ольга Михайлова усомнились в беспристрастности и профессиональной пригодности Акимовой для рассмотрения дела. Защита утверждает, что суд допустил незаконную процедуру допроса потерпевшего и свидетеля — по видеосвязи, не обеспечил конфиденциального общения Навального с адвокатами. Юрист также заявила, что судья не мотивировала отказы на ходатайства защиты на прошлом заседании.Михайлова также отметила, что Акимова не сообщила фамилии судьи Бабушкинского суда, которая устанавливала личность потерпевшего и свидетелей у них в квартире и не установила количество людей, находящихся с ними рядом. И адвокат утверждает, что одна из свидетельниц, сиделка ветерана — гражданка Таджикистана и не имеет российского паспорта.проПрокурор Екатерина Фролова обратила внимание на то, что объективных доказательств нарушений хода судебного следствия 5 февраля защита не привела, а аргументы Михайловой носят оценочный характер.Согласно уголовно-процессуальному кодексу, отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, разрешается этим же судьей в совещательной комнате. Акимова, проведя в ней около часа, покидать процесс отказалась.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Блогеру вменяют клевету, ему грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.На прошлом заседании 5 февраля по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".В пятницу показания дает внук пенсионера Игорь Колесников. Ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597164525.html

https://ria.ru/20210212/sud-1597152076.html

россия

москва

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, москва, таджикистан, происшествия