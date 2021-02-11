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В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19
В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19
Армия Индии обучила двух собак находить людей, заболевших коронавирусом, и планирует обучить этому еще больше собак. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T18:47
2021-02-11T19:01
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Армия Индии обучила двух собак находить людей, заболевших коронавирусом, и планирует обучить этому еще больше собак.Взяв за основу использование собак для обнаружения таких заболеваний, как рак, малярия, диабет, болезнь Паркинсона и других, армия провела испытания по обнаружению COVID-19 с использованием собак в контролируемых условиях. В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19."Чувствительность и специфичность обоих собак, выявленные в результате анализа 279 образцов мочи и 267 образцов пота во время первоначальной процедуры испытания, оказались очень высокими", - говорится в заявлении.После обучения собак отправили в транзитный лагерь в Дели для проверки транзитных пассажиров. По итогам проверки не менее 3 тысяч образцов, собаки нашли 18 заболевших человек."Принимая во внимание успех испытания, к обучению по обнаружению COVID-19 было привлечено большее количество собак", - говорится в заявлении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава страны, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,5 миллиона человек, продолжают лечение около 142 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.
https://ria.ru/20210209/sobaka-spasatel-1596687454.html
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дели, индия, в мире

В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19

18:47 11.02.2021 (обновлено: 19:01 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСлужебные собаки
Служебные собаки - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Армия Индии обучила двух собак находить людей, заболевших коронавирусом, и планирует обучить этому еще больше собак.
"По результатам испытаний был сделан вывод, что летучие метаболические биомаркеры COVID-19 находятся в пределах порогового предела способности обонятельного обнаружения обученной собаки и могут помочь в быстром обнаружении болезни в реальном времени", - говорится в заявлении армии.
Взяв за основу использование собак для обнаружения таких заболеваний, как рак, малярия, диабет, болезнь Паркинсона и других, армия провела испытания по обнаружению COVID-19 с использованием собак в контролируемых условиях. В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19.
"Чувствительность и специфичность обоих собак, выявленные в результате анализа 279 образцов мочи и 267 образцов пота во время первоначальной процедуры испытания, оказались очень высокими", - говорится в заявлении.
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После обучения собак отправили в транзитный лагерь в Дели для проверки транзитных пассажиров. По итогам проверки не менее 3 тысяч образцов, собаки нашли 18 заболевших человек.
"Принимая во внимание успех испытания, к обучению по обнаружению COVID-19 было привлечено большее количество собак", - говорится в заявлении.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава страны, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,5 миллиона человек, продолжают лечение около 142 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тысяч человек.
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