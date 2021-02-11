https://ria.ru/20210211/sobaki-1597060404.html
В Дзержинске объяснили, откуда взялись голубые собаки
В Дзержинске объяснили, откуда взялись голубые собаки
Голубые собаки, замеченные на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:10
2021-02-11T16:10
2021-02-11T23:02
россия
дзержинск (нижегородская область)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Голубые собаки, замеченные на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ, заявил РИА Новости конкурсный управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле завода "Оргстекло" — в прошлом одного из крупнейших химпредприятий региона, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.По словам конкурсного управляющего "Дзержинского оргстекла", которое было признано банкротом в 2015 году, на огромной территории предприятия много заброшенных зданий.Власти Дзержинска ведут переговоры с руководством предприятия "Оргстекло" о разрешении на отлов живущих на закрытой территории завода синих собак, чтобы помочь им, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.Нижегородские зоозащитники считают, что здоровью окрашенных в синий цвет собак в Дзержинске ничего не угрожает, сообщает пресс-служба администрации города.
https://ria.ru/20201117/ekologiya-1584982069.html
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россия, дзержинск (нижегородская область), нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости.
Голубые собаки, замеченные на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске
, могли испачкаться в остатках химических веществ, заявил РИА Новости конкурсный управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец.
Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле завода "Оргстекло" — в прошлом одного из крупнейших химпредприятий региона, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.
По словам конкурсного управляющего "Дзержинского оргстекла", которое было признано банкротом в 2015 году, на огромной территории предприятия много заброшенных зданий.
"Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует. Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию", — добавил Мисливец.
Власти Дзержинска ведут переговоры с руководством предприятия "Оргстекло" о разрешении на отлов живущих на закрытой территории завода синих собак, чтобы помочь им, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"Собаки находятся на территории частной организации "Дзержинское оргстекло". Это закрытая территория. Сейчас ведутся переговоры с руководством предприятия о возможности отлова собак. Животных необходимо осмотреть, оценить их состояние, определить причину окрашивания шерсти", — сообщили агентству в пресс-службе администрации Дзержинска.
Нижегородские зоозащитники считают, что здоровью окрашенных в синий цвет собак в Дзержинске ничего не угрожает, сообщает пресс-служба администрации города.
"Специалисты компании "ЗооЗащита-НН" готовы заняться отловом собак на территории частной организации "Дзержинское оргстекло" и провести осмотр животных. Администрация города Дзержинска оказывает содействие в оформлении допуска ветеринаров на территорию предприятия", — говорится в сообщении.