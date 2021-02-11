https://ria.ru/20210211/sobaki-1597060404.html

В Дзержинске объяснили, откуда взялись голубые собаки

В Дзержинске объяснили, откуда взялись голубые собаки

Голубые собаки, замеченные на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:10

2021-02-11T16:10

2021-02-11T23:02

россия

дзержинск (нижегородская область)

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597059709_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f2fd26c8aea865cf9d37766053823865.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Голубые собаки, замеченные на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ, заявил РИА Новости конкурсный управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле завода "Оргстекло" — в прошлом одного из крупнейших химпредприятий региона, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.По словам конкурсного управляющего "Дзержинского оргстекла", которое было признано банкротом в 2015 году, на огромной территории предприятия много заброшенных зданий.Власти Дзержинска ведут переговоры с руководством предприятия "Оргстекло" о разрешении на отлов живущих на закрытой территории завода синих собак, чтобы помочь им, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.Нижегородские зоозащитники считают, что здоровью окрашенных в синий цвет собак в Дзержинске ничего не угрожает, сообщает пресс-служба администрации города.

https://ria.ru/20201117/ekologiya-1584982069.html

https://ria.ru/20210211/sobaki-1597108266.html

россия

дзержинск (нижегородская область)

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дзержинск (нижегородская область), нижегородская область, происшествия