Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
02:33 12.02.2021 (обновлено: 12:10 12.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Епифанцев на пресс-конференции участников фестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов "Капля"
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма "Дочь тьмы", где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.
По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала Пятому каналу сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.
Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силы оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.
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Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.
Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.
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