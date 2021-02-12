https://ria.ru/20210212/draka-1597134804.html

Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге

Актер Епифанцев ввязался в драку в баре в Петербурге

Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T02:33

2021-02-12T02:33

2021-02-12T12:10

шоубиз

анастасия веденская

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир епифанцев

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149087/89/1490878929_0:0:2782:1565_1920x0_80_0_0_8395b120c0b96477f441f9900d1065a0.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.По информации телеканала, драка произошла после премьеры фильма "Дочь тьмы", где его бывшая жена актриса Анастасия Веденская играла главную роль.По предварительным данным, в ходе вечеринки у Веденской возник конфликт со знакомой режиссера киноленты. Как рассказала Пятому каналу сама артистка, девушка неожиданно проявила агрессию и бросила в нее пивной бокал.Вскоре в разборку вмешался Епифанцев, который, как утверждает телеканал, в этот момент был без обуви. Он со всей силы оттолкнул обидчицу бывшей жены. После этого актер ввязался в драку с мужчиной, который также был участником посиделок.Веденская уточнила, что в результате случившегося у нее разбит лоб. Она написала на обидчиков заявление в полицию.Как отметили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушку, бросившую пивной стакан в актрису, задержали и передали в отдел полиции.

https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html

https://ria.ru/20201022/konflikt-1581101169.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия веденская, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир епифанцев, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия