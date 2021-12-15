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Настоящий охотник и друг: английский кокер-спаниель — особенности породы
Английский кокер-спаниель: порода собак, описание и характер
Настоящий охотник и друг: английский кокер-спаниель — особенности породы
Английский кокер-спаниель – это небольшая охотничья порода собак, которые живут в среднем около 13-15 лет. Особенности, описание характера, условия содержания... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T16:30
2021-12-15T16:35
общество
животные
великобритания
собаки
домашние животные
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Английский кокер-спаниель – это небольшая охотничья порода собак, которые живут в среднем около 13-15 лет. Особенности, описание характера, условия содержания английских кокер-спаниелей – в материале РИА Новости.Английский кокер-спаниельАнглийский кокер-спаниель – это порода собак, которая отличается выносливостью, яркой внешностью и способностью быстро искать пернатую дичь. В этом ей помогает чувствительный нос и острое зрение. Изначально порода была выведена для охоты, однако кокер-спаниелей уже давно любят как домашних питомцев.На кокеров похожи и другие разновидности спаниелей, а также миниатюрные пудели, керри-бигли и итальянские короткошерстные легавые.Происхождение породыПорода была искусственно выведена в начале XIX века для охоты на птиц. Официально этот вид собак был зарегистрирован в конце XIX века, когда количество кокер-спаниелей достигло нескольких сотен. Животное стало очень популярно в аристократических семействах. Целые стаи спаниелей использовали в птичьей охоте, чтобы поднимать на крыло перепелов, вальдшнепов и уток (приставка “кокер” в названии - от англ. woodcock - бекас, вальдшнеп). В то время были выработаны жесткие стандарты, которые позволили за два десятка лет сформировать породу окончательно. Многие из ее признаков (например, укороченный хвост) дошли и до нашего времени.Название породы происходит от слова "espaigneul", что означает "испанская собака" (по одной из версий, порода берет начало в этой стране). Однако кокер-спаниель обрел популярность в Великобритании, после чего к наименованию добавилось слово “английский”. В России такой вид собак впервые появился после революции. Но лишь в 70-х годах английский кокер-спаниель снискал симпатии советских граждан.Внешние чертыВо внешнем виде таких собак отражается их охотничье прошлое. Рост английских кокер-спаниелей редко превышает 40 см, вес, как правило, не более 15 кг.Череп у этой породы короткий, а сама голова, напоминающая небольшой квадрат, выглядит пропорционально и аккуратно. Челюсти массивные, глаза темно-карие или карие, невыпуклые. Одна из характерных особенной английских спаниелей - длинные висячие уши, покрытые мягким ворсом. У чистокровных представителей породы крепкое туловище, конечности прямые и крепкие, что идеально подходит для охоты на птиц. Задний коленный сустав может выпрямляться под большим углом, что обеспечивает сильный толчок и стремительный разгон во время бега. Эта порода отличается грациозностью в движении.Хвост питомцев традиционно укорачивают (купируют), однако у некоторых представителей породы он остается нетронутым. Сейчас выставочные стандарты это допускают.Чаще всего английские кокер-спаниели имеют рыжеватый однотонный окрас, но встречаются и особи с шоколадной, печеночной, черной, красной и даже пятнистой черно-белой или бело-золотой шерстью.В результате экспериментов заводчиков появились спаниели с расцветкой роан, под которой подразумевается неравномерный окрас. Они имеют очень необычный внешний вид, как будто поверх основного цвета наложен другой, более светлый. Различают кокер-спаниелей следующих роанов:Практически все существующие окрасы английских спаниелей допускаются до выставок. Исключение составляют лишь собаки с ярко-выраженной кудрявой шерстью, так как она традиционно должна быть прямой мягкой и шелковистой или, напротив, с оголенными участками кожи.