Лучшие фото недели: Новый год, крошечный Капитолий и захватывающая игра
Модели за кулисами во время Украинской недели моды в Киеве.
Сотрудник парка "Мини-мир" в Лихтенштейне убирает снег с уменьшенной копии Капитолия.
Сотрудник парка "Мини-мир" в Лихтенштейне убирает снег с уменьшенной копии Капитолия.
Люди в масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-формате.
Люди в масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-формате.
Девочка выглядывает из окна автомобиля, груженного чемоданами, в секторе Газа.
Девочка выглядывает из окна автомобиля, груженного чемоданами, в секторе Газа.
Подопечные фонда "Человек, который спасает собак" во время ежедневной прогулки в Чонбури, Таиланд.
Подопечные фонда "Человек, который спасает собак" во время ежедневной прогулки в Чонбури, Таиланд.
Ультраортодоксальные евреи протестуют против карантина в Иерусалиме.
Момент матча между клубами "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс" во Флориде.
Момент матча между клубами "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс" во Флориде.
Женщины в Китайском квартале Бангкока перед празднованием лунного Нового года.
Женщины в Китайском квартале Бангкока перед празднованием лунного Нового года.
Столкновение греческих студентов с полицейскими во время демонстрации.
Мальчик играет с собакой в Блайт-Хилл-Филдс на юге Лондона.
Девушка готовится к свадебной фотосессии в Токио.
Муниципальный работник в костюме коронавируса на рынке в Перу.
Митинг против жестокости полиции в Сантьяго.
Модели на Неделе моды в Киеве.
Гвардеец на дежурстве у Букингемского дворца в Лондоне.
Празднование лунного Нового года в храме Surya Dharma индонезийского города Пеканбару.
Празднование лунного Нового года в храме Surya Dharma индонезийского города Пеканбару.
Голосование на президентских выборах в Эквадоре.
Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале SunnyФЕСТ и регистрация рекорда "Самый большой блин в России" в городе Мамадыш в Татарстане.
Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале SunnyФЕСТ и регистрация рекорда "Самый большой блин в России" в городе Мамадыш в Татарстане.
Митинг против жестокости полиции в Сантьяго.
Пес на Карловом мосту во время снегопада в Праге.
Встреча у поезда "Минск — Москва" на Белорусском вокзале. Пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией возобновилось после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Встреча у поезда "Минск — Москва" на Белорусском вокзале. Пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией возобновилось после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Заснеженные виноградники в Германии.
Заснеженные виноградники в Германии.
Верующие молятся перед купанием в реке Хануманте на фестивале Свастхани в Непале.
Верующие молятся перед купанием в реке Хануманте на фестивале Свастхани в Непале.
Уличные артисты готовятся к акции протеста после убийства жонглера полицейским в Сантьяго.
Уличные артисты готовятся к акции протеста после убийства жонглера полицейским в Сантьяго.
Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают за команду Евгении Медведевой в турнире на Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают за команду Евгении Медведевой в турнире на Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Вакцинация от коронавируса в Бразилии.
Люди едут на мопедах по затопленной дороге в Индонезии. Вода стала красной из-за отходов с фабрики батика.
Люди едут на мопедах по затопленной дороге в Индонезии. Вода стала красной из-за отходов с фабрики батика.
Портье отеля чистит улицу после снегопада в Берлине.
Портье отеля чистит улицу после снегопада в Берлине.
Плавучий дом в Луизиане, украшенный к празднованию Марди Гра.