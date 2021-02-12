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Шоубиз
https://ria.ru/20210212/draka-1597134804.html
Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге
Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T02:33
2021-02-12T12:10
шоубиз
анастасия веденская
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир епифанцев
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма "Дочь тьмы", где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала Пятому каналу сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силы оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.
https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html
https://ria.ru/20201022/konflikt-1581101169.html
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анастасия веденская, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир епифанцев, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге

02:33 12.02.2021 (обновлено: 12:10 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Епифанцев на пресс-конференции участников фестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов "Капля"
Актер Владимир Епифанцев на пресс-конференции участников фестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов Капля - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.
По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма "Дочь тьмы", где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.
По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала Пятому каналу сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.
Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силы оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.
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Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.
Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.
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ШоубизАнастасия ВеденскаяРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ЕпифанцевЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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