Характер собакиКокер-спаниели – игривые, активные, жизнелюбивые и преданные собаки, которые хорошо понимают эмоции своего хозяина. Их очень легко приучить к послушанию, однако пес такой породы будет слушаться только одного хозяина: команды любых других, даже знакомых с детства людей, он не воспримет, так как будет считать их равными себе.Представители породы прекрасно ладят со всеми членами семьи. Но если собаке вдруг причиняют боль или настойчиво приказывают что-либо сделать, она станет проявлять агрессию и ни за что не потерпит такого отношения.Спаниели замечательно относятся к другим животным (например, кошкам, собакам или аквариумным рыбкам). Исключение составляют небольшие экзотические птицы и мелкие грызуны, на которых собака привыкла охотиться в связи со своим происхождением.Кокеры любят гулять на улице с псами и других пород, выступают инициаторами всех активных игр, с удовольствием ездят с людьми в машинах, выставляя морду в открытое окно.Особенности породыАнглийский кокер-спаниель прекрасно сочетает в себе такие качества, как добродушие, высокий интеллект и хитрость. Существенное влияние на его характер оказало охотничье прошлое: многим он может показаться слишком энергичным, так как ему везде мерещится добыча.Кокер-спаниель может принять стойку на летящий самолет или повести себя совершенно непредсказуемо, учуяв интересный запах. Такие собаки являются одними из самых легкообучаемых. В них нет присущей многим породам потребности выслуживаться, ведь эти животные предпочитают держаться с человеком на равных, как с одним из членов своей стаи, выполняя все его команды на правах товарища.ПлюсыАнглийские спаниели очень активные, поэтому они подойдут тем людям, которые любят игры, частые прогулки на свежем воздухе и охоту.Также это невероятно веселые и добрые собаки, готовые всегда поддержать своего хозяина. Кокер-спаниель станет для людей настоящим преданным другом.Выносливость является одним из главных преимуществ английских кокер-спаниелей.По словам многих кинологов, английский спаниель входит в тройку самых сообразительных и разумных пород.МинусыОдним из главных недостатков английских спаниелей является линька. Линяют такие собаки часто и сильно: в этот период необходимо вычесывать кокер-спаниеля каждый день и особое внимание уделять уходу за шерстью. Преимущественно такая особенность является сезонной, но для того чтобы она не стала круглогодичной, в доме должна быть высокая влажность, нельзя допускать пересушивания воздуха.Также в отсутствие хозяина собака может вести себя деструктивно, не выполнять всех команд и указаний.Активность может показаться недостатком породы для пассивно настроенного человека, который не любит частые прогулки и игры на природе. Важно учитывать эту особенность при выборе домашнего питомца.Еще одним минусом английского кокер-спаниеля является склонность к полноте. Собаки этой породы никак не могут контролировать свою тягу к еде.Обучение и дрессировкаЛучше всего кокер-спаниели усваивают уроки, связанные с физическими нагрузками. Причем хозяин должен преподнести урок в виде игры, так как такие собаки любят все, что сопряжено с активной деятельностью. Из-за высокого интеллекта породы на обучение базовых вещей в воспитании много времени не уйдет, главное – давать команды непродолжительные и не повторяющиеся монотонно, иначе питомец быстро переключит свое внимание на что-нибудь другое и потеряет интерес к “уроку”.Воспитание английского спаниеля должно начинаться с его социализации. В 2-3 месяца малыша нужно учить границам послушания, а также преодолевать страх перед незнакомыми людьми. Маленькие английские кокер-спаниели любят наблюдать за тем, как хозяин ест, и часто становятся настоящими попрошайками. Важно не вестись на это и не угощать собаку пищей с собственного стола, такая уступка снизит авторитет человека в глазах собаки.Образ хозяина играет особую роль при воспитании этой породы, ведь английские спаниели любят занимать лидерскую позицию, поэтому нужно настойчиво, ненавязчиво и систематически подкреплять свой авторитет командами и приказами.