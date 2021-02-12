https://ria.ru/20210212/dorogi-1597279962.html
В Чувашии из-за метели частично перекрыли федеральные дороги
В Чувашии из-за метели частично перекрыли федеральные дороги
Федеральные автодороги в Чувашии временно закрыты для движения рейсовых автобусов и грузовиков из-за погодных условий, сообщает ФКУ "Волго-Вятскуправтодор". РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:29
2021-02-12T20:29
2021-02-12T20:29
гидрометцентр
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чувашская республика (чувашия)
уфа
ульяновск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Федеральные автодороги в Чувашии временно закрыты для движения рейсовых автобусов и грузовиков из-за погодных условий, сообщает ФКУ "Волго-Вятскуправтодор".По сообщению Гидрометцентра Чувашии, 12 и 13 февраля на территории Чувашской Республики ожидаются сильные снегопады, как следствие образование наледи на дорогах."С 18.00 на участках автомобильных дорог М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Р-176 "Вятка" Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар и А-151 Цивильск — Ульяновск закрыто движение для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств до наступления благоприятных погодный условий. Причина: сильный снег, метель, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.Последствия снегопада устраняют более 160 единиц дорожной техники.
https://ria.ru/20210212/sneg-1597266935.html
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гидрометцентр, москва, чувашская республика (чувашия), уфа, ульяновск, происшествия