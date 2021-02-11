https://ria.ru/20210211/sobaki-1597100394.html

В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19

В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19

Армия Индии обучила двух собак находить людей, заболевших коронавирусом, и планирует обучить этому еще больше собак. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:47

2021-02-11T18:47

2021-02-11T19:01

дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Армия Индии обучила двух собак находить людей, заболевших коронавирусом, и планирует обучить этому еще больше собак.Взяв за основу использование собак для обнаружения таких заболеваний, как рак, малярия, диабет, болезнь Паркинсона и других, армия провела испытания по обнаружению COVID-19 с использованием собак в контролируемых условиях. В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19."Чувствительность и специфичность обоих собак, выявленные в результате анализа 279 образцов мочи и 267 образцов пота во время первоначальной процедуры испытания, оказались очень высокими", - говорится в заявлении.После обучения собак отправили в транзитный лагерь в Дели для проверки транзитных пассажиров. По итогам проверки не менее 3 тысяч образцов, собаки нашли 18 заболевших человек."Принимая во внимание успех испытания, к обучению по обнаружению COVID-19 было привлечено большее количество собак", - говорится в заявлении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава страны, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,5 миллиона человек, продолжают лечение около 142 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.

https://ria.ru/20210209/sobaka-spasatel-1596687454.html

https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583238127.html

дели

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дели, индия, в мире