Ошибки воспитанияПри воспитании английского спаниеля следует учитывать его врожденные особенности и не допускать следующих ошибок:Содержание и особенности уходаИз-за особенной любви к прогулкам и природе содержать английского кокер-спаниеля лучше всего в частном доме. Однако квартира тоже подойдет для жизни такой собаки в связи с ее небольшими размерами и неприхотливостью.Основные гигиенические процедуры для спаниелей точно такие же, как и для представителей других пород. Но требуется особый уход за ушами: несколько раз в неделю нужно осматривать и очищать их, так как у кокеров есть склонность к отитам. Рекомендуется выщипывать изнутри волоски, которые притягивают грязь и ограничивают поступление воздуха. Чтобы уменьшить возможность загрязнения, во время кормления лучше поднимать уши наверх и закреплять резинкой.Полные ванные процедуры для питомца следует проводить раз в одну или две недели, в зависимости от степени загрязнения. Более частые купания приводят к образованию перхоти, а также к раздражению кожи. После прогулок достаточно омывать лапы или вытирать их влажным полотенцем.Когти необходимо стричь каждые две недели, чтобы не допустить их врастания или повреждения. С такой же регулярностью стоит чистить зубы английского спаниеля специальной собачьей пастой и щеткой. В промежутке между чистками лучше использовать косточки и игрушки для борьбы с налетом.Для полноценного ухода лучше сразу приобрести две расчески из металла (у одной, для борьбы с последствиями линьки, зубцы должны быть частые, у другой, для расчесывания, - редкие); щетку с укороченной и густой щетиной; обычные ножницы для филировки и другие – с тупыми прямыми и с изогнутыми кончиками; машинку для стрижки питомца.Рацион питанияЗа питанием такого пса хозяин должен следить тщательно. Кормить собаку можно как сухим кормом, так и пищей из натуральных ингредиентов. При этом рацион должен быть разнообразным и богатым витаминами и питательными веществами.В меню следует включать следующие продукты:Ни в коем случае не нужно позволять питомцу употреблять колбасы, речную рыбу, бобовые, любую выпечку, копченые, жареные, жирные и пряные продукты, томатный сок, картофель, макароны.Уход за шерстьюШерсть такого домашнего животного длинная, поэтому требует особого ухода: постоянные вычесывания, тщательное мытье специальным шампунем, высушивание собаки после водных процедур с помощью фена. Периодически нужно подстригать участки шерсти на лапах и выщипывать отросшие волосы на морде.Также хозяину иногда необходимо очищать щеткой с шерсти пух, который мешает нормальному росту волос.Выгул собакиВыгуливать английского кокер-спаниеля следует часто и не менее двух часов в день, иначе питомец начинает выплескивать накопленную энергию в квартире и вести себя непослушно, агрессивно.ЗдоровьеВ большинстве случаев у кокер-спаниелей нет проблем со здоровьем, так как эти собаки выносливые и крепкие, однако некоторые болезни все же встречаются у представителей данной породы.Возможные болезниНи один английский кокер-спаниель не застрахован от следующих болезней:Сколько живутПо статистике английские кокер-спаниели в среднем живут около 15 лет. При правильном домашнем уходе собака может дожить до 20 лет.Выбор щенка английского кокер-спаниеляДля охоты следует выбирать самку, так как она быстрее обучается и беспрекословно слушается хозяина. Самцы более активны, могут не воспринимать команды и зачастую любят сбегать из дома.Считается, что характер связан с окрасом: одноцветные собаки чаще всего имеют финских предков, которые склонны к агрессии; более доброго кокера можно купить с пестрым или пятнистым окрасом.ЦенаЩенок - чистокровный представитель породы с документами будет стоить в районе 15 - 35 тысяч рублей. Без документов - от 5 до 15 тысяч.
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общество, животные, великобритания, собаки, домашние животные, россия
16:30 15.12.2021 (обновлено: 16:35 15.12.2021)
 

