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Лучшие фото недели: Новый год, крошечный Капитолий и захватывающая игра
Лучшие фото недели: Новый год, крошечный Капитолий и захватывающая игра
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 12.02.2021
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коронавирус covid-19
игорь еременко
софья шевченко
канзас-сити чифс
вашингтон
капитолий
собаки
протесты
букингемский дворец
сектор газа
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус covid-19, игорь еременко, софья шевченко, канзас-сити чифс, вашингтон, капитолий, собаки, протесты, букингемский дворец, сектор газа, венецианский карнавал, непал, германия, луизиана, иерусалим, бангкок, флорида, лондон, греция, республика татарстан (татарстан), перу, прага, таиланд, токио, берлин (город), индонезия, киев, вакцинация, блины, мода, китайский новый год, фигурное катание, фото, фото

Лучшие фото недели: Новый год, крошечный Капитолий и захватывающая игра

11:00 12.02.2021 (обновлено: 13:30 12.02.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Gleb Garanich

Модели за кулисами во время Украинской недели моды в Киеве.

Модели за кулисами во время Украинской недели моды в Киеве
1 из 30

Модели за кулисами во время Украинской недели моды в Киеве.

© REUTERS / Gleb Garanich
© AP Photo / dpa/Jan Woitas

Сотрудник парка "Мини-мир" в Лихтенштейне убирает снег с уменьшенной копии Капитолия.

Сотрудник музея убирает снег с Капитолия Вашингтона в Мини-Мире в Лихренштайне, Германия
2 из 30

Сотрудник парка "Мини-мир" в Лихтенштейне убирает снег с уменьшенной копии Капитолия.

© AP Photo / dpa/Jan Woitas
© REUTERS / Manuel Silvestri

Люди в масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-формате.

Люди в карнавальных масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который был отменен в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Венеции, Италия
3 из 30

Люди в масках и костюмах во время ежегодного Венецианского карнавала, который из-за пандемии коронавируса впервые проходит в онлайн-формате.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2021 / Said Khatib

Девочка выглядывает из окна автомобиля, груженного чемоданами, в секторе Газа.

Девочка в окне автомобиля, который загружен чемоданами, в Секторе Газа
4 из 30

Девочка выглядывает из окна автомобиля, груженного чемоданами, в секторе Газа.

© AFP 2021 / Said Khatib
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Подопечные фонда "Человек, который спасает собак" во время ежедневной прогулки в Чонбури, Таиланд.

Собаки-инвалиды во время ежедневной прогулки в фонде Человек, который спасает собак в Чонбури, Таиланд
5 из 30

Подопечные фонда "Человек, который спасает собак" во время ежедневной прогулки в Чонбури, Таиланд.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© REUTERS / Ronen Zvulun

Ультраортодоксальные евреи протестуют против карантина в Иерусалиме.

Ультраортодоксальные евреи протестуют против карантина в Иерусалиме
6 из 30

Ультраортодоксальные евреи протестуют против карантина в Иерусалиме.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Brian Snyder

Момент матча между клубами "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс" во Флориде.

Матч между Тампа-Бэй Бакканирс и Канзас-Сити Чифс
7 из 30

Момент матча между клубами "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс" во Флориде.

© REUTERS / Brian Snyder
© REUTERS / Chalinee Thirasupa

Женщины в Китайском квартале Бангкока перед празднованием лунного Нового года.

Женщины в Китайском квартале Бангкока перед празднованием Лунного Нового года в Таиланде
8 из 30

Женщины в Китайском квартале Бангкока перед празднованием лунного Нового года.

© REUTERS / Chalinee Thirasupa
© AFP 2021 / Aris Messinis

Столкновение греческих студентов с полицейскими во время демонстрации.

Столкновение греческих студентов с полицейскими во время демонстрации
9 из 30

Столкновение греческих студентов с полицейскими во время демонстрации.

© AFP 2021 / Aris Messinis
© AFP 2021 / Daniel Sorabji

Мальчик играет с собакой в Блайт-Хилл-Филдс на юге Лондона.

Мальчик играет с собакой в Блайт Хилл Филдс, южный Лондон
10 из 30

Мальчик играет с собакой в Блайт-Хилл-Филдс на юге Лондона.

© AFP 2021 / Daniel Sorabji
© AFP 2021 / Philip Fong

Девушка готовится к свадебной фотосессии в Токио.

Девушка готовится к свадебной фотосессии в Токио
11 из 30

Девушка готовится к свадебной фотосессии в Токио.

© AFP 2021 / Philip Fong
© AFP 2021 / ‪Juan Carlos Cisneros‬

Муниципальный работник в костюме коронавируса на рынке в Перу.

Муниципальный работник в костюме молекулы коронавируса на рынке в Пуно, Перу
12 из 30

Муниципальный работник в костюме коронавируса на рынке в Перу.

© AFP 2021 / ‪Juan Carlos Cisneros‬
© AFP 2021 / Martin Bernetti

Митинг против жестокости полиции в Сантьяго.

Митинг против жестокости полиции в Сантьяго
13 из 30

Митинг против жестокости полиции в Сантьяго.