Настоящий охотник и друг: английский кокер-спаниель — особенности породы

© Pixabay / sabsykorovaАнглийский кокер-спаниель: порода собак, описание и характер
Английский кокер-спаниель: порода собак, описание и характер - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Pixabay / sabsykorova
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Английский кокер-спаниель – это небольшая охотничья порода собак, которые живут в среднем около 13-15 лет. Особенности, описание характера, условия содержания английских кокер-спаниелей – в материале РИА Новости.

Английский кокер-спаниель

Английский кокер-спаниель – это порода собак, которая отличается выносливостью, яркой внешностью и способностью быстро искать пернатую дичь. В этом ей помогает чувствительный нос и острое зрение. Изначально порода была выведена для охоты, однако кокер-спаниелей уже давно любят как домашних питомцев.
На кокеров похожи и другие разновидности спаниелей, а также миниатюрные пудели, керри-бигли и итальянские короткошерстные легавые.

Происхождение породы

Порода была искусственно выведена в начале XIX века для охоты на птиц. Официально этот вид собак был зарегистрирован в конце XIX века, когда количество кокер-спаниелей достигло нескольких сотен. Животное стало очень популярно в аристократических семействах. Целые стаи спаниелей использовали в птичьей охоте, чтобы поднимать на крыло перепелов, вальдшнепов и уток (приставка “кокер” в названии - от англ. woodcock - бекас, вальдшнеп). В то время были выработаны жесткие стандарты, которые позволили за два десятка лет сформировать породу окончательно. Многие из ее признаков (например, укороченный хвост) дошли и до нашего времени.
Название породы происходит от слова "espaigneul", что означает "испанская собака" (по одной из версий, порода берет начало в этой стране). Однако кокер-спаниель обрел популярность в Великобритании, после чего к наименованию добавилось слово “английский”. В России такой вид собак впервые появился после революции. Но лишь в 70-х годах английский кокер-спаниель снискал симпатии советских граждан.
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Внешние черты

Во внешнем виде таких собак отражается их охотничье прошлое. Рост английских кокер-спаниелей редко превышает 40 см, вес, как правило, не более 15 кг.
Череп у этой породы короткий, а сама голова, напоминающая небольшой квадрат, выглядит пропорционально и аккуратно. Челюсти массивные, глаза темно-карие или карие, невыпуклые. Одна из характерных особенной английских спаниелей - длинные висячие уши, покрытые мягким ворсом. У чистокровных представителей породы крепкое туловище, конечности прямые и крепкие, что идеально подходит для охоты на птиц. Задний коленный сустав может выпрямляться под большим углом, что обеспечивает сильный толчок и стремительный разгон во время бега. Эта порода отличается грациозностью в движении.
Хвост питомцев традиционно укорачивают (купируют), однако у некоторых представителей породы он остается нетронутым. Сейчас выставочные стандарты это допускают.
Чаще всего английские кокер-спаниели имеют рыжеватый однотонный окрас, но встречаются и особи с шоколадной, печеночной, черной, красной и даже пятнистой черно-белой или бело-золотой шерстью.
© Pixabay / Alkhaine Собака породы английский кокер спаниель около миски с сухим кормом
Собака породы английский кокер спаниель около миски с сухим кормом - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Pixabay / Alkhaine
Собака породы английский кокер спаниель около миски с сухим кормом
В результате экспериментов заводчиков появились спаниели с расцветкой роан, под которой подразумевается неравномерный окрас. Они имеют очень необычный внешний вид, как будто поверх основного цвета наложен другой, более светлый. Различают кокер-спаниелей следующих роанов:
  1. 1
    голубой (один из самых редких окрасов собак);
  2. 2
    печеночный;
  3. 3
    золотистый;
  4. 4
    пастельный.
Практически все существующие окрасы английских спаниелей допускаются до выставок. Исключение составляют лишь собаки с ярко-выраженной кудрявой шерстью, так как она традиционно должна быть прямой мягкой и шелковистой или, напротив, с оголенными участками кожи.

Характер собаки

Кокер-спаниели – игривые, активные, жизнелюбивые и преданные собаки, которые хорошо понимают эмоции своего хозяина. Их очень легко приучить к послушанию, однако пес такой породы будет слушаться только одного хозяина: команды любых других, даже знакомых с детства людей, он не воспримет, так как будет считать их равными себе.
Представители породы прекрасно ладят со всеми членами семьи. Но если собаке вдруг причиняют боль или настойчиво приказывают что-либо сделать, она станет проявлять агрессию и ни за что не потерпит такого отношения.
Спаниели замечательно относятся к другим животным (например, кошкам, собакам или аквариумным рыбкам). Исключение составляют небольшие экзотические птицы и мелкие грызуны, на которых собака привыкла охотиться в связи со своим происхождением.
Кокеры любят гулять на улице с псами и других пород, выступают инициаторами всех активных игр, с удовольствием ездят с людьми в машинах, выставляя морду в открытое окно.
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Особенности породы

Английский кокер-спаниель прекрасно сочетает в себе такие качества, как добродушие, высокий интеллект и хитрость. Существенное влияние на его характер оказало охотничье прошлое: многим он может показаться слишком энергичным, так как ему везде мерещится добыча.
Кокер-спаниель может принять стойку на летящий самолет или повести себя совершенно непредсказуемо, учуяв интересный запах. Такие собаки являются одними из самых легкообучаемых. В них нет присущей многим породам потребности выслуживаться, ведь эти животные предпочитают держаться с человеком на равных, как с одним из членов своей стаи, выполняя все его команды на правах товарища.

Плюсы

Английские спаниели очень активные, поэтому они подойдут тем людям, которые любят игры, частые прогулки на свежем воздухе и охоту.
Также это невероятно веселые и добрые собаки, готовые всегда поддержать своего хозяина. Кокер-спаниель станет для людей настоящим преданным другом.
Выносливость является одним из главных преимуществ английских кокер-спаниелей.
По словам многих кинологов, английский спаниель входит в тройку самых сообразительных и разумных пород.
© Pixabay / alberto68a Щенки породы английский кокер спаниель
Щенки породы английский кокер спаниель - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Pixabay / alberto68a
Щенки породы английский кокер спаниель

Минусы

Одним из главных недостатков английских спаниелей является линька. Линяют такие собаки часто и сильно: в этот период необходимо вычесывать кокер-спаниеля каждый день и особое внимание уделять уходу за шерстью. Преимущественно такая особенность является сезонной, но для того чтобы она не стала круглогодичной, в доме должна быть высокая влажность, нельзя допускать пересушивания воздуха.
Также в отсутствие хозяина собака может вести себя деструктивно, не выполнять всех команд и указаний.
Активность может показаться недостатком породы для пассивно настроенного человека, который не любит частые прогулки и игры на природе. Важно учитывать эту особенность при выборе домашнего питомца.
Еще одним минусом английского кокер-спаниеля является склонность к полноте. Собаки этой породы никак не могут контролировать свою тягу к еде.

Обучение и дрессировка

Лучше всего кокер-спаниели усваивают уроки, связанные с физическими нагрузками. Причем хозяин должен преподнести урок в виде игры, так как такие собаки любят все, что сопряжено с активной деятельностью. Из-за высокого интеллекта породы на обучение базовых вещей в воспитании много времени не уйдет, главное – давать команды непродолжительные и не повторяющиеся монотонно, иначе питомец быстро переключит свое внимание на что-нибудь другое и потеряет интерес к “уроку”.
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Воспитание английского спаниеля должно начинаться с его социализации. В 2-3 месяца малыша нужно учить границам послушания, а также преодолевать страх перед незнакомыми людьми. Маленькие английские кокер-спаниели любят наблюдать за тем, как хозяин ест, и часто становятся настоящими попрошайками. Важно не вестись на это и не угощать собаку пищей с собственного стола, такая уступка снизит авторитет человека в глазах собаки.
Образ хозяина играет особую роль при воспитании этой породы, ведь английские спаниели любят занимать лидерскую позицию, поэтому нужно настойчиво, ненавязчиво и систематически подкреплять свой авторитет командами и приказами.

Ошибки воспитания

При воспитании английского спаниеля следует учитывать его врожденные особенности и не допускать следующих ошибок:
  1. 1
    Монотонные, скучные, долгие команды. Кокеры - очень упрямые и энергичные собаки. Поэтому чтобы удержать внимание и заинтересовать ее, все приказы следует преподносить исключительно в игровой форме.
  2. 2
    Низкий авторитет хозяина. Питомец считает человека таким же членом “стаи”, как и он сам. Очень важно обозначить для собаки границы.
  3. 3
    Нельзя допускать поощрение агрессии кокер-спаниеля. Животные этой породы вспыльчивы и могут обрушить свои эмоции на других животных и даже на людей. Не стоит их гладить в надежде успокоить, так как это приведет к обратному эффекту: собака подумает, что такое поведение приемлемо.
  4. 4
    Разрешение лаять. Английские спаниели очень шумные, поэтому если не держать их в рамках, они привыкают к такой дозволенности и при любом удобном случае демонстрируют свой голос.
© Pixabay / freestocks-photosСобака породы английский кокер спаниель охотится
Собака породы английский кокер спаниель охотится - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Pixabay / freestocks-photos
Собака породы английский кокер спаниель охотится