© AFP 2021 / Martin Bernetti
© REUTERS / Gleb Garanich

Модели на Неделе моды в Киеве.

Модели на Неделе моды в Киеве, Украина
14 из 30

Модели на Неделе моды в Киеве.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛошадь пасется в Белогорском районе Крыма.
Лошадь пасется в Белогорском районе Крыма
15 из 30
Лошадь пасется в Белогорском районе Крыма.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Justin Tallis

Гвардеец на дежурстве у Букингемского дворца в Лондоне.

Шотландский гвардеец на дежурстве у Букингемского дворца в Лондоне
16 из 30

Гвардеец на дежурстве у Букингемского дворца в Лондоне.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© REUTERS / Antara Foto/FB Anggoro

Празднование лунного Нового года в храме Surya Dharma индонезийского города Пеканбару.

Празднование Китайского Нового года в храме Surya Dharma в Пеканбару, Индонезия
17 из 30

Празднование лунного Нового года в храме Surya Dharma индонезийского города Пеканбару.

© REUTERS / Antara Foto/FB Anggoro
© AFP 2021 / Cristina Vega Rhor

Голосование на президентских выборах в Эквадоре.

Президентские выборы в Эквадоре
18 из 30

Голосование на президентских выборах в Эквадоре.

© AFP 2021 / Cristina Vega Rhor
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале SunnyФЕСТ и регистрация рекорда "Самый большой блин в России" в городе Мамадыш в Татарстане.

Приготовление гигантского блина в Татарстане
19 из 30

Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале SunnyФЕСТ и регистрация рекорда "Самый большой блин в России" в городе Мамадыш в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AFP 2021 / Martin Bernetti

Митинг против жестокости полиции в Сантьяго.

Митинг против жестокости полиции в Сантьяго
20 из 30

Митинг против жестокости полиции в Сантьяго.

© AFP 2021 / Martin Bernetti
© AFP 2021 / Michal Cizek

Пес на Карловом мосту во время снегопада в Праге.

Пес на Карловом мосту во время снегопада в Праге
21 из 30

Пес на Карловом мосту во время снегопада в Праге.

© AFP 2021 / Michal Cizek
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Встреча у поезда "Минск — Москва" на Белорусском вокзале. Пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией возобновилось после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Встреча пассажира у поезда Минск-Москва на Белорусском вокзале в Москве
22 из 30

Встреча у поезда "Минск — Москва" на Белорусском вокзале. Пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией возобновилось после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AP Photo / dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Заснеженные виноградники в Германии.

Заснеженные виноградники в Германии
23 из 30

Заснеженные виноградники в Германии.

© AP Photo / dpa / Karl-Josef Hildenbrand
© AFP 2021 / Prakash Mathema

Верующие молятся перед купанием в реке Хануманте на фестивале Свастхани в Непале.

Верующие молятся перед купанием в реке Хануманте во время фестиваля Свастхани в Непале
24 из 30

Верующие молятся перед купанием в реке Хануманте на фестивале Свастхани в Непале.

© AFP 2021 / Prakash Mathema
© REUTERS / Ivan Alvarado

Уличные артисты готовятся к акции протеста после убийства жонглера полицейским в Сантьяго.

Уличные артисты готовятся к акции протеста после убийства уличного жонглера полицейским в Сантьяго
25 из 30

Уличные артисты готовятся к акции протеста после убийства жонглера полицейским в Сантьяго.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают за команду Евгении Медведевой в турнире на Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают за команду Евгении Медведевой в произвольной программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию
26 из 30

Софья Шевченко и Игорь Еременко выступают за команду Евгении Медведевой в турнире на Кубок Первого канала по фигурному катанию.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AFP 2021 / Michael Dantas

Вакцинация от коронавируса в Бразилии.

Вакцинация препаратом AstraZeneca в Бразилии
27 из 30

Вакцинация от коронавируса в Бразилии.

© AFP 2021 / Michael Dantas
© REUTERS / Antara Foto/Harviyan Perdana Putra

Люди едут на мопедах по затопленной дороге в Индонезии. Вода стала красной из-за отходов с фабрики батика.

Люди едут на мопедах по реке, окрашенной в красный цвет концентратами красок с завода батика в селе Дженгот, Индонезия
28 из 30

Люди едут на мопедах по затопленной дороге в Индонезии. Вода стала красной из-за отходов с фабрики батика.

© REUTERS / Antara Foto/Harviyan Perdana Putra
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld

Портье отеля чистит улицу после снегопада в Берлине.

Портье отеля Adlon чистит улицу после снегопада в Берлине, Германия
29 из 30

Портье отеля чистит улицу после снегопада в Берлине.

© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
© REUTERS / Kathleen Flynn

Плавучий дом в Луизиане, украшенный к празднованию Марди Гра.

Плавучий дом, украшенный к празднованию Марди Гра в Луизианне, США
30 из 30

Плавучий дом в Луизиане, украшенный к празднованию Марди Гра.

© REUTERS / Kathleen Flynn
 
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