Содержание и особенности ухода

Из-за особенной любви к прогулкам и природе содержать английского кокер-спаниеля лучше всего в частном доме. Однако квартира тоже подойдет для жизни такой собаки в связи с ее небольшими размерами и неприхотливостью.
Основные гигиенические процедуры для спаниелей точно такие же, как и для представителей других пород. Но требуется особый уход за ушами: несколько раз в неделю нужно осматривать и очищать их, так как у кокеров есть склонность к отитам. Рекомендуется выщипывать изнутри волоски, которые притягивают грязь и ограничивают поступление воздуха. Чтобы уменьшить возможность загрязнения, во время кормления лучше поднимать уши наверх и закреплять резинкой.
Полные ванные процедуры для питомца следует проводить раз в одну или две недели, в зависимости от степени загрязнения. Более частые купания приводят к образованию перхоти, а также к раздражению кожи. После прогулок достаточно омывать лапы или вытирать их влажным полотенцем.
Когти необходимо стричь каждые две недели, чтобы не допустить их врастания или повреждения. С такой же регулярностью стоит чистить зубы английского спаниеля специальной собачьей пастой и щеткой. В промежутке между чистками лучше использовать косточки и игрушки для борьбы с налетом.
Для полноценного ухода лучше сразу приобрести две расчески из металла (у одной, для борьбы с последствиями линьки, зубцы должны быть частые, у другой, для расчесывания, - редкие); щетку с укороченной и густой щетиной; обычные ножницы для филировки и другие – с тупыми прямыми и с изогнутыми кончиками; машинку для стрижки питомца.

Рацион питания

За питанием такого пса хозяин должен следить тщательно. Кормить собаку можно как сухим кормом, так и пищей из натуральных ингредиентов. При этом рацион должен быть разнообразным и богатым витаминами и питательными веществами.
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В меню следует включать следующие продукты:
  • Мясо (свинина, говядина и преимущественно птица).
  • Гречневая и рисовая каши.
  • Сезонные овощи (в особенности морковь, тыква и огурец).
  • Обезжиренные творог и кефир.
  • Морская рыба без костей.
  • Различные субпродукты (не чаще раза в неделю).
Ни в коем случае не нужно позволять питомцу употреблять колбасы, речную рыбу, бобовые, любую выпечку, копченые, жареные, жирные и пряные продукты, томатный сок, картофель, макароны.

Уход за шерстью

Шерсть такого домашнего животного длинная, поэтому требует особого ухода: постоянные вычесывания, тщательное мытье специальным шампунем, высушивание собаки после водных процедур с помощью фена. Периодически нужно подстригать участки шерсти на лапах и выщипывать отросшие волосы на морде.
Также хозяину иногда необходимо очищать щеткой с шерсти пух, который мешает нормальному росту волос.

Выгул собаки

Выгуливать английского кокер-спаниеля следует часто и не менее двух часов в день, иначе питомец начинает выплескивать накопленную энергию в квартире и вести себя непослушно, агрессивно.
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Здоровье

В большинстве случаев у кокер-спаниелей нет проблем со здоровьем, так как эти собаки выносливые и крепкие, однако некоторые болезни все же встречаются у представителей данной породы.

Возможные болезни

Ни один английский кокер-спаниель не застрахован от следующих болезней:
  • отит (из-за длинных и висячих ушей внутреннее ухо собаки закрыто, и без должного ухода у этой породы быстро образуются серные пробки и, как следствие, отит);
  • пищевая аллергия;
  • эпилепсия;
  • липома;
  • болезни глаз (катаракта, глаукома, кератоконъюнктивит, выворот/заворот века, прогрессивная дегенерация и атрофия сетчатки и т.д.);
  • дисплазия,
  • дископатия;
  • атопия;
  • болезни мочеполовой системы;
  • меланома;
  • гепатит;
  • гипотиреоз.

Сколько живут

По статистике английские кокер-спаниели в среднем живут около 15 лет. При правильном домашнем уходе собака может дожить до 20 лет.
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Выбор щенка английского кокер-спаниеля

Для охоты следует выбирать самку, так как она быстрее обучается и беспрекословно слушается хозяина. Самцы более активны, могут не воспринимать команды и зачастую любят сбегать из дома.
Считается, что характер связан с окрасом: одноцветные собаки чаще всего имеют финских предков, которые склонны к агрессии; более доброго кокера можно купить с пестрым или пятнистым окрасом.

Цена

Щенок - чистокровный представитель породы с документами будет стоить в районе 15 - 35 тысяч рублей. Без документов - от 5 до 15 тысяч.
